Bundesliga: Mainz patzt gegen Aufsteiger - Bülter krönt Kölns Rückkehr

  • Aktualisiert: 24.08.2025
  • 17:31 Uhr
  • SID

Dem 1. FC Köln gelingt ein perfekter Start in die neue Bundesliga-Saison. Der Siegtreffer in Mainz fällt spät, die Gastgeber sind da bereits lange dezimiert.

Hinten sattelfest, vorne in Überzahl ins Glück: Der 1. FC Köln hat eine traumhafte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gefeiert. Der Aufsteiger gewann das Duell der Karnevalshochburgen beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 (0:0) und bescherte seinem neuen Trainer Lukas Kwasniok ein perfektes Erstliga-Debüt.

Mit ihrer kompakten Defensive machten die Kölner den Rheinhessen das Leben schwer, in der Offensive nutzte Marius Bülter (90.) nach der Roten Karte für Paul Nebel (60.) eine der wenigen Chancen.

Damit riss zugleich die bis dahin längste laufende Serie der Liga, Mainz war zuvor 13 Partien und insgesamt 309 Tage ohne Heimniederlage geblieben. Nach dem Mammutpensum mit drei Spielen in den vergangenen sieben Tagen samt aufwendiger Reise nach Norwegen fehlte den lange überlegenen Rheinhessen die letzte Spritzigkeit.

Im Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Rosenborg Trondheim braucht es am Donnerstag (ab 21 Uhr im Liveticker) eine Steigerung, das Hinspiel ging 1:2 verloren.

Das erste Bundesligaspiel nach 463 Tagen werde "ein Kampf, den wir annehmen werden", kündigte der im FC-Heimtrikot coachende Kwasniok an: "Wir fahren als Underdog nach Mainz. Wir müssen uns zwar nicht kleiner machen als wir sind, aber Mainz ist uns zwei Jahre voraus."

Er erwarte vor mehr 4500 mitgereisten Fans "eine Herkulesaufgabe". Und das bestätigte sich in der Anfangsphase, Mainz machte gleich ordentlich Betrieb und beschäftigte die Kölner in der Defensive.

Köln siegt in Mainz: FSV verliert Hollerbach verletzt

Nach Flanke von Philipp Mwene gab es im Zentrum für Nebel und Anthony Caci eine Doppelchance, doch beide Male brachten die Kölner in höchster Not ein Bein dazwischen (2.). Nach einer Viertelstunde musste der neue Angreifer Benedict Hollerbach mit einer Verletzung im linken hinteren Oberschenkel raus. Es kam U21-Vizeeuropameister Nelson Weiper, der nach einigem Wirbel in der vergangenen Woche nun doch vor einer Vertragsverlängerung bei den Rheinhessen steht.

In Folge passierte allerdings vor den Toren nur noch wenig. Mainz kontrollierte vor 33.305 Zuschauern gegen meist tiefstehende Kölner zwar das Spiel, kam aber nach dem Abgang von Toptorjäger Jonathan Burkardt im letzten Drittel kaum einmal durch.

Der Aufsteiger spielte seinerseits bei den Umschaltmomenten meist sehr ungenau, kurz vor der Pause ergab sich aber doch eine Großchance für Jakub Kaminski. Torhüter Robin Zentner parierte den Schlenzer des Neuzugangs stark (45.).

Nach dem Wechsel agierte Köln etwas mutiger, Kristoffer Lund zielte in dieser Phase nur Zentimeter zu hoch (49.). Als Mainz dann wieder das Kommando zu übernehmen schien, liefen die 05er nach eigener Ecke in einen Konter und Nebel konnte Kaminski als letzter Mann nur per Foul stoppen. Köln brachte bei einem Dreifachwechsel nun unter anderem Neuzugang Ragnar Ache, der kurz vor Schluss verletzt wieder vom Platz musste, und intensivierte die Offensivbemühungen.

Das wurde in der Schlussphase belohnt. Bülter verwertete eine Flanke des eingewechselten Luca Waldschmidt per Kopf.

