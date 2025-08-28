Anzeige
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

FC Bayern München: Leihe von vielseitigem Offensiv-Star wohl vor dem Abschluss

  • Aktualisiert: 28.08.2025
  • 10:46 Uhr
  • ran.de

Kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode holt der FC Bayern München wohl Chelseas Nicolas Jackson auf Leihbasis.

Die Fans des FC Bayern München dürfen sich wohl berechtigte Hoffnungen auf eine Last-Minute-Verstärkung im Sommer 2025 machen.

Wie "Sky"  berichtet, soll die angestrebte Leihe von Chelseas Nicolas Jackson vor dem Abschluss stehen.

Dem Bericht nach sind die Gespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und den "Blues" bereits weit fortgeschritten und nur noch Details seien zu klären.

Die Bayern übernehmen demnach das volle Gehalt des senegalesischen Offensivspielers, der bei Chelsea noch einen Vertrag bis zum Sommer 2033 hat.

Zwischen den Münchnern und Jackson bestehe bereits eine vollständige Einigung, wie es im Bericht weiter heißt.

Anzeige
Anzeige

Nicolas Jackson: Variabel einsetzbarer Offensivmann

Für den 24-Jährigen spricht, dass er sowohl im Sturmzentrum als auch auf beiden Außenpositionen in der Offensive einsetzbar ist.

Damit kann er zum einen als möglicher Backup für Starstürmer Harry Kane agieren, aber auch auf den Flügelpositionen für zusätzliche Kaderbreite bei den Münchnern sorgen.

In der zurückliegenden Premier-League-Saison 2024/25 lief Jackson 30 Mal für die Londoner auf, steuerte dabei 15 Scorerpunkte bei (zehn Tore, fünf Vorlagen).

Auf dem Weg zu Chelseas Titel in der UEFA Conference League kam der in Gambia geborene Jackson zu drei Einsätzen und drei Treffern.

Anzeige
News und Videos zur Bundesliga
2038552557
News

Lucas Vazquez – mehr als nur ein Rotationsspieler bei Real Madrid

  • 28.08.2025
  • 11:54 Uhr
SL Benfica v FC Bayern München: Group C - FIFA Club World Cup 2025
News

Bayern schwärmen von Gnabry: Sind die Lobeshymnen verfrüht?

  • 28.08.2025
  • 11:30 Uhr
Eberl Hoeneß
News

Bosse-Meeting bei den Bayern: Es geht wohl auch um Transfers

  • 28.08.2025
  • 11:12 Uhr
imago images 1065575048Update
News

"Traum-Ziel" - PSG wohl heiß auf Bayern-Star

  • 28.08.2025
  • 10:58 Uhr
POLZIN Merlin Trainer Team HSV DFL Bundesliga Saison 2025-2026 Spiel Borussia Moenchengladbach - HSV 0 : 0 am 24.08.2025 in Moenchengladbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE...
News

Hamburger SV vs. FC St. Pauli - Hier läuft das Derby live im TV, Stream und Ticker

  • 28.08.2025
  • 10:51 Uhr
22.08.2025, Allianz Arena, München, GER, 1.FBL, FC Bayern München vs RB Leipzig , im Bild Joshua Kimmich (München), Luis Diaz (München) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequ...
News

Bundesliga live: FC Augsburg vs. FC Bayern München im TV, Livestream und Liveticker

  • 28.08.2025
  • 10:51 Uhr
Eberl
News

"Dicke Luft"? Eberl klärt über Hoeneß auf

  • 28.08.2025
  • 10:48 Uhr
Roland Virkus
News

Gladbach: Kommt ein Sportdirektor aus der 2. Liga?

  • 28.08.2025
  • 10:33 Uhr

HSV: Verstärkung vor dem Derby? Stefan Kuntz gibt Einblick

  • Video
  • 02:07 Min
  • Ab 0

BVB mit neuem Trikot: "Abmahnung?" Fans sind sich nicht einig

  • Video
  • 02:09 Min
  • Ab 0