Serie A: Niclas Füllkrug gibt Debüt bei Sieg des neuen Tabellenführers AC Mailand

Knapp zwölf Stunden nach der Bekanntgabe des Leihgeschäfts wurde der Nationalspieler beim Sieg der Rossoneri bei Cagliari Calcio in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Torjäger Niclas Füllkrug hat bei seinem Debüt in der italienischen Serie A mit der AC Mailand die Tabellenspitze erobert. Knapp zwölf Stunden nach der Bekanntgabe des Leihgeschäfts absolvierte der Nationalspieler am Freitagabend beim 1:0 (0:0) der Rossoneri bei Cagliari Calcio die ersten Minuten für seinen neuen Klub.

Füllkrug kam in der 69. Minute für den Torschützen Rafael Leao (50.) ins Spiel, der 32-Jährige behauptete in einigen Aktionen den Ball und leitete die beste Chance auf das 2:0 durch Christian Pulisic ein (87.). Mit guten Leistungen in Mailand will sich Füllkrug auch sein WM-Ticket sichern. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt "mehr Spielpraxis" für den Fan-Liebling gefordert.