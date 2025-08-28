Vor dem 3:2-Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Wehen Wiesbaden hat Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl zu seinem Verhältnis zu Ehrenpräsident Uli Hoeneß Stellung bezogen.

Im Rahmen des DFB-Pokalspiels des FC Bayern München am Dienstagabend in der 1. Runde beim Drittligisten Wehen Wiesbaden stellte Sportvorstand Max Eberl sein Verhältnis zu Ehrenpräsident Uli Hoeneß klar.

"Da gibt es keine dicke Luft. Es gibt unterschiedliche Gedanken", sagte Eberl im "ZDF", nachdem dort zuvor ein Beitrag gesendet wurde, in dem zwischen ihm und Hoeneß von "dicker Luft" die Rede war, " der eine würde gerne etwas machen. Der andere sagt, wir wollen auf die Finanzen achten. Das ist völlig legitim, das ist Bayern München. Wir sind völlig d’accord".

Vorausgegangen war dem Bericht über die angeblichen Ungereimtheiten eine Aussage von Hoeneß, wonach der Rekordmeister im Sommer 2025 einen weiteren Offensivspieler nur ausleihen könne, aber nicht kaufen.