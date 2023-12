Anzeige

Die Investoren-Pläne der DFL erzürnen die Fanszenen in Deutschland. Die Anhänger reagieren und starten unzählige Protestaktionen

Dieses Vorhaben kommt bei den Fußballfans in Deutschland alles andere als gut an. Die Investoren-Pläne der DFL erzürnen die Anhänger und sorgen dafür, dass die Spiele am Wochenende ganz im Zeichen des Protest stehen.

Bereits am Samstag wurde in den Stadien protestiert. In den ersten zwölf Minuten wurde geschwiegen, Banner ausgerollt, Pyrotechnik gezündet, dazu Gegenstände auf den Rasen geworfen.

In Bochum und Gladbach flogen symbolisch Schokotaler, auch Tennisbälle mussten vom Rasen entfernt werden. In Freiburg am Sonntag musste das Spiel wegen geworfener Schokotaler minutenlang unterbrochen werden. "Wir werden kein Teil eures Deals sein! Scheiß DFL" war auf unzähligen Plakaten quer über die Republik verteilt zu lesen.

Auch die Bayern-Fans planen in der Partie am Abend gegen den VfB Stuttgart (ab 19:30 Uhr live im Free-TV in SAT.1) einen Protest, wollen die ersten zwölf Minuten schweigen. Laut "Bild" ist sogar das Abbrennen von Pyrotechnik in einer Größenordung geplant, "die München so noch nicht erlebt hat".