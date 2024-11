Die Partie am Samstag wird der 46-Jährige in seiner Heimat vor dem Fernseher verfolgen.

Dede: Ich mag ihn gerne. Er macht es richtig gut bisher. Man muss auch sehen, dass es seine erste Saison als Trainer von Dortmund ist. Die Leute sollten sich mal an die Zeit zurückerinnern, als Jürgen Klopp zum BVB kam. Es hat etwas gedauert, bis er richtig erfolgreich war. Das ist normal. Natürlich will man immer jedes Spiel gewinnen. Aber man muss auch realistisch sein.

ran: Der FC Bayern hat nach dem Aus von Thomas Tuchel mit Vincent Kompany auch auf einen jungen Coach gesetzt, der davor noch keinen Top-Club trainiert hat.

Dede: Das hat mich auch überrascht. Aber auch er macht einen guten Job. Die Bayern hatten mit ihren vorherigen Trainern Probleme, den Coach relativ schnell gewechselt. Der Druck dort ist riesig. Aber ich finde es gut, dass nicht immer nur auf die ganz großen Namen als Trainer gesetzt wird.

ran: Warum?

Dede: Als Klopp nach Dortmund kam, war er davor auch nur bei Mainz. Ja, er ist mit Mainz in die Bundesliga aufgestiegen. Aber er ist auch abgestiegen. Er hatte noch keine großen Titel gewonnen. Dann hat Dortmund ihm eine Chance gegeben. Er hat sie hervorragend genutzt und ist der beste Trainer neben Guardiola geworden.

ran: Sie haben 36 Spiele unter Klopp absolviert und wurden 2011 gemeinsam mit dem BVB Meister. Was zeichnet ihn aus?

Dede: Er ist ein Trainer, der die Spieler motivieren kann. Er hat den Zusammenhalt in der Mannschaft gestärkt. Er war immer so positiv. Er hat uns immer einen Weg aufgezeigt und genau gesagt, wo wir hinlaufen müssen. Das hat den Unterschied gemacht. Bei Liverpool hat er es ähnlich gemacht. Auch dort hat es gedauert, bis er große Erfolge feiern konnte. Er war neun Jahre da, ist einmal Meister und einmal Champions-League-Sieger geworden. Verhältnismäßig ist das nicht so viel. Aber um einen Top-Job zu machen, muss man nicht immer alle Titel holen. Er hat auch viele Spieler entwickelt und mit seiner Art einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Sowohl bei Liverpool als auch in Dortmund.