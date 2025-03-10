Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran-App.

+++ 28. August, 10:45 Uhr: "Traum-Ziel" - PSG wohl heiß auf Bayern-Star +++ Michael Olise gehört erst seit einer Saison zum FC Bayern, hat sich aber bereits zu einem Schlüsselspieler der Münchner entwickelt. Müssen sich die Verantwortlichen des FCB nun in Acht nehmen? So berichtet "Sky", dass Paris Saint-Germain ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen hat. Demnach gilt der Franzose bei PSG als "Traum-Ziel". Wirkliche Chancen auf eine Verpflichtung dürfte der Ligue-1-Klub aber nicht haben. Olise ist vertraglich bis 2029 an die Bayern gebunden und hat dem Bericht zufolge keine Ausstiegsklausel. Bedeutet: Die volle Kontrolle über die Personalie liegt beim Rekordmeister. "Unser Wunsch ist, dass er sehr, sehr lange beim FC Bayern bleibt, weil er ein ganz außergewöhnlicher Fußballer ist, der sehr hart daran arbeitet, immer noch besser zu werden – auf einem sehr hohen Level", erklärte dazu bereits Sportdirektor Christoph Freund. Olise kam im Sommer 2024 für etwa 53 Millionen von Crystal Palace. In 55 Pflichtspielen erzielte er bislang 20 Tore.

+++ 27. August, 11:49 Uhr: Real Madrid liebäugelt mit Bayern-Star +++ Der FC Bayern sucht derzeit auf dem Transfermarkt nach weiteren Verstärkungen. Die Münchner müssen sich jedoch auch in Sachen Vertragsverlängerungen bemühen. Im kommenden Sommer endet das Arbeitspapier von Dayot Upamecano. Ein Umstand, der in Spanien für Begehrlichkeiten sorgt. Laut einem Bericht der "Bild" beschäftigt sich Real Madrid mit dem Abwehrchef der Bayern. Die Blancos locken den Innenverteidiger mit einem ablösefreien Transfer im nächsten Sommer - dabei schwebt dem spanischen Hauptstadt-Klub wohl ein ähnliches Modell wie bei David Alaba vor. Wie im Fall des Österreichers haken auch zwischen Upamecano und dem deutschen Meister die Gespräche über einen neuen Vertrag. Der Franzose, dessen Gehalt derzeit auf 16 Millionen Euro taxiert wird, soll sich zukünftig ein höheres Salär vorstellen. Das scheint der FC Bayern bisher nicht zahlen zu wollen. Gespräche laufen dabei bereits seit Anfang des Jahres. Nun liegen die Verhandlungen jedoch bereits seit knapp einem halben Jahr auf Eis. Nach dem Testspiel gegen Tottenham Hotspur Anfang August stellte Bayern-Sportvorstand Max Eberl klar: "Upa ist auf jeden Fall ein Ziel, das wir verlängern wollen." Auch der Spieler selbst, der unter Vincent Kompany absoluter Stammspieler und Leistungsträger ist, bestätigte die Verhandlungen: "Es gibt Gespräche mit meinem Berater. Ich bin voll auf die Mannschaft fokussiert, mal schauen, was passiert.“ Dabei beteuerte er, "total zufrieden" in München zu sein. Brisant: Nicht nur Real scheint Interesse an dem 26-Jährigen zu zeigen. Auch Paris Saint-Germain und Manchester United sollen die Situation beobachten und mit einem Transfer liebäugeln.

