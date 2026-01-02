Schock für den FC Metz: Nachwuchsspieler Tahirys Dos Santos wurde bei einer Brand-Katastrophe an Silvester schwer verletzt. Der Klub äußerte sich zu seinem Zustand.

An Silvester kam es in einer Bar in Crans-Montana in der Schweiz zu einer Brandkatastrophe, die 40 Menschen das Leben kostete.

115 weitere wurden verletzt - darunter auch Fußballer Tahirys Dos Santos, wie der FC Metz bekannt gab.

"Der FC Metz muss mit großer Trauer bekannt geben, dass Tahirys Dos Santos, Nachwuchsspieler des Vereins aus Mont-Saint-Martin, bei dem Brand in Crans-Montana (Schweiz) in der Silvesternacht verletzt wurde", erklärte sein Klub.

Der 19-Jährige "erlitt schwere Verbrennungen und wurde per Flugzeug nach Deutschland gebracht, wo er derzeit behandelt wird", heißt es weiter. "Die Vereinsführung, Spieler, Trainer und Mitarbeiter sind von dieser Nachricht tief erschüttert und stehen Tahirys in diesen Stunden, in denen er gegen seine Schmerzen kämpft, mit ihren Gedanken bei."

Weiter heißt es: "Der Verein möchte seiner Familie ebenfalls seine volle Unterstützung zusichern und arbeitet in Zusammenarbeit mit den medizinischen Behörden daran, Tahirys in das Krankenhaus von Mercy in der Nähe seines Wohnortes zu verlegen."

Der Klub, der nach 16 Spieltagen mit 11 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Ligue 1 liegt, werde zu gegebener Zeit weitere Updates geben: "Über Tahirys' Gesundheitszustand wird bei wesentlichen Veränderungen berichtet werden. Bis dahin bittet der FC Metz alle, die Privatsphäre von Tahirys und seiner Familie zu respektieren."