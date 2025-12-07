Borussia Dortmund hat gegen Hoffenheim einen 2:0 (1:0)-Arbeitssieg eingefahren. ran zeigt die Noten der BVB-Stars gegen Hoffenheim. Von Christoph Gailer Nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (0:1) hat sich Borussia Dortmund in der Bundesliga rehabilitieren können. Die Mannschaft von Coach Niko Kovac siegte zum Abschluss des 13. Spieltages mit 2:0 (1:0) gegen 1899 Hoffenheim.

Einmal mehr war Abwehrchef Nico Schlotterbeck im Duell mit den Kraichgauern der überragende Mann im Team der siegreichen Gastgeber. ran zeigt die Noten der BVB-Stars gegen Hoffenheim.

Gregor Kobel Dortmunds Keeper ist insgesamt nur selten beschäftigt. Bei einem Distanzschuss von Burger packt er früh sicher zu. Später hat er im ersten Durchgang bei einem Eckball Probleme, weil er im Rauslaufen nicht an den Ball kommt. Diese Schwäche bei hohen Bällen zeigt sich später sogar noch öfter. ran-Note: 4

Aaron Anselmino Der Leihspieler von Chelsea rückt statt Can ins Team und steht einige Male unfreiwillig im Mittelpunkt. Zunächst rutscht er nach zehn Minuten im Strafraum aus und so hat Gegenspieler Toure freie Bahn. Kurz danach entdeckt der Schiedsrichter das nicht abgenommene Armband von Aaron Anselmino. Er muss es abkleben, Coach Kovac ist sichtlich sauer deswegen auf seinen Schützling. Auch danach gibt es bei ihm im Spiel doch auch einige Schwächen. ran-Note: 4

Waldemar Anton Der mittlere Mann in der Dortmunder Dreierkette ist im Zweikampf oft gegen TSG-Shootingstar Asllani gefordert und macht das größtenteils solide. Waldemar Anton lässt den kosovarischen Nationalspieler kaum zur Entfaltung kommen, ist auch im Spielaufbau zumeist souverän. Gut 20 Minuten vor dem Ende verpasst er nach schwacher Baumann-Faustabwehr per Kopf das mögliche 3:0. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Dortmunds Kapitän in Abwesenheit von Can macht erneut ein richtig starkes Spiel: Defensiv konzentriert und fehlerlos und in der Offensive sorgt Nico Schlotterbeck nach einer Stunde im Stile eines Torjägers für den Treffer zum 2:0 für den BVB. Eine weitere Bewerbung für eine Verlängerung - oder die zahlreichen Interessenten am Nationalspieler. ran-Note: 1

Yan Couto Als offensivere Variante zu Julian Ryerson bekommt der Brasilianer gegen die Kraichgauer den Vorzug und bestätigt Coach Kovac. Yan Couto bereitet kurz vor der Pause den Führungstreffer durch einen tollen Sprint in Richtung Grundlinie vor. Sein Pass an den langen Pfosten verwertet Brandt souverän. Somit nutzt der frühere ManCity-Profi seine Bewährungschance und untermauert vor allem seine Offensivqualitäten. ran-Note: 2

Marcel Sabitzer Für den österreichischen Nationalspieler geht es statt Bellingham in die Startelf und er sorgt durchaus für Stabilität in der Mittelfeldzentrale. Zudem leitet Marcel Sabitzer auch eine der wenigen BVB-Großchancen ein. Kurz nach dem Wiederbeginn flankt er präzise zu Svensson, der per Kopf an Baumann scheitert. ran-Note: 3

Felix Nmecha Einmal mehr zeigt der Nationalspieler, dass er aktuell im BVB-Mittelfeld wohl der konstanteste Profi ist. Im Passspiel präsentiert sich Felix Nmecha erneut sehr sicher, ist unter anderem durch eine schöne Verlagerung nach rechts Initiator des ersten Dortmunder Tores. ran-Note: 2

Daniel Svensson Dortmunds linker Schienenspieler arbeitet vor allem im ersten Durchgang vorwiegend gut in der Defensive, weil sein Gegenpart Coufal sehr offensiv orientiert agiert. Dabei schafft es der Schwede, den Hoffenheimer in die Schranken zu weisen. Nach der Pause ist Daniel Svensson dann auch offensiv mehr eingebunden, hat direkt nach dem Wiederbeginn eine Kopfballchance aus kurzer Distanz. ran-Note: 3

Karim Adeyemi Der Offensivstar bleibt trotz seiner Beteiligung am BVB-Führungstreffer zunächst größtenteils unauffällig. Erst im zweiten Durchgang bringt sich Karim Adeyemi besser ein, provoziert mit gewonnenen Dribblings und anschließenden Fouls der Gegner mehrere Gelbe Karten der Kraichgauer. ran-Note: 3

Julian Brandt Auf der Zehn bekommt der Routinier den Vorzug vor Chukwuemeka und kann in diesem wichtigen Bundesliga-Spiel gegen die überraschend starken Hoffenheimer nicht nur als Torschütze zum 1:0 überzeugen. Abseits des Treffers spielt Julian Brandt sehr passsicher, ist öfter für entscheidende Impulse im Angriffsspiel der Gastgeber verantwortlich. ran-Note: 2

Serhou Guirassy Nach seiner Joker-Rolle beim Pokaspiel gegen Leverkusen bekommt der Starstürmer wieder einen Platz in der Startelf – und sammelt durchaus Pluspunkte. Zwar kommt Serhou Guirassyy selbst kaum zu Abschlussaktionen, aber als Initiator von BVB-Möglichkeiten ist der Nationalspieler Guineas teils gut eingebunden in das Dortmunder Offensivspiel. In der Schlussphase scheitert er zudem aus kurzer Distanz an der Latte. ran-Note: 3

Carney Chukwuemeka Der Engländer kommt in der 80. Minute für Brandt ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung

Maximilian Beier Der deutsche Nationalspieler kommt für Adeyemi in der 80. Minute aufs Feld. ran-Note: ohne Bewertung

Jobe Bellingham Der Sommer-Neuzugang kommt in der 90. Minute für Nmecha ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung

Fabio Silva Für den Portugiesen beginnt der Arbeitstag ebenfalls erst in der 90. Minute. Fabio Silva ersetzt Guirassy. ran-Note: ohne Bewertung