Borussia Dortmund: Kommt ein Mega-Talent aus Argentinien ablösefrei zum BVB? - News und Gerüchte

+++ 25. Mai, 18:07 Uhr: BVB geht im Bellingham-Poker wohl All in +++

Borussia Dortmund soll laut der "BILD" an Juan Gimenez von Rosario Central interessiert sein. Der 19-Jährige zählt zu den größten Talenten Argentiniens und spielt in der Innenverteidigung.

Im Bericht heißt es, dass der BVB nun aufs Tempo drückt und den kolportierten 30-Millionen-Euro-Deal in den nächsten Tagen abschließen wolle. Erst kürzlich schaffte Bellingham mit Sunderland über die Playoffs die Rückkehr in die Premier League, wolle sich dem Bericht nach nun entscheiden, zu welchem der zahlreichen Interessenten er wechseln wolle.

+++ 25. Mai, 18:07 Uhr: BVB geht im Bellingham-Poker wohl All in +++

Bislang war der 57-Jährige als Berater der Geschäftsführung tätig. Demnach wurde er in sportliche Entscheidungen involviert, saß in Sitzungen dabei und konnte Vorschläge zur Kaderstruktur einbringen. Sammers Vertrag läuft im nächsten Monat aus.

Der Saison-Endspurt verlief für Borussia Dortmund äußerst positiv. Unter Niko Kovac rückte der BVB in der Bundesliga bis auf Platz 4 vor - damit verbunden steht der Klub auch in der kommenden Saison in der Champions League .

+++ 19. Mai, 7:18 Uhr: Kovac-Wunschspieler will sich Zeit lassen +++

Der BVB darf sich kommende Saison doch noch auf die Champions League freuen. Aber darf sich Coach Niko Kovac auch auf seinen Wunschspieler freuen?

Wie bereits berichtet wurde, ist Nadiem Amiri ein möglicher Transfer-Kandidat für den BVB. Doch der Verein muss sich wohl gedulden, will er sich die Dienste des Mainz-Profis sichern.

"Ich gehe jetzt erst mal in Urlaub und danach gucken wir", so der 28-jährige Offensiv-Spieler. Amiri sei nach der gelungenen Qualifikation für die Conference League am letzten Spieltag "einfach nur überglücklich. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut."

Bei den Mainzern steht Amiri eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag. Es wird geschätzt, dass eine Ablösesumme von 30 bis 35 Millionen Euro vonnöten ist, um den Nationalspieler in den Ruhrpott zu lotsen.