+++ 26. August, 17:20 Uhr: Berater von Nicolas Jackson heizt Wechsel-Gerüchte an +++ Laut "Bild" soll sich der FC Bayern mit Nicolas Jackson vom FC Chelsea bereits einig sein. Mit dem FC Chelsea laufen demnach Verhandlungen über einen Transfer vor der immer näher rückenden Deadline (siehe Meldung 25. August, 18:12 Uhr). Inwieweit ein Wechsel des senegalesischen Stürmers zu realisieren wäre, der noch bis 2033 bei den "Blues" unter Vertrag steht, wird sich zeigen müssen. Die Münchner wollen bekanntlich nur noch eine Leihe abschließen, keinen fixen Transfer. Diomansy Kamara, der Berater des 24-Jährigen, heizte auf "Instagram" derweil die Gerüchte an: "30 Tore in zwei Spielzeiten, ohne einen einzigen Elfmeter. Höhen, Tiefen ... aber bei den Blues wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wir sind dankbar für das Gestern, blicken aber bereits optimistisch in die Zukunft." Die Interessenten für Jackson stünden laut dem Agenten Schlange: "Deutschland, Italien, England: Die Optionen sind zahlreich, die Entscheidung steht kurz bevor. Vielen Dank für die Unterstützung, wir sehen eure Nachrichten ..." Ein Deal würde laut Kamara unmittelbar bevorstehen: "Ein Transfer von Nicolas Jackson wird innerhalb von 48 Stunden erwartet." Ob es dann wirklich zum deutschen Rekordmeister geht, wird sich zeigen müssen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wollen die Londoner in eine Leihe offenbar nur unter der Bedingung einer integrierten Kaufpflicht einwilligen. Ob der FCB das akzeptieren würde, bleibt fraglich. Laut "Daily Mail" verlange der Klub-WM-Sieger eine Ablöse von 80 Millionen Pfund, umgerechnet mehr als 92 Millionen Euro.

+++ 26. August, 09:36 Uhr: Christopher Nkunku würde bei Bayern-Deal wohl auf Gehalt verzichten +++ Die Personalie Christopher Nkunku wird seit Wochen beim FC Bayern diskutiert. Die Münchener streben dabei eine Leihe an, der FC Chelsea würde den Offensivspieler aber offenbar lieber verkaufen. So oder so: Nkunku will wohl unbedingt zu den Bayern wechseln, wie der "Daily Telegraph" berichtet. Demnach wäre der Ex-Leipziger dafür sogar bereit, auf Gehalt zu verzichten. Bei den "Blues" verdient der 27-Jährige aktuell dem Vernehmen nach rund 15 Millionen Euro.

FC Bayern: Woltemade-Transfer ruht - kommt jetzt Jackson?

+++ 25. August, 18:12 Uhr: Einigung mit Chelsea-Offensivstar Jackson wohl erzielt +++ Der FC Bayern sucht weiterhin nach einer Verstärkung für die Offensive. Dabei soll der Rekordmeister nun beim FC Chelsea fündig geworden sein - jedoch nicht bei Christopher Nkunku. Stattdessen gibt es laut "Bild"-Informationen eine Einigung mit Nicolas Jackson. Aber bislang eben nur mit dem Spieler. Gespräche zwischen den Münchern und den Londonern laufen demnach, wie das Boulevardblatt berichtet. Nachdem die Bayern zuletzt klargestellt hatten, dass kein fester Transfer im Sommer folgen soll, ist demnach eine Leihe des senegalesischen Stürmers geplant. Brisant: Zuletzt dementierte Max Eberl ein Interesse an dem Offensivspieler. Nach dem Auftaktsieg gegen RB Leipzig erklärte der Sportvorstand: "Nicolas Jackson ist kein Thema bei uns."

+++ 25. August, 06:25 Uhr: Vorsicht, FC Bayern! Neuer Mitspieler im Poker um Nkunku? +++ Die Münchner bekommen im angeblichen Werben um Chelsea-Star Christopher Nkunku wohl ernstzunehmende Konkurrenz. Wie der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll nun auch Aston Villa Interesse am früheren Leipziger haben. Demnach habe sich der Traditionsklub aus Birmingham bezüglich Nkunku erkundigt, da Aston Villa nach zahlreichen Abgängen noch einige offene Positionen in der Offensive hat. Zudem wird ein möglicher Nkunku-Deal für die Bayern offenbar durch die Weigerung Chelseas erschwert, den 27-Jährigen nach München zu verleihen. Stattdessen erhoffen sich die "Blues" wohl eine Ablösesumme von 35 bis 40 Millionen Euro.

