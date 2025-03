Florian Wirtz ist in aller Munde. Nicht nur die großen Bayern-Urgesteine wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz-Rummenigge geraten beim Offensiv-Youngster ins Schwärmen, sondern auch dessen früherer Coach Peter Bosz. Am Mittwochabend kommt es zum nächsten großen Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen (ab 21 Uhr im Liveticker). Besonders im Fokus steht hierbei Florian Wirtz, der überragend in Form ist und der Schlüsselfaktor sein könnte. Eindhovens Trainer Peter Bosz traut seinem ehemaligen Schützling aber auch darüber hinaus alles zu. In ein paar Jahren könne dieser auf Ballon-d'Or-Niveau kicken. "Weil Flo so fußballintelligent ist, wird er sich in den nächsten Jahren immer weiter steigern. Schon jetzt in so jungen Jahren hat er ein unglaubliches Niveau. Deshalb denke ich, dass er seinen Traum, der beste Spieler der Welt zu werden, erreichen wird. Eines Tages wird er der beste Spieler der Welt sein, da bin ich mir sicher", prophezeite Bosz gegenüber dem "kicker". Eine Ansage, die es in sich hat, aber auch den Druck auf Wirtz nicht geringer macht.

Bosz blickt auf gemeinsame Zeit zurück: "Er ist etwas Besonderes" Unter Bosz hatte Wirtz 2020 bei Bayer Leverkusen sein Bundesliga-Debüt und zugleich seinen Durchbruch gefeiert. Der heute 21-Jährige sei "das größte Talent, das ich je trainiert habe", betonte der 61-Jährige. Von den großen Ambitionen des Offensiv-Talents hat Bosz auf Anhieb erfahren. Beim ersten Gespräch habe er Wirtz gefragt, was sein Ziel sei. "Und ich habe erwartet, dass er sagt, er hoffe, mal in der 1. Mannschaft von Leverkusen zu spielen. Oder dass er vielleicht sagt, dass er mal Nationalspieler werden wolle. Aber das hat er nicht gesagt. Flo meinte: 'Ich will der beste Spieler der Welt werden.' Damals war er 16", führte Bosz aus.

Wirtz habe im Training schon als 16-Jähriger "gar keinen Ball verloren, wirklich keinen. Da habe ich gewusst: Er ist etwas Besonderes", sagte der Niederländer. Er habe ihm "nicht viel sagen müssen. Er hat gesagt, er will der beste Spieler der Welt werden, und das habe ich im Training gesehen."

