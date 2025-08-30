Anzeige
Fußball

Bundesliga: "Kotzt uns an" - HSV leckt die Derby-Wunden

  • Aktualisiert: 30.08.2025
  • 06:10 Uhr
  • SID

Nach der bitteren Niederlage im Stadtderby gegen St. Pauli leckt der Hamburger SV seine Wunden.

Trotz des bitteren Derby-Dämpfers lächelte Yussuf Poulsen gewohnt freundlich – die Worte, die der neue Kapitän des Hamburger SV dann fand, waren jedoch deutlich: "Es gab viele gute Dinge, aber dafür können wir uns nichts kaufen, es ist einfach scheiße", sagte Poulsen nach dem bitteren 0:2 im Stadtduell mit dem FC St. Pauli: "Wir kommen gut nach vorne. Bis zum entscheidenden Pass. Daran müssen wir arbeiten."

Sein Trainer Merlin Polzin versuchte sich im Anschluss an das emotionale Derby im elektrisierten Volksparkstadion ebenfalls an einer Analyse. Auch er habe "Ansätze gesehen, wie wir Fußball in der ersten Liga spielen können", erklärte der 34-Jährige: "Aber wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt. Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass wir mit dem 0:2 leben müssen. Das kotzt uns an."

Anzeige
Anzeige

HSV unterliegt Stadtrivale St. Pauli

Der HSV, der gegen den abgezockt auftretenden Stadtrivalen beim ersten Bundesligaheimspiel seit dem Abstieg vor mehr als sieben Jahren deutlich Lehrgeld zahlte, befinde sich weiterhin "in einem Prozess", ergänzte Polzin: "Der Unterschied zur zweiten Liga ist natürlich immens."

Der Trainer hatte für den Gegner, der sich am Freitagabend wie ein gestandener Bundesligist präsentiert hatte, ein Lob übrig: "Wir können trotz der Emotionalität auch anerkennen, was an guter Arbeit geleistet wird. Die Art und Weise ist etwas, bei dem sich viele Mannschaften etwas abschauen können", gestand Polzin: "Wir waren sieben Jahre nicht in der ersten Liga und wollen uns nicht über eine Romantik definieren, sondern über Inhalte, die uns helfen, erfolgreich zu sein."

Anzeige
Mehr Fußball-News
Konsterniert: Fabian Reese und Stefan Leitl
News

Hertha in der Krise - Leitl ratlos: "Schwer zu erklären"

  • 30.08.2025
  • 13:02 Uhr
Im Anflug auf München: Nicolas Jackson (vorne)
News

Medien: FC Bayern leiht Jackson vom FC Chelsea

  • 30.08.2025
  • 12:39 Uhr
Hummels bei seinem Abschied von der Fußballbühne
News

BVB: Hummels mit Stern auf Walk of Fame geehrt

  • 30.08.2025
  • 12:29 Uhr
FOTOMONTAGE: Nick WOLTEMADE (VFB Stuttgart) wechselt angeblich zum FC Bayern Muenchen! ARCHIVFOTO. Jubel,Freude,Begeisterung, *** PHOTOMONTAGE Nick WOLTEMADE VFB Stuttgart allegedly moves to FC Bay...
News

Historischer Transfer: Woltemade-Wechsel offiziell

  • 30.08.2025
  • 12:28 Uhr
Nick Woltemade im letzten Spiel mit dem VfB
News

Woltemade-Wechsel zu Newcastle United perfekt

  • 30.08.2025
  • 12:23 Uhr
Von Blau zu Rot: Christopher Nkunku
News

Mailand statt München: Nkunku wechselt nach Italien

  • 30.08.2025
  • 11:54 Uhr
Zeit in Dortmund abgelaufen: Mike Tullberg
News

Interimstrainer Tullberg verlässt den BVB - Richtung Heimat

  • 30.08.2025
  • 10:39 Uhr
Borussia Dortmund v FC Bayern München - Bundesliga
News

Warum der BVB bei Beier richtig handelt

  • 30.08.2025
  • 09:12 Uhr
St. Pauli jubelt im Volkspark
News

"Werden wir genießen": St. Pauli feiert Stadtmeisterschaft

  • 30.08.2025
  • 05:18 Uhr
3.Liga MSV Duisburg - SSV Ulm ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY **<p>Fußball 3.Liga MSV Duisburg - SSV Ulm am 23.08.25 in der Schauinsland-Reisen Arena in Duisburg Torjubel zum ...
News

MSV Duisburg von Teufels Küche auf Wolke 7

  • 30.08.2025
  • 00:34 Uhr