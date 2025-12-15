Afrika Cup heute live: Spielplan im Halbfinale, TV-Übertragungen, Livestream, Termine & Modus

Afrika Cup live auf Joyn
Der Afrika Cup sorgt für das fußballerische Highlight zwischen den Jahren. Vom 21. Dezember bis zum 18. Januar kämpfen 24 Teams um die wichtigste Fußball-Trophäe in Afrika.
Während die europäischen Top-Ligen eine Weihnachtspause einlegen, wartet für die afrikanischen Stars in der Zeit zwischen den Jahren ein echter Höhepunkt. In Marokko wird vom 21. Dezember 2025 bis zum 18. Januar 2026 der Afrika Cup ausgetragen.
Als Titelverteidiger geht der deutsche WM-Gruppengegner Elfenbeinküste ins Turnier, jedoch träumt natürlich Gastgeber Marokko auf den ersten Titel seit dem ersten und einzigen Erfolg im Jahr 1976.
Der Afrika Cup wurde erstmals im Jahr 1957 ausgetragen und feiert im Rahmen der kommenden Ausgabe sein 35. Jubiläum.
Das Finale steigt am 18. Januar 2026 um 20 Uhr in Rabat.
Afrika Cup 2025 heute live: Wird das Turnier live im Free-TV übertragen?
Nein, eine Live-Übertragung im Free-TV gibt es nicht.
Externer Inhalt
Afrika Cup heute live: Wo läuft das Turnier im Livestream?
Ausgewählte Partien des Afrika-Cups werden von "scooore" - Teil der Streaming Plattform "Sport Digital" - live übertragen. Der Stream ist kostenlos auf Joyn abrufbar.
Wer alle Spiele sehen möchte, kann dies mit der Hilfe eines kostenpflichtigen "Sport Digital"-Abo tun. Die kosten betragen monatlich 4,99 Euro. Abonnenten der kostenpflichtigen Streaming-Plattform "DAZN" können den Stream von "Sport Digital" ohne Zusatzkosten empfangen.
Afrika Cup 2025 heute live: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Liveticker zum Afrika Cup gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Afrika Cup heute live: Welche Teams nehmen teil
- Gruppe A: Marokko, Mali, Sambia, Komoren
- Gruppe B: Ägypten, Südafrika, Angola, Simbabwe
- Gruppe C: Nigeria, Tunesien, Uganda, Tansania
- Gruppe D: Senegal, DR Kongo, Benin, Botsuana
- Gruppe E: Algerien, Burkina Faso, Äquatorialguinea, Sudan
- Gruppe F: Kamerun, Elfenbeinküste, Gabun, Mosambik
Afrika Cup 2025 heute live: So läuft das Turnier ab
Zunächst werden die Teams in sechs Vierergruppen je einmal aufeinandertreffen. Die beiden Erstplatzierten und die besten vier Drittplatzierten qualifizieren sich für die K.o.-Runde, beginnend mit den Achtelfinals.
- Gruppenphase: 21. Dezember – 31. Dezember
- Achtelfinale: 03. Januar – 06. Januar
- Viertelfinale: 08. & 09. Januar
- Halbfinale: 14. Januar
- Spiel um Platz 3: 17. Januar
- Finale: 18. Januar
Spielplan beim Afrika Cup 2025: Halbfinale
Afrika Cup 2025: Welche Stars sind beim Turnier dabei
- Mohamed Salah (Ägypten)
- Sadio Mané (Senegal)
- Victor Osimhen (Nigeria)
- Achraf Hakimi (Marokko)
- Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun)
- Bryan Mbeumo (Kamerun)
- Omar Marmoush (Ägypten)
- Nicolas Jackson (Senegal)
- Edmond Tapsoba (Burkina Faso)
- Yan Diomande (Elfenbeinküste)
- Pape Matar Sarr (Senegal)
- Carlos Baleba (Kamerun)
- Amad Diallo (Elfenbeinküste)
- Ousmane Diomande (Elfenbeinküste)
- Ademola Lookman (Nigeria)
Der Afrika Cup ist auch in diesem Jahr wieder reif an großen Namen. Einige davon wie Mohamed Salah, Sadio Mané und Pierre-Emerick Aubameyang sind ein wenig in die Jahre gekommen und werden wohl nicht mehr viele Chancen auf (weitere) Titel mit ihren Heimatländern haben.
Andere Stars wie Achraf Hakimi, Victor Osimhen oder Bryan Mbeumo befinden sich mitten in ihrer Prime, wobei Hakimi nach seiner Verletzung noch für sein Comeback schuften muss.
Doch auch einige Youngster warten darauf, beim Afrika Cup den absoluten Durchbruch zum Star zu schaffen. Zu nennen wären beispielsweise Yan Diomande, Carlos Baleba und Ousmane Diamonde.
Afrika Cup: Die Favoriten auf den Titel
Die Sieger der letzten 15 Jahre:
- 2010: Ägypten
- 2012: Sambia
- 2013: Nigeria
- 2015: Elfenbeinküste
- 2017: Kamerun
- 2019: Algerien
- 2022: Senegal
- 2024: Elfenbeinküste
Es ist zu erwarten, dass die Nationen, die in den letzten 15 Jahren dominiert haben, auch in diesem Jahr wieder zu den Favoriten gehören.
In der FIFA-Weltrangliste sind Gastgeber Marokko (11.) und Senegal (19.) die einzigen afrikanischen Nationen unter den besten 30. Beide verfügen auch über sehr starke Einzelspieler und haben bei den letzten Turnieren meist eine gute Figur abgegeben.
Nationen wie Ägypten und Titelverteidiger Elfenbeinküste sind allerdings nicht so weit weg, wie man vielleicht denkt und auch Algerien muss man definitiv auf dem Zettel haben.
Zu den gefährlichen Außenseitern zählen Nigeria, Kamerun und Ghana.
Afrika Cup 2025: Die Rekordsieger
- Ägypten: 7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010)
- Kamerun: 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)
- Ghana: 4 (1963, 1965, 1978, 1982)
- Nigeria: 3 (1980, 1994, 201358/5)
- Elfenbeinküste: 3 (1992, 2015, 2024)
Afrika Cup 2025: Welche Spieler müssen die Bundesliga-Klubs abstellen
FC Bayern München
Nicolas Jackson
Bayer 04 Leverkusen
Ibrahim Maza
Eliesse Ben Seghir
Edmond Tapsoba
Christian Kofane
Eintracht Frankfurt
Farès Chaïbi
Ellyes Skhiri
Borussia Dortmund
Ramy Bensebaini
SC Freiburg
Cyriaque Iré
RB Leipzig
Yan Diomande
Amadou Haidara
VfB Stuttgart
Bilal El Khannouss
VfL Wolfsburg
Mohammed Amoura
FC Augsburg
Elias Saad
Ismaël Gharbi
Samuel Essende
TSG Hoffenheim
Bazoumana Touré
Besonders hart trifft der Afrika Cup Bayer 04 Leverkusen, die mit Maza, Ben Seghir, Kofane und Tapsoba vier Abstellungen zu verkauften hat. Auch die Abstiegssorgen in Augsburg werden bei drei Abstellungen nicht viel kleiner werden.
Doch auch weitere Klubs müssen auf echte Eckfeiler verzichten. Leipzig beispielswiese auf sein Super-Juwel Diomande, der VfB Stuttgart auf El Khannouss, Dortmund auf Bensebaini und der VfL Wolfsburg auf Amoura.
Aus Bayern-Sicht fährt Jackson zum Afrika Cup. Es gilt aber zu bedenken, dass einige Spieler wohl schon wieder daheim sind, wenn die Rückrunde in der Bundesliga beginnt.
Keine Abstellung beim Afrika-Cup:
Union Berlin, FSV Mainz 05, 1. FC Köln, 1. FC Heidenheim, Borussia Mönchengladbach