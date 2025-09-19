Anzeige
Nationalmannschaft: Jogi Löw glaubt nicht an WM-Titel 2026 für Nationalmannschaft

Ex-Bundestrainer Jogi Löw machte sich 2014 mit dem WM-Triumph in Brasilien unsterblich. An einen erneuten Titelgewinn der DFB-Elf bei der kommenden Weltmeisterschaft glaubt er jedoch nicht.

Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw glaubt derzeit nicht an den Titelgewinn der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026.

"Ich glaube, in Deutschland muss man für die Zukunft manchmal ein bisschen umdenken. Wir brauchen noch ein paar Lösungen, um wieder ganz in der Weltspitze zu sein. Da sind wir derzeit nicht", sagte der Weltmeistercoach von 2014 im Interview mit RTL/ntv.

Die vergangenen Spiele seien zwar "nicht so überzeugend" gewesen, dennoch hält Löw Julian Nagelsmann für den richtigen Bundestrainer.

"Julian ist ein seht innovativer Trainer mit vielen guten Ideen. Die Mannschaft ist immer noch ein wenig im Umbruch, das macht es nicht immer so einfach.

Löw für Comeback von Manuel Neuer

"Aber Julian mit seinem Team und Rudi Völler machen das schon sehr, sehr gut", sagte der 65-Jährige und ergänzte: "Ich glaube, die werden bestimmt Richtung WM noch ein paar Stellschrauben drehen können und dann hoffentlich ein gutes Turnier spielen."

Ein Comeback von Torhüter Manuel Neuer für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada würde Löw begrüßen.

Das Wichtigste in Kürze

"Manuel Neuer ist wahrscheinlich der beste Torhüter aller Zeiten. Er hat das Torwartspiel völlig neu erfunden und hat das Spiel ganz anders geprägt", sagte Löw und fügte an: "Wenn man ihn heute noch bei Bayern sieht, mit welcher Souveränität und Ausstrahlung er agiert, steht er für mich über allen als Gesamtpaket und als Persönlichkeit."

Neuer war nach der Heim-EM 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten und hatte ein Comeback zuletzt ausgeschlossen.

