RB Leipzig kassiert die zweite Saisonniederlage in der Bundesliga. Trotz Führung müssen sich die Sachsen auswärts bei der TSG Hoffenheim geschlagen geben.

Trainer Ole Werner rief seine Mannschaft sofort zusammen und sprach den enttäuschten Spielern Mut zu. Doch der Frust bei RB Leipzig war nach dem Ende der Erfolgsserie groß. "Wir haben zu viel reagiert, das bin ich von uns nicht gewohnt", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer nach dem 1:3 (1:2) bei der TSG Hoffenheim bei "Sky". Es war die erste Niederlage in der Fußball-Bundesliga für RB seit dem 0:6-Debakel zum Saisonstart bei Bayern München.

Albian Hajdari (20.), Tim Lemperle (38.) und Grischa Prömel (79.) trafen für die formstarken Hoffenheimer, die im Gegensatz zu RB den vierten Dreier nacheinander holten. Trotz des Erfolgs in dem von der TSG-Medienabteilung im Vorfeld als "Unbeliebtico" beworbenen Spiels müssen sich die Kraichgauer mit anhaltenden Nebengeräuschen beschäftigen. Das Tor von Senkrechtstarter Yan Diomande (9.) war zu wenig für RB. "Wir haben es nie so wirklich geschafft, das Spiel zu kontrollieren", sagte Ridle Baku.

Die Querelen bei der TSG haben zu einer aufsehenerregenden Protestaktion einiger Fans vor der Partie geführt. Die Anhänger verteilten "Steckbriefe" des umstrittenen Spielerberaters Roger Wittmann. In dem "Fahndungsaufruf" wird Wittmann aufgrund seines großen Einflusses auf den mittlerweile 85 Jahre alten Gesellschafter Dietmar Hopp als "Enkeltrickbetrüger" bezeichnet.