Um Sven Mislintat ist es seit seinem unfreiwilligen Abschied von Borussia Dortmund ruhig geworden. Nun meldet er sich in einem Interview zu Wort und schaut zurück auf seine bislang letzte Station. Sven Mislintat, langjähriger Chefscout und bis Februar für einige Monate Technischer Direktor von Borussia Dortmund, wehrt sich gegen seinen Ruf als Unruhestifter. Er widerspreche dem Vorwurf, überall verbrannte Erde zu hinterlassen, sagte Mislintat im Interview mit dem "kicker": "Aber es ist ganz sicher so, dass ich sehr diskussionsfreudig und meinungsstark bin. Höchstleistungen erreicht man nicht in Komfortzonen."

ran Fußball Bundesliga auf Joyn Der 52-Jährige war nach einem Gerangel um Kompetenzen mit Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Lars Ricken beim BVB freigestellt worden. Mislintat wurde vorgeworfen, über seinen definierten Arbeitsbereich hinaus gewirkt zu haben, was große Unruhe auslöste. Zwischenzeitlich waren die Zuständigkeitsbereiche schriftlich neu abgesteckt worden. Jetzt stellte Mislintat, von 2006 bis 2017 schon als Chefscout in Dortmund angestellt, klar: "Es hieß oft, ich wolle unbedingt Sportdirektor werden. Das ist falsch. Ich fand die technische Direktion sehr passend und entschied mich bewusst dazu. Und ich glaube weiterhin, dass wir das Ding mit einem besseren Start auch gemeinsam hätten rocken können."

Mislintat über BVB-Engagement: Kritik wegen offener Kompetenzfragen Allerdings kritisiert er auch die unklare Rollenverteilung: "Wir alle - und da nehme ich mich ausdrücklich mit in die Verantwortung - haben es nicht schnell und gut genug hinbekommen, unsere Kompetenzen abzugleichen, zu besprechen und sie gegebenenfalls bei Überschneidungen neu zu ordnen."

Zwei Maßnahmen hätten seiner Meinung nach helfen können. "Zum einen im Zuge der Neustrukturierung Sebastian Kehl die gleiche längerfristige vertragliche Klarheit wie Lars Ricken und mir zu geben. Zum anderen wäre es sicher gut gewesen, die neue Rollenverteilung, die Aufgaben und Verantwortungsbereiche ganz klar zu klären und zu kommunizieren. Intern wie extern", führt Mislintat aus. So hätte sich eine gemeinsame Pressekonferenz angeboten, um "alle auftauchenden Fragen zur neuen Struktur detailliert hätte beantworten können".

FC Bayern auf der Wiesn: Michael Olise stiehlt allen die Show