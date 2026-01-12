Niko Kovac hat die Meisterschaft für Borussia Dortmund nahezu abgeschrieben. Der BVB-Trainer erklärt den FC Bayern wegen seiner "Extraklasse" für nicht angreifbar.

Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat seinem kriselnden Angreifer Serhou Guirassy erneut demonstrativ den Rücken gestärkt. "Es ist ersichtlich, dass ich ihn sehr schätze, stütze und schütze", sagte Kovac vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen am Dienstag (ab 20.30 Uhr im Liveticker): "Das ist ja auch meine Aufgabe als Trainer. Ich weiß, was er kann. Aber auch, dass er mehr leisten möchte."

Ob Guirassy, der seit Ende Oktober auf einen Bundesliga-Treffer wartet, zum Hinrundenabschluss erneut in der Startelf steht, wollte Kovac "nicht verraten." Er versuche, "Leistung zu belohnen. Ich weiß auch, dass der Konkurrenzkampf groß ist", sagte Kovac vor allem mit Blick auf Herausforderer Fábio Silva.

"Wir werden viele Spiele haben, von daher werden wir nicht mit elf Spielern durchspielen, sondern auch das ein oder andere Mal rotieren. Mal früher, mal später."

Trotz der Torflaute sei Guirassy mit seinen fünf Saisontoren noch immer "unser bester Angreifer. Er gibt immer Gas, versucht immer das Beste", sagte Kovac: "Natürlich fehlen uns im Moment fünf, sechs, sieben Tore. Aber es gibt solche Talfahrten. Das werden wir aber schaffen, gemeinsam. Es gilt immer wieder, den Jungen aufzubauen. Er wird noch sehr wichtig sein."