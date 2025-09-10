Anzeige
3. Spieltag der Bundesliga

1. FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker

  • Aktualisiert: 11.09.2025
  • 16:04 Uhr
  • ran.de

Borussia Dortmund muss am 3. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 auswärts beim 1. FC Heidenheim antreten. Hier könnt ihr das Duell live verfolgen.

Für Borussia Dortmund steht am 3. Spieltag der Bundesliga-Saison 2025/26 das Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim an. Die Vorzeichen aus sportlicher Sicht sind relativ deutlich.

Der BVB geht nach bislang vier Punkten aus zwei Spielen als klarer Favorit in die Partie am Samstagnachmittag in der Voith-Arena.

Die Heidenheimer sind hingegen enttäuschend in die neue Spielzeit gestartet, nachdem sich die Mannschaft von Coach Frank Schmidt in der Vorsaison über die Relegation gerade noch vor dem Abstieg retten konnte.

Nach zwei Partien hat der FCH aber immer noch keinen einzigen Punkt auf dem Konto. Vor der Länderspielpause verlor Heidenheim trotz phasenweise guter Leistung mit 0:2 in Leipzig, zum Saisonauftakt gab es eine 1:3-Pleite zuhause gegen Wolfsburg.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

Anzeige
Anzeige

Heidenheim vs Borussia Dortmund im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bundesliga: Läuft die Partie 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem 1. FC Heidenheim und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

Heidenheim - Borussia Dortmund live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für die Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Heidenheim - Dortmund live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Anzeige

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt den 1. FC Heidenheim gegen Borussia Dortmund live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Anzeige

Borussia Dortmund zu Gast beim 1. FC Heidenheim: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu Heidenheim - Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

1. FC Heidenheim vs. Borussia Dortmund live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund
  • Datum und Uhrzeit: 13. September; 15:30 Uhr
  • Trainer: Frank Schmidt (1. FC Heidenheim), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de, ran-App
News und Videos zur Bundesliga
Manuel Neuer
News

Neuer-Schock: Teurer Wasserschaden im Forsthaus

  • 11.09.2025
  • 19:03 Uhr
Bayern-Sportvorstand Max Eberl
News

Bayern-Legende: Hoeneß? "Da muss Max jetzt durch"

  • 11.09.2025
  • 17:52 Uhr
Kasper Hjulmand kennt Eriksen bestens
News

Hjulmand "sehr glücklich" über Eriksen in Wolfsburg

  • 11.09.2025
  • 16:38 Uhr
FC Bayern
News

FC Bayern München vs. Hamburger SV: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker

  • 11.09.2025
  • 16:04 Uhr
Wurde für seine erste Saison belohnt: Julian Schuster
News

Nach Fehlstart: Schuster will Reaktion sehen

  • 11.09.2025
  • 15:00 Uhr
Union-Trainer Steffen Baumgart
News

Baumgart hofft auf Leite-Rückkehr: "Mehr als eine Alternative"

  • 11.09.2025
  • 14:57 Uhr
Polzin braucht einen Masterplan für das Duell in München
News

Polzin: In München nicht nur "den Bus parken"

  • 11.09.2025
  • 14:44 Uhr
Timo Werner zuletzt beim Training
News

Werner-Comeback in Mainz nicht ausgeschlossen

  • 11.09.2025
  • 14:41 Uhr
2211111347
News

"Grünes Zeitalter": Eriksens Neustart in Deutschland

  • 11.09.2025
  • 14:34 Uhr
Schlotterbeck Kovac
News

Borussia Dortmund: Kovac fordert Geduld mit Schlotterbeck

  • 11.09.2025
  • 14:23 Uhr