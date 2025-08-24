Anzeige
Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de

Bundesliga - Boss des VfB Stuttgart sicher: Sebastian Hoeneß wird Trainer beim FC Bayern München

  • Veröffentlicht: 24.08.2025
  • 17:33 Uhr
  • ran

Ist Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart einer für den FC Bayern München? Zumindest VfB-Boss Alexander Wehrle lässt daran keinen Zweifel.

Um Nick Woltemade liefern sich der VfB Stuttgart und der FC Bayern München seit Wochen ein Tauziehen.

Wenn es um Trainer Sebastian Hoeneß geht, zeigt sich Stuttgarts Vorstandschef Alexander Wehrle dagegen erstaunlich offen: Eines Tages werde Hoeneß Bayern-Trainer sein.

In der Sendung "Bild Sport" reagierte Wehrle auf eben diese These deutlich: "Stimmt. Weil irgendwann wird er es bestimmt, denn er ist aus meiner Sicht einer der besten Bundesliga-Trainer überhaupt. Und der Anspruch des FC Bayern ist es, die besten Trainer zu verpflichten."

Allzu schnell werde es dazu aber nicht kommen: "Die nächsten Jahre wird er definitiv bei uns sein, weil er da weiß, dass er etwas entwickeln kann", so Wehrle.

Allerdings habe Hoeneß "sicherlich den Anspruch, auch mal bei einem Verein zu arbeiten – irgendwann –, der in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen". Dies könne laut Wehrle "gerne" der VfB sein, "aber in dem Fall wird er irgendwann Trainer des FC Bayern sein".

Nick Woltemade? "Jetzt geht gar nichts mehr"

Aktuell dürfte das aber ohnehin kein Thema sein: In Stuttgart steht Hoeneß noch bis 2028 unter Vertrag. Und auch beim FC Bayern sitzt Trainer Vincent Kompany fest im Sattel. Nicht zuletzt nach dem Supercup-Sieg gegen die Stuttgarter und dem 6:0-Traumstart in die Bundesliga-Saison über RB Leipzig.

Abgeschlossen ist laut Wehrle auch das Kapitel Woltemade-Transfer noch in diesem Sommer. Auch ein mögliches weiteres Bayern-Angebot könne daran nichts mehr ändern: "Die Akte ist zu, und sie bleibt zu. Jetzt geht gar nichts mehr."

