WM 2026

WM 2026: Trikots von Spanien und England geleakt

  • Veröffentlicht: 22.09.2025
  • 11:03 Uhr
  • ran.de

Noch sind Spanien und England gar nicht für die WM 2026 qualifiziert, dennoch wurden nun schon die angeblichen Trikots beider Nationalmannschaften für die Endrunde geleakt.

Im Sommer 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko die WM-Endrunde statt.

Derzeit läuft noch in aller Welt die WM-Qualifikation für die Endrunde, die erstmals in der Geschichte mit 48 Mannschaften ausgetragen wird.

Unter anderem hoffen der amtierende Europameister Spanien und auch England mit Nationaltrainer Thomas Tuchel auf eine erfolgreiche Qualifikation für die Endrunde in Übersee.

Das Wichtigste zur WM-Qualifikation in Kürze

  • Spielplan

  • Tabellen

Die Planungen bei beiden Verbänden für die Endrunde im Jahr 2026 laufen aber längst auf Hochtouren. So hat das Portal "Footy Headlines" die vermeintlich bereits fertigen Trikots für die Endrunden-Teilnahme Spaniens und Englands geleakt.

Das angebliche WM-Trikot der Iberer weist dem Leak zufolge auf tiefrotem Hintergrund gelbe Längsstreifen auf. Abgerundet wird das Design von dunkelblauen Ärmeln und den drei Streifen von Ausrüster "Adidas" in den spanischen Landesfarben rot-gelb-rot an den Schultern.

Englands Auswärts-Trikot als Schritt zurück zu den Wurzeln

Nach einer blass-violetten Farbgebung beim EM-Trikot für 2024 kehrt England laut dem Leak von "Footy Headlines" beim Auswärts-Trikot für die WM 2026 zu traditionellem Rot zurück.

Als besonderes Merkmal dürfte das Auswärts-Trikot (wie auch das Heim-Trikot) über dem Logo des Verbandes einen Stern aufweisen.

Die "Three Lions" sind mit Tuchel auf dem besten Weg, die Qualifikation zur WM-Endrunde 2026 zeitnah einzutüten. England gewann alle bisherigen fünf Partien, liegt damit mit 15 Punkten an der Tabellenspitze von Qualifikations-Gruppe K.

Auch die Spanier starteten standesgemäß in die WM-Quali, gewannen ihre ersten beiden Partien und liegen mit sechs Zählern in Gruppe E auf Platz 1 vor Georgien, der Türkei (jeweils drei Punkte) und Bulgarien (null Punkte).

