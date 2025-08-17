Bei Nottinghams Auftaktsieg in der Premier League gegen Brentford (3:1) kam es zu einer kuriosen Verletzung im Betreuerstab der Gastgeber.

Nottingham Forest hatte schon nach fünf Minuten der Saison 2025/26 in der Premier League den ersten personellen Ausfall zu beklagen.

Allerdings betraf dies keinen Spieler, sondern Torwarttrainer Rui Barbosa. Der Portugiese verletzte sich beim Jubel über den Führungstreffer von Chris Wood beim letztlichen 3:1-Sieg über den FC Brentford.

Der 51-Jährige stieß sich im Freudentaumel an der Bank von Nottingham Forest so heftig den Kopf, dass er letztlich mit sechs Stichen genäht werden musste.