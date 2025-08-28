FC Bayern München: Leihe von vielseitigem Offensiv-Star wohl vor dem Abschluss

Kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode holt der FC Bayern München wohl Chelseas Nicolas Jackson auf Leihbasis.

Die Fans des FC Bayern München dürfen sich wohl berechtigte Hoffnungen auf eine Last-Minute-Verstärkung im Sommer 2025 machen.

Wie "Sky" berichtet, soll die angestrebte Leihe von Chelseas Nicolas Jackson vor dem Abschluss stehen.

Dem Bericht nach sind die Gespräche zwischen dem deutschen Rekordmeister und den "Blues" bereits weit fortgeschritten und nur noch Details seien zu klären.

Die Bayern übernehmen demnach das volle Gehalt des senegalesischen Offensivspielers, der bei Chelsea noch einen Vertrag bis zum Sommer 2033 hat.

Zwischen den Münchnern und Jackson bestehe bereits eine vollständige Einigung, wie es im Bericht weiter heißt.