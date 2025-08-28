Bei Borussia Mönchengladbach könnte es wohl zu einer Umstrukturierung im sportlichen Bereich kommen. Wird dafür ein neuer Sportdirektor aus der 2. Bundesliga verpflichtet?

Laut einem Bericht von "Sky" gibt es bei Borussia Mönchengladbach wohl die Überlegung, künftig die sportliche Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen.

Demnach erwägt der Bundesligist wohl die Verpflichtung eines neuen Sportdirektors, als heißer Kandidat gilt Nils-Ole Book vom Zweitligisten SV Elversberg.

Der 39-jährige Book ist eng verbunden mit dem Erfolg der Elversberger, die innerhalb weniger Jahre den Sprung von der Regionalliga in die 2. Bundesliga vollzogen haben und in der Vorsaison erst in der Relegation am Aufstieg in die Bundesliga scheiterten.