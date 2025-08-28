Anzeige
Bundesliga

Bundesliga live: FC Augsburg vs. FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 10:51 Uhr
  • ran.de

Der FC Augsburg und der FC Bayern München sind erfolgreich in die Bundesliga-Saison gestartet. Am Samstagabend treffen die beiden bayerischen Klubs direkt aufeinander. Hier könnt ihr das Derby live verfolgen.

Mit dem 6:0-Erfolg gegen RB Leipzig hat der FC Bayern München gleich am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison ein mächtiges Ausrufezeichen hinterlassen.

Insbesondere die Offensivreihe mit Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry und Neuzugang Luis Diaz zauberte, während in der Defensive kaum etwas anbrannte.

Anzeige
Anzeige
GER, Baden Wuerttemberg, Stuttgart, Fussball, Vfb Stuttgart - FC Bayern Muenchen, in der MHPArena Stuttgart, Stuttgart, Franz-Beckenbauer-Supercup 2025, 16.08.25, v.l. Harry Kane (FC Bayern Muenche...

SV Wehen Wiesbaden vs. FC Bayern LIVE und KOSTENLOS auf Joyn schauen!

Ausgewählte Spiele des DFB-Pokals gibt's LIVE auf Joyn.

Anzeige

Die Bayern befinden sich trotz des personellen Engpasses in einer bemerkenswerten Frühform und wollen die Tabellenführung natürlich im Idealfall bis zum letzten Spieltag verteidigen. Kaum ein Experte hat Zweifel daran, dass ihnen das auch gelingen kann.

Das Auswärtsspiel in Augsburg könnte aber schon ein erster Härtetest werden. Die Fuggerstädter siegten am ersten Spieltag in Freiburg überraschend mit 3:1 und haben nun das erste Heimspiel der Saison vor der Nase.

Insbesondere vor eigenem Publikum konnte der FCA den Münchnern schon häufiger ein Bein stellen. Von den vergangenen vier Bundesligaspielen in Augsburg gewannen beide Teams jeweils zwei.

Ein ganz besonderes Spiel wird es natürlich für Sandro Wagner. Der Ex-Bayern-Profi fungiert inzwischen als Trainer der Augsburger und hat mit seinem Team schon mal einen verheißungsvollen Start hingelegt. Ein Sieg gegen die Bayern im Bundesliga-Topspiel wäre das erste ganz dicke Ausrufezeichen.

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga

  • Alle News

  • Spielplan

  • Tabelle

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Augsburg vs. FC Bayern im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Topspiel statt?

Bundesliga-Topspiel: Läuft FC Augsburg - FC Bayern München im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen dem FC Augsburg und Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen.

Anzeige

FC Augsburg - FC Bayern München live: Wo läuft das Match im Pay-TV?

Sky hat die exklusiven Rechte für das Bundesliga-Topspiel am Samstagabend. Folgerichtig zeigt der Pay-TV-Sender auch Augsburg - Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Anzeige

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt den FC Bayern beim FC Augsburg live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Topspiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Anzeige

FC Bayern zu Gast in Augsburg: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Topspiel?

Einen Ticker zu FC Augsburg - FC Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Anzeige

FC Augsburg vs. FC Bayern München live: Alle Informationen zur Übertragung des Bundesliga-Topspiels

Mehr News und Videos zur Bundesliga
2038552557
News

Lucas Vazquez – mehr als nur ein Rotationsspieler bei Real Madrid

  • 28.08.2025
  • 11:54 Uhr
SL Benfica v FC Bayern München: Group C - FIFA Club World Cup 2025
News

Bayern schwärmen von Gnabry: Sind die Lobeshymnen verfrüht?

  • 28.08.2025
  • 11:30 Uhr
Eberl Hoeneß
News

Bosse-Meeting bei den Bayern: Es geht wohl auch um Transfers

  • 28.08.2025
  • 11:12 Uhr
imago images 1065575048Update
News

"Traum-Ziel" - PSG wohl heiß auf Bayern-Star

  • 28.08.2025
  • 10:58 Uhr
POLZIN Merlin Trainer Team HSV DFL Bundesliga Saison 2025-2026 Spiel Borussia Moenchengladbach - HSV 0 : 0 am 24.08.2025 in Moenchengladbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE...
News

Hamburger SV vs. FC St. Pauli - Hier läuft das Derby live im TV, Stream und Ticker

  • 28.08.2025
  • 10:51 Uhr
Eberl
News

"Dicke Luft"? Eberl klärt über Hoeneß auf

  • 28.08.2025
  • 10:48 Uhr
imago images 1057262973
News

Bayern-Leihe wohl vor dem Abschluss

  • 28.08.2025
  • 10:46 Uhr
Roland Virkus
News

Gladbach: Kommt ein Sportdirektor aus der 2. Liga?

  • 28.08.2025
  • 10:33 Uhr

FC Bayern: Transfer von Nick Woltemade ruht - kommt jetzt Nicolas Jackson?

  • Video
  • 02:58 Min
  • Ab 0

HSV: Verstärkung vor dem Derby? Stefan Kuntz gibt Einblick

  • Video
  • 02:07 Min
  • Ab 0