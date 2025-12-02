- Anzeige -
Borussia Dortmund: Sollte Nico Schlotterbeck den BVB verlassen? Lothar Matthäus gibt Ratschlag

  • Aktualisiert: 02.12.2025
  • 08:01 Uhr
  • SID

Sollte Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund verlassen? Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat einen Rat für den Nationalspieler.

Weltmeister-Kapitän Lothar Matthäus hält einen Abschied von Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck von Bundesligist Borussia Dortmund nicht für zwingend notwendig.

"Ich würde mir an seiner Stelle genau überlegen", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne zu Spekulationen über Interesse von Meister Bayern München oder des englischen Champions FC Liverpool an dem Innenverteidiger, "ob ich den Verein verlasse oder bleibe."

Schlotterbeck war 2022 vom BVB-Ligarivalen SC Freiburg zu den Schwarz-Gelben gekommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Die Gespräche der Westfalen mit dem 26-Jährigen über eine vorzeitige Verlängerung seines Kontraktes ziehen sich seit Wochen hin.

Matthäus mit Rat an Schlotterbeck

Aus Sicht von Matthäus muss Schlotterbeck im Falle eines Wechsels zu einem anderen Spitzenverein nicht automatisch gewinnen.

"Der BVB steht in der Liga auf Platz drei und ist in der Champions League und im Pokal aussichtsreich vertreten. Sicherlich könnte er woanders mehr verdienen. Aber der BVB ist ein geiles Projekt, und Schlotterbeck hat sich bei der Borussia viel erarbeitet und wird wertgeschätzt", meinte der 64-Jährige.

