Dem 1. FC Köln gelingt ein perfekter Start in die neue Bundesliga-Saison. Der Siegtreffer in Mainz fällt spät, die Gastgeber sind da bereits lange dezimiert.

Hinten sattelfest, vorne in Überzahl ins Glück: Der 1. FC Köln hat eine traumhafte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Aufsteiger gewann das Duell der Karnevalshochburgen beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0) und bescherte seinem neuen Trainer Lukas Kwasniok ein perfektes Erstliga-Debüt.

Mit ihrer kompakten Defensive machten die Kölner den Rheinhessen das Leben schwer, in der Offensive nutzte Marius Bülter (90.) nach der Roten Karte für Paul Nebel (60.) eine der wenigen Chancen.

Damit riss zugleich die bis dahin längste laufende Serie der Liga, Mainz war zuvor 13 Partien und insgesamt 309 Tage ohne Heimniederlage geblieben. Nach dem Mammutpensum mit drei Spielen in den vergangenen sieben Tagen samt aufwendiger Reise nach Norwegen fehlte den lange überlegenen Rheinhessen die letzte Spritzigkeit.

Im Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Rosenborg Trondheim braucht es am Donnerstag (ab 21 Uhr im Liveticker) eine Steigerung, das Hinspiel ging 1:2 verloren.

Das erste Bundesligaspiel nach 463 Tagen werde "ein Kampf, den wir annehmen werden", kündigte der im FC-Heimtrikot coachende Kwasniok an: "Wir fahren als Underdog nach Mainz. Wir müssen uns zwar nicht kleiner machen als wir sind, aber Mainz ist uns zwei Jahre voraus."

Er erwarte vor mehr 4500 mitgereisten Fans "eine Herkulesaufgabe". Und das bestätigte sich in der Anfangsphase, Mainz machte gleich ordentlich Betrieb und beschäftigte die Kölner in der Defensive.