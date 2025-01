Alle News, Transfers und Gerüchte zu Borussia Dortmund im Überblick. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum BVB. Hier findet ihr alle Transfernews und weiteren Infos zu Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine Transfergerüchte beim BVB. Eine Übersicht zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ Update, 15. Januar, 18:22 Uhr: Beerbt Sandro Wagner BVB-Trainer Nuri Sahin? +++ Spätestens seit dem Horrorauftritt bei Holstein Kiel am Dienstagabend wackelt BVB-Trainer Nuri Sahin bedenklich. Längst werden offenbar Namen diskutiert, die auf den 36-Jährigen folgen könnten. Laut "Bild" handelt es sich bei einem der genannten Kandidaten um Sandro Wagner. Demnach sei vor allem der am Jahresende scheidende BVB-Boss Hans-Joachim Watzke ein großer Fan des aktuellen Co-Trainers von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Wagner gilt als großes Trainertalent und wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Beobachter attestieren ihm bei der Nationalmannschaft einen exzellenten Job. Er gilt vor allem als Spieler-Versteher. Laut "Bild" tendiert Wagner derzeit aber eher zu einem Verbleib beim BVB. Fraglich wäre zudem auch, ob Dortmund bei einer etwaigen Entlassung Sahins und einem dann gescheiterten Experiment mit einem Trainer-Novizen direkt zum nächsten Neuling wechseln würde. Als Cheftrainer arbeitete der 37 Jahre alte Wagner bislang nur für die SpVgg Unterhaching. Mir dem jüngst bei Manchester United entlassenen Erik Ten Hag bringt das Boulevardblatt einen weiteren Kandidaten ins Gespräch. Der Niederländer wurde zuletzt ab und zu im Stadion des BVB gesehen und versteht sich mit Klub-Berater Matthias Sammer gut. Ten Hag wurde auch vom "kicker" in dem Zusammenhang genannt. Das Fachblatt bringt aber noch einen anderen Namen ins Spiel: den des zuletzt bei Benfica Lissabon entlassenen Roger Schmidt. Sahin vor dem Aus? BVB-Fans mit klarer Meinung

+++ Update, 14. Januar, 18:24 Uhr: Donyell Malen verlässt Dortmund in Richtung Aston Villa +++ Die Zukunft von Donyell Malen ist entschieden. Wie der BVB offiziell mitteilte wechselt der Niederländer nach Birmingham zu Aston Villa. "Offensivspieler Donyell Malen verlässt Borussia Dortmund und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem englischen Erstligisten Aston Villa an", heißt es in der Mitteilung. Laut Transferexperte Fabrizio Romano beträgt die Ablösesumme 23 Millionen Euro plus drei Millionen an möglichen Boni.

+++ Update, 14. Januar, 11:01 Uhr: Kehl kontert Basler: "Unangebracht, respektlos und auch einfach falsch" +++ Nachdem Ex-Nationalspieler Mario Basler im "Sport1 Doppelpass" heftige Kