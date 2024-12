Am 14. Bundesliga-Spieltag empfängt Borussia Dortmund die TSG Hoffenheim. Dabei verpasst der BVB den nächsten Heimsieg. ran benotet die Profis des Gastgebers. Von Christoph Gailer Borussia Dortmund bleibt in der Bundesliga zu Hause ungeschlagen, verpasst aber den nächsten Dreier vor eigenem Publikum. Im letzten Heimspiel des Jahres kam das Team von Trainer Nuri Sahin nicht über ein 1:1 (0:0) gegen die TSG Hoffenheim hinaus. Giovanni Reyna erzielte kurz nach Wiederanpfiff die Dortmunder Führung (46.), in der ersten Minute der Nachspielzeit glich der eingewechselte Ex-Dortmunder Jacob Bruun Larsen aus. Die Schwarz-Gelben rutschen damit auf Platz acht ab, während die Gäste mit vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz trotz des Achtungserfolgs weiter nach unten schauen müssen. ran liefert die Noten der BVB-Profis.

Gregor Kobel Dortmunds Keeper ist im Heimspiel gegen die TSG nur selten gefordert. Erst nach gut einer halben Stunde muss Gregor Kobel überhaupt erstmals eingreifen. Aber seine Leistungsnachweise bleiben gegen offensiv unpräzise Hoffenheimer nur Einzelfälle. Beim späten Gegentor ist er chancenlos. ran-Note: 3

Yan Couto Der Neuzugang von Manchester City kann seine Chance gegen die TSG überhaupt nicht nutzen. Yan Couto offenbart einmal mehr teils eklatante Schwächen im Stellungsspiel, ist damit der Unsicherheitsfaktor in der ansonsten soliden BVB-Abwehr. Zudem macht Couto auch nach vorne viel zu wenig. Gut fünf Minuten vor dem Ende muss er zudem angeschlagen raus. ran-Note: 5

Emre Can Der Kapitän des BVB muss erneut aufgrund der angespannten Personalsituation in der Innenverteidigung ran und macht seinen Job gewohnt solide. Da Dortmund phasenweise sehr überlegen ist, zieht Emre Can bewusst nach vorne ins Mittelfeld, um von dort aus mehr Einfluss auf das Aufbauspiel zu haben. ran-Note: 3

Nico Schlotterbeck Gegen Barca in der allerletzten Aktion noch ganz übel umgeknickt, ist der Innenverteidiger gegen die TSG schon wieder fit und in der Startelf. Nach anfänglichen Problemen, vor allem gegen den wuchtigen Zielspieler Moerstedt, stabilisiert sich Nico Schlotterbeck. ran-Note: 2

Ramy Bensebaini Der algerische Linksverteidiger zeigt in der Bundesliga-Partie gegen Hoffenheim weitestgehend eine eher unauffällige Leistung. Er macht seinen Job in der Defensive solide, nach vorne aber ist er nicht so aktiv, wie man ihn in der Vergangenheit schon erlebt hat. ran-Note: 3

Felix Nmecha Auf der Sechs ist Felix Nmecha für die Stabilität der Dortmunder verantwortlich und kommt dieser Anforderung beim Sieg gegen Hoffenheim entsprechend zufriedenstellend nach. Allerdings sogt er kurz vor der Pause mit einem Ellenbogenschlag im Zweikampf mit Moerstedt für eine der unschönsten Szenen der Partie. Dafür sieht Felix Nmecha folgerichtig Gelb. Zudem verliert er vor dem Last-Minute-Gegentor das Kopfballduell im Strafraum gegen Tabakovic ran-Note: 4

Pascal Groß Der Routinier kehrt gegen Hoffenheim zurück in die BVB-Startformation, ordnet das Spiel größtenteils ordentlich, ohne dabei allerdings viele Highlights zu haben. Wegen einer Gelben Karte in der 16. Minute muss Pascal Groß zudem anschließend sehr vorsichtig in den Zweikämpfen vorgehen. Nach gut einer Stunde wird der Nationalspieler ausgewechselt. ran-Note: 3

Giovanni Reyna In der ersten Halbzeit ist vom US-Amerikaner nicht viel zu sehen, dafür ist er nach Wiederbeginn sofort hellwach. Eine zu kurze Kopfballabwehr von Nsoki nimmt Giovanni Reyna perfekt mit der Brust an, legt sich den Ball vor und knallt ihn zum 1:0 rechts oben ins Eck. Nach gut 75 Minuten geht er unter großem Applaus vom Platz. ran-Note: 2

Maximilian Beier Gegen seinen Ex-Klub hat Maximlian Beier einen eher unglücklichen Auftritt. Der Rechtsaußen des BVB kann sich nur recht selten in Szene setzen und wenn, endet es oft unbefriedigend. So bereitet er nach einer halben Stunde jene Aktion vor, die zunächst zum BVB-Elfmeter führt. Allerdings wird dieser nach VAR-Check zurückgenommen. Beier bleibt zur Pause in der Kabine, Adeyemi kommt für ihn. ran-Note: 4

Jamie Gittens Der Engländer agiert links auf dem Flügel gewohnt dribblingstark und holt mit einem seiner Sololäufe nach gut 20 Minuten auch die erste Gelbe Karte im Spiel gegen Gendrey heraus. Danach taucht Jamie Gittens aber etwas ab. Gut eine Viertelstunde vor dem Ende wird er durch Duranville ersetzt. ran-Note: 3

Serhou Guirassy Trotz Dortmunder Überlegenheit über eine lange Zeit in der Partie bekommt der BVB-Stürmer besonders zu Beginn kaum brauchbare Bälle. Einen seiner wenigen Abschlüsse hat er daher passenderweise erst nach gut einer Stunde per Freistoß – der Ball geht direkt in die Hände von Baumann. Zudem versucht Guirassy schon im ersten Durchgang gegen Chaves recht plump einen Elfmeter zu bekommen. Nach VAR-Check wird der zunächst gegebene Elfmeterpfiff aber richtigerweise zurückgenommen. ran-Note: 4

Karim Adeyemi Der wiedergenese Offensivspieler ist nach seiner Einwechslung in der 46. Minute durchaus ein belebendes Element für den BVB. Bereits in seinen ersten rund zehn Minuten hat Karim Adeyemi zwei einigermaßen gefährliche Abschlüsse, ist damit alleine schon auffälliger als Beier, den er ersetzt. ran-Note: 2

Marcel Sabitzer Der Österreicher kommt nach etwa einer Stunde für Groß in die Partie. Er fügt sich zunächst in die stabile BVB-Leistung ein, ohne allerdings für spielerische Highlights zu sorgen. Dennoch kann auch er nicht dazu beitragen, dass der BVB den knappen Vorsprung ins Ziel bekommt. ran-Note: 3

Julien Duranville Das Offensivjuwel kommt in der Schlussviertelstunde für Gittens zu einem weiteren Kurzeinsatz. ran-Note: ohne Bewertung

Kjell Wätjen Er wird in der 76. Minute für Reyna eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung