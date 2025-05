Alle Relegationsspiele zwischen Bundes- und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 22. bis 27. Mai LIVE in Sat.1, und im Livestream auf ran.de und Joyn

Dies wäre dann der Fall, wenn Bayer Leverkusen am Sonntag (ab 17:30 im Liveticker) beim SC Freiburg nicht gewinnt. Selbst bei einem Remis im Breisgau hätte die Werkself keine Chance mehr auf die erfolgreiche Titelverteidigung.

Der FC Bayern München verpasste durch den Last-Minute-Gegentreffer zum 3:3 bei RB Leipzig zwar den vorzeitigen Titelgewinn. Er könnte aber am 32. Spieltag dennoch zum 34. Mal Deutscher Meister werden.

Bayer Leverkusen gibt noch nicht komplett auf - aber tatsächlich kann die Meister-Regentschaft des Titelverteidigers in der Bundesliga bereits am heutigen Sonntag vorbei sein.

Der FC Bayern München hat es nicht aus eigener Kraft geschafft, kann aber am 32. Spieltag trotzdem noch Meister werden. Nicht nur die Titel-Entscheidung könnte heute fallen.

"Die Chance ist weg", sagte Bayer-Stürmer Patrik Schick bereits nach dem enttäuschenden 1:1 des Double-Gewinners beim FC St. Pauli am 30. Spieltag. Der 2:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg hielt die Leverkusener aber noch im Rennen. Trainer Xabi Alonso betonte: "Es ist mathematisch nicht vorbei, aber eigentlich schon."

Das Wichtigste in Kürze

Kampf um den Relegationsplatz bleibt spannend

Im Keller hat es am 32. Spieltag noch keine finale Entscheidung gegeben. Nach dem torlosen Unentschieden am Freitag Abend in Heidenheim haben die Bochumer zumindest noch theoretisch die Möglichkeit, die Saison auf dem Relegationsplatz zu beenden.

St. Pauli und die TSG Hoffenheim sind auch zwei Spieltage vor Ende der Saison rechnerisch noch nicht durch. Die Sinsheimer haben nach dem Last-Minute-Unentschieden bei Borussia Mönchengladbach ebenso fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang wie der FC St. Pauli nach der Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart.

Holstein Kiel gastiert am Sonntag beim FC Augsburg und kann das Unentschieden zwischen Heidenheim und Bochum nutzen, um bei eigenem Sieg auf einen Punkt zu Heidenheim aufzuschließen.

Verlieren die "Störche" ihr Spiel, bleibt der Relegationsplatz für die KSV in weiter Ferne. In diesem Szenario wären es vier Punkte Abstand auf Heidenheim und sie wären in der gleichen Situation wie der VfL.