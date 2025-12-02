Sollte Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund verlassen? Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat einen Rat für den Nationalspieler.

Weltmeister-Kapitän Lothar Matthäus hält einen Abschied von Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck von Bundesligist Borussia Dortmund nicht für zwingend notwendig.

"Ich würde mir an seiner Stelle genau überlegen", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner "Sky"-Kolumne zu Spekulationen über Interesse von Meister Bayern München oder des englischen Champions FC Liverpool an dem Innenverteidiger, "ob ich den Verein verlasse oder bleibe."