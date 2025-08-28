Bundesliga live: FC Augsburg vs. FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

Insbesondere die Offensivreihe mit Harry Kane , Michael Olise, Serge Gnabry und Neuzugang Luis Diaz zauberte, während in der Defensive kaum etwas anbrannte.

Mit dem 6:0-Erfolg gegen RB Leipzig hat der FC Bayern München gleich am 1. Spieltag der neuen Bundesliga -Saison ein mächtiges Ausrufezeichen hinterlassen.

Der FC Augsburg und der FC Bayern München sind erfolgreich in die Bundesliga-Saison gestartet. Am Samstagabend treffen die beiden bayerischen Klubs direkt aufeinander. Hier könnt ihr das Derby live verfolgen.

Die Bayern befinden sich trotz des personellen Engpasses in einer bemerkenswerten Frühform und wollen die Tabellenführung natürlich im Idealfall bis zum letzten Spieltag verteidigen. Kaum ein Experte hat Zweifel daran, dass ihnen das auch gelingen kann.

Das Auswärtsspiel in Augsburg könnte aber schon ein erster Härtetest werden. Die Fuggerstädter siegten am ersten Spieltag in Freiburg überraschend mit 3:1 und haben nun das erste Heimspiel der Saison vor der Nase.

Insbesondere vor eigenem Publikum konnte der FCA den Münchnern schon häufiger ein Bein stellen. Von den vergangenen vier Bundesligaspielen in Augsburg gewannen beide Teams jeweils zwei.

Ein ganz besonderes Spiel wird es natürlich für Sandro Wagner. Der Ex-Bayern-Profi fungiert inzwischen als Trainer der Augsburger und hat mit seinem Team schon mal einen verheißungsvollen Start hingelegt. Ein Sieg gegen die Bayern im Bundesliga-Topspiel wäre das erste ganz dicke Ausrufezeichen.