+++ 22. August, 20:40 Uhr: Bayern-Fans mit Trikot-Protest vor Leipzig-Spiel +++ Bevor das Bundesliga-Duell zum Saisonauftakt gegen RB Leipzig begann, haben die Fans des FC Bayern München einmal mehr gegen die Farben der Heimtrikots des Rekordmeisters protestiert. "Ein Trikot – größer als alle Anderen", war auf einem riesigen Banner in der Südkurve der Allianz Arena zu lesen. Damit protestierte der harte Kern der Münchner Anhänger einmal mehr für Heimtrikots in den traditionellen Vereinsfarben in Rot und Weiß. In der Saison 2025/26 ist das Heimtrikot des amtierenden Meisters in der Champions League hingegen schwarz. Daher protestierten die Fans auch schon in der Vorbereitung bei der Partie gegen Tottenham. "Rot-weiße Trikots, wir wollen rot-weiße Trikots", skandierten die FCB-Fans während des Testspiel-Sieges gegen die Londoner (4:0).

+++ 21. August, 23:45 Uhr: FCB zeigt wohl erneutes Interesse an Chelseas Nicolas Jackson +++ In den vergangenen 48 Stunden soll der FC Bayern laut Transfer-Insider Fabrizio Romano Interesse am 24-jährigen Stürmer gezeigt haben. Neben den Münchnern mischt wohl auch Aston Villa im Rennen um Nicolas Jackson ganz vorne mit. Das Team von Trainer Unai Emery möchte ihn unbedingt nach Birmingham holen. Dass der FC Chelsea seinen Angreifer abgeben will, ist längst kein Geheimnis mehr. Emery trainierte Jackson bereits zu Villarreal-Zeiten, das Verhältnis der beiden gilt als sehr gut. Günstig wäre ein Transfer allerdings nicht. Da Bayerns Sportvorstand Max Eberl offenbar nur noch Spieler ausleihen darf, könnte sich die Angelegenheit zusätzlich komplizieren – vor allem, wenn Aston Villa ernst macht. FC Bayern München - RB Leipzig: Bundesliga-Start heute hier im kostenlosen Livestream und live im Free-TV

+++ 21. August, 16:39 Uhr: Malick Fofana von Olympique Lyon wird wohl nicht kommen +++ Gerade erst hat Max Eberl die Maßgabe von Ehrenpräsident Uli Hoeneß bestätigt, dass der Rekordmeister bis zum Ende des Transferfensters nur noch Leihspieler holen solle. Da flattert eine Meldung aus Frankreich herein, wonach die Bayern mit ihrem Versuch gescheitert seien, Malick Fofana von Olympique Lyon zu verpflichten. Der Grund: Die Franzosen seien nicht bereit, ihren 20 Jahre alten Flügelspieler auszuleihen, wie die in Lyon ansässige Zeitung "Le Progres" berichtet. Demnach belaufen sich die Forderungen von Olympique auf 40 Millionen Euro für einen festen Transfer. Eine Forderung, bei der die Bayern schnell abgewunken hätten.

+++ 20. August, 15:22: Nächstes Talent verlässt FCB wohl - Wanner wechselt zur PSV Eindhoven +++ Der FC Bayern gibt offenbar sein nächstes Talent ab: Nach Informationen von "Sky" hat sich der Rekordmeister mit PSV Eindhoven auf einen Transfer des jungen Offensiv-Mittelfeldspielers geeinigt. Die Ablösesumme beträgt dem Bericht zufolge 15 Millionen Euro plus Boni. Wanner werde München noch am Mittwochabend gen Eindhoven verlassen, um den Medizincheck zu absolvieren. Demnach erhält der Youngster bei den Niederländern einen Vertrag bis 2030. So wird Wanner bei PSV nächstes Jahr Spielpraxis in der Champions League sammeln. Die Bayern sollen sich aber auch eine Rückkaufoption gesichert haben. Kommentar zum Wanner-Verkauf: Bayerns Transferstrategie ist kaum nachvollziehbar

Bundesliga-Start: FC Bayern München gegen RB Leipzig hier im kostenlosen Livestream und live im Free-TV Wanner war bereits zweimal verliehen: In der Saison 2023/24 spielte er für den Zweitligisten SV Elversberg, zuletzt stand er beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag. Dort konnte er vor allem zu Beginn der Spielzeit überzeugen, hatte beim FC Bayern jedoch keine Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeiten, deshalb der Wechsel zur PSV. Damit geben die Bayern den nächsten Spieler in dieser Sommertransferperiode ab und der Kader wird dünner: Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), Mathys Tel (Tottenham Hotspur), Kingsley Coman (Al-Nassr) und Leroy Sane (Galatasaray) verließen den Verein bereits. Auch interessant: FC Bayern München: Wirtz, Woltemade, Nkunku - Die Chronik eines Transfersommers des Chaos

+++ 19. August, 22:50 Uhr: Dilemma nach gescheitertem Woltemade-Deal - Eberl darf wohl nur noch Leihspieler holen +++ Dem FC Bayern droht nach dem erfolglosen Werben um Nick Woltemade womöglich ein Fiasko auf der Zielgeraden des Sommertransferfensters. Wie "Sky" berichtet, sollen die Münchner in den letzten 24 Stunden aufgrund der endgültigen Absage des VfB Stuttgart intern den Plan aufgestellt haben, dass Sportvorstand Max Eberl sich bis zum Deadline Day wohl nur noch auf Leihgeschäfte konzentrieren soll, anstatt teure feste Transfers aus der Zeitnot heraus anzustreben. Entsprechend schwierig dürfte es werden, bis Ende des Monats noch hochkarätige Verstärkungen für den dünn besetzten Kader zu finden, den auch Stürmer-Star Harry Kane bereits angemahnt hat (siehe Eintrag 17. August, 12:30 Uhr). Ein Wechsel von Ex-Bundesliga-Star Christopher Nkunku ist demnach trotz der offenbar bereits längst erfolgten Einigung zwischen dem Rekordmeister und dem Franzosen unter diesen Voraussetzungen nur sehr schwer zu realisieren. So hätte der FC Chelsea wohl erneut deutlich gemacht, dass weiterhin keine Leihe für die Londoner in Frage käme. Nkunku, Eberl, Sportdirektor Freund und Trainer Vincent Kompany sind dem Bericht nach derzeit wohl sehr frustriert über die zerfahrene Situation, die in der nächsten Enttäuschung statt einem Wechsel zu enden droht. Somit soll Ex-Klub RB Leipzig offenbar weiterhin im Rennen um den flexibel einsetzbaren Offensivspieler sein, die Gespräche mit Chelsea wären wohl nie abgebrochen worden. Darüber hinaus hätten auch noch weitere Teams Interesse an dem 27-Jährigen, der noch bis 2029 bei den "Blues" unter Vertrag steht.

+++ 19. August, 18:27 Uhr: Alejandro Garnacho sagt wohl ab und will nur zum FC Chelsea +++ Der FC Bayern hat sich auf der Suche nach einer Verstärkung in der Offensive offenbar den nächsten Korb abgeholt. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, habe der argentinische Nationalspieler Alejandro Garnacho von Manchester United eine Anfrage der Münchner in den letzten 48 Stunden abgelehnt. Der 21 Jahre alte Linksaußen wolle demnach nur zum FC Chelsea wechseln. Ein weiterer Punkt, der für einen Transfer nach London spreche, sei das exzellente Verhältnis zwischen United-Geschäftsführer Omar Berrada und den Chelsea-Bossen, so Romano. Für die Bayern hingegen wird die Suche nach einem Flügelspieler nun langsam zu einem Wettlauf gegen die Zeit. Denn auch die anvisierte Verpflichtung von Christopher Nkunku vom FC Chelsea droht zu scheitern. Die Blues wollen den Angreifer offenbar nur verkaufen, die Bayern favorisieren dem Vernehmen nach eine Leihe. Das Transferfenster schließt am 1. September.

+++ 18. August, 18:15 Uhr: Reha-Coach Benjamin Sommer kommt wohl von Eintracht Frankfurt +++ Der FC Bayern hat offenbar einen Neuzugang zu vermelden - aber nicht für den Spielerkader. Wie die "Bild" berichtet, wurde Reha-Trainer Benjamin Sommer von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Demnach soll der 43-Jährige Leiter der Reha-Abteilung bei den Münchnern werden, die offenbar gerade umstrukturiert wird. Sommer ist seit Sommer 2019 bei der SGE beschäftigt, zuvor arbeitete er für den FC Ingolstadt. Seitdem kümmerte sich der Coach in seiner Funktion als Physiotherapeut, Osteopath und Reha-Trainer äußerst erfolgreich um die Rückkehr verletzter Eintracht-Stars auf das Feld und konnte dabei über die Jahre hervorragende Resultate vorweisen. Entsprechend hoch angesehen ist der Genesungs-Guru sowohl beim Trainerteam als auch den Spielern. Zuletzt half Sommer in Zusammenarbeit mit seinem Team dabei, dass Torhüter-Hoffnungsträger Kaua Santos sich derart schnell von seinem Kreuzbandriss erholt. Auch daher wollte der deutsche Rekordmeister den Reha-Fachmann wohl unbedingt an die Isar lotsen. Laut Bericht ist bereits alles in trockenen Tüchern. So wurde Sommer offenbar bereits am Montag der Bayern-Mannschaft vorgestellt und soll offenbar direkt mit seiner Arbeit an der Säbener Straße beginnen. Arbeit hat er dabei genug mit den langzeitverletzten FCB-Stars Jamal Musiala (Reha-Training nach Wadenbeinbruch mit Bandverletzungen), Alphonso Davies (Reha-Training nach Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Reha-Training nach Mittelfußbruch). Das Trio soll in den kommenden Wochen respektive Monaten behutsam wieder an den Kader von Trainer Vincent Kompany herangeführt werden, aber jeweils möglichst bald wieder auf den Platz zurückkehren. Auch interessant: FC Bayern München: Erkenntnisse zum Franz-Beckenbauer-Supercup - Dayot Upamecano und Leon Goretzka müssen bleiben. Und: FC Bayern München - Transfergerüchte: Fünf mögliche Alternativen zu Chelsea-Star Christopher Nkunku

+++ 17. August, 12:30 Uhr: Harry Kane bemängelt fehlende Kadertiefe +++ Der FC Bayern hat mit dem 2:1 gegen den VfB Stuttgart zwar den Franz-Beckenbauer-Supercup gewonnen, doch die Münchner haben wohl weiterhin an einigen Baustellen im Kader zu arbeiten. Das sieht auch Harry Kane so, dessen Worte nach Abpfiff durchaus als Signal an die Vereinsführung gewertet werden können: "Es ist einer der kleinsten Kader, in denen ich je gespielt habe", erklärte der Engländer. "Es ist zwar noch etwas Zeit bis zum Ende des Transferfensters, aber das liegt an Max [Eberl], Christoph [Freund] und dem Trainer, solche Entscheidungen zu treffen." Kane betonte zwar auch die Qualität der Talente im Kader, blieb aber bei seiner klaren Einschätzung: "Wir haben ein paar richtig gute junge Spieler, die in der Vorbereitung überzeugt haben. Aber wir sind ein bisschen dünn besetzt, wenn wir ehrlich sind. Wir Spieler können das nicht beeinflussen. Die Verantwortlichen müssen entscheiden, was sie für richtig halten." Insbesondere in der Offensive besteht beim Rekordmeister nach der Verpflichtung von Luis Diaz weiterhin Handlungsbedarf. Wunschstürmer Nick Woltemade wird wohl nicht mehr nach München wechseln, zuletzt wurden die Bayern mit Chelseas Christopher Nkunku in Verbindung gebracht. Update: FC Bayern München: Lothar Matthäus widerspricht Harry Kanes Sorgen - "Finde ich nicht"

+++ 16. August, 11:55 Uhr: Bayern handelt sich wohl Korb bei Xavi Simons ein +++ Absage für den FC Bayern? Laut "Sky" soll der Rekordmeister noch einmal versucht haben, Xavi Simons von einem Transfer nach München zu überzeugen - ohne Erfolg. Demnach habe sich der Profi von RB Leipzig bereits für einen Wechsel zum FC Chelsea entscheiden, die Konditionen zwischen den Blues und RB müssen allerdings noch geklärt werden. Entscheidend könnte in diesem Zusammenhang sein, dass Chelsea Christopher Nkunku noch los wird. Auch in diesem Punkt könnten die Bayern eine Rolle spielen, soll der Angreifer übereinstimmenden Medienberichten zufolge doch auf der Liste des Rekordmeisters stehen.