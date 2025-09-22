WM 2026: Trikots von Spanien und England geleakt

Noch sind Spanien und England gar nicht für die WM 2026 qualifiziert, dennoch wurden nun schon die angeblichen Trikots beider Nationalmannschaften für die Endrunde geleakt. Im Sommer 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die WM-Endrunde statt. Derzeit läuft noch in aller Welt die WM-Qualifikation für die Endrunde, die erstmals in der Geschichte mit 48 Mannschaften ausgetragen wird. Urs Meier nach Handelfmeter für Bayern München: "Verdammt nochmal, liebe Schiedsrichter"

Borussia Dortmund: Referee lobt Karim Adeyemi für Fairplay-Aktion Unter anderem hoffen der amtierende Europameister Spanien und auch England mit Nationaltrainer Thomas Tuchel auf eine erfolgreiche Qualifikation für die Endrunde in Übersee.

Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur WM-Qualifikation in Kürze Spielplan

Tabellen

Anzeige

Die Planungen bei beiden Verbänden für die Endrunde im Jahr 2026 laufen aber längst auf Hochtouren. So hat das Portal "Footy Headlines" die vermeintlich bereits fertigen Trikots für die Endrunden-Teilnahme Spaniens und Englands geleakt. Das angebliche WM-Trikot der Iberer weist dem Leak zufolge auf tiefrotem Hintergrund gelbe Längsstreifen auf. Abgerundet wird das Design von dunkelblauen Ärmeln und den drei Streifen von Ausrüster "Adidas" in den spanischen Landesfarben rot-gelb-rot an den Schultern.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Englands Auswärts-Trikot als Schritt zurück zu den Wurzeln Nach einer blass-violetten Farbgebung beim EM-Trikot für 2024 kehrt England laut dem Leak von "Footy Headlines" beim Auswärts-Trikot für die WM 2026 zu traditionellem Rot zurück. Als besonderes Merkmal dürfte das Auswärts-Trikot (wie auch das Heim-Trikot) über dem Logo des Verbandes einen Stern aufweisen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen