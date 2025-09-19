Ex-Bundestrainer Jogi Löw machte sich 2014 mit dem WM-Triumph in Brasilien unsterblich. An einen erneuten Titelgewinn der DFB-Elf bei der kommenden Weltmeisterschaft glaubt er jedoch nicht.

Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw glaubt derzeit nicht an den Titelgewinn der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026.

"Ich glaube, in Deutschland muss man für die Zukunft manchmal ein bisschen umdenken. Wir brauchen noch ein paar Lösungen, um wieder ganz in der Weltspitze zu sein. Da sind wir derzeit nicht", sagte der Weltmeistercoach von 2014 im Interview mit RTL/ntv.

Die vergangenen Spiele seien zwar "nicht so überzeugend" gewesen, dennoch hält Löw Julian Nagelsmann für den richtigen Bundestrainer.

"Julian ist ein seht innovativer Trainer mit vielen guten Ideen. Die Mannschaft ist immer noch ein wenig im Umbruch, das macht es nicht immer so einfach.