In Abwesenheit von Nico Schlotterbeckt zeigt Niklas Süle zeigt beim BVB plötzlich wieder seine alte Stärke. Trainer Niko Kovac prohezeite schon ein DFB-Comeback und könnte Recht behalten.

Niko Kovac hatte seinem alten Weggefährten Niklas Süle schon bei der ersten Presskonferenz als BVB-Trainer den roten Teppich ausgerollt.

Der Innenverteidiger sei "ein Spieler für die Weltmeisterschaft 2026", hatte Kovac bei seinem Antritt gesagt, obwohl Süle da mal wieder verletzt war. Damals lächelten selbst bei Borussia Dortmund viele über die Ansage - inzwischen hat sich das geändert.

Denn Süle ist plötzlich wieder ein gefragter Mann. Weil Nico Schlotterbeck mit Meniskusschaden mehrere Monate ausfällt, führt kein Weg an dem 29-Jährigen vorbei - in Dortmund, vielleicht aber auch irgendwann wieder in der Nationalmannschaft.