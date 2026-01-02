Fußball
FC Metz: Nachwuchsspieler Tahirys Dos Santos bei Brand-Katastrophe an Silvester schwer verletzt - Klub gibt Statement ab
- Aktualisiert: 02.01.2026
- 12:35 Uhr
- ran.de
Schock für den FC Metz: Nachwuchsspieler Tahirys Dos Santos wurde bei einer Brand-Katastrophe an Silvester schwer verletzt. Der Klub äußerte sich zu seinem Zustand.
An Silvester kam es in einer Bar in Crans-Montana in der Schweiz zu einer Brandkatastrophe, die 40 Menschen das Leben kostete.
115 weitere wurden verletzt - darunter auch Fußballer Tahirys Dos Santos, wie der FC Metz bekannt gab.
"Der FC Metz muss mit großer Trauer bekannt geben, dass Tahirys Dos Santos, Nachwuchsspieler des Vereins aus Mont-Saint-Martin, bei dem Brand in Crans-Montana (Schweiz) in der Silvesternacht verletzt wurde", erklärte sein Klub.
- FC Chelsea trennt sich von Enzo Maresca: Übernimmt ein früherer Bundesliga-Coach?
- Tom Brady lockt wohl deutschen Fußballer zu Birmingham City
Der 19-Jährige "erlitt schwere Verbrennungen und wurde per Flugzeug nach Deutschland gebracht, wo er derzeit behandelt wird", heißt es weiter. "Die Vereinsführung, Spieler, Trainer und Mitarbeiter sind von dieser Nachricht tief erschüttert und stehen Tahirys in diesen Stunden, in denen er gegen seine Schmerzen kämpft, mit ihren Gedanken bei."
Weiter heißt es: "Der Verein möchte seiner Familie ebenfalls seine volle Unterstützung zusichern und arbeitet in Zusammenarbeit mit den medizinischen Behörden daran, Tahirys in das Krankenhaus von Mercy in der Nähe seines Wohnortes zu verlegen."
Der Klub, der nach 16 Spieltagen mit 11 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Ligue 1 liegt, werde zu gegebener Zeit weitere Updates geben: "Über Tahirys' Gesundheitszustand wird bei wesentlichen Veränderungen berichtet werden. Bis dahin bittet der FC Metz alle, die Privatsphäre von Tahirys und seiner Familie zu respektieren."
Brand in Bar an Silvester: Staatsanwaltschaft ermittelt
Wie die französische Zeitung "L'Equipe" berichtet, verbrachte Dos Santos einige Urlaubstage mit Freunden in den Bergen und übernachtete auf einer Hütte. Demnach sollte der Nachwuchsspieler am Freitag eigentlich wieder das Training bei Metz aufnehmen.
Der Linksverteidiger, der einen Ausbildungsvertrag bei den Franzosen unterschrieben hat, trug dem Bericht zufolge zu Saisonbeginn die Kapitänsbinde und wurde Ende Dezember erstmals in den Profikader berufen, blieb jedoch ohne Einsatz.
Beim Brand im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana sollen laut "Bild" bis zu 200 Personen den Jahreswechsel ausgelassen gefeiert haben.
Demnach soll es gegen 1:30 Uhr zu brennen begonnen haben, die Ursache ist bisher noch unbekannt. Augenzeugen sprechen demnach von Kerzen auf Champagnerflaschen und Wunderkerzen, die das Feuer ausgelöst haben könnten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung.
Weiter heißt es in dem Bericht, dass insgesamt drei Verletzte aus der Schweiz nach Deutschland verlegt wurden.