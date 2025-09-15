Borussia Mönchengladbach Entscheidung um Gerardo Seoane offenbar gefallen

Borussia Mönchengladbach trennt sich wohl von Trainer Gerardo Seoane. Die Entscheidung soll bereits gefallen sein.

Borussia Mönchengladbach und Gerardo Seoane gehen wohl getrennte Wege. Wie "Sky" erfahren haben will, wurde am Montag beschlossen, dass der Trainer mit sofortiger Wirkung beurlaubt wird.

Nach der 0:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende gab es bereits entsprechende Gerüchte. Kurz darauf soll eine Krisensitzung stattgefunden haben – offenbar mit dem Resultat, dass sich die Fohlen neu aufstellen.

Die Borussia steht in der Bundesliga derzeit auf dem 16. Tabellenplatz. In drei Partien holte Gladbach nur einen Punkt und erzielte noch keinen einzigen Treffer bei fünf Gegentoren. Wer den Job an der Seitenlinie übernimmt, ist noch unklar.

Mehr in Kürze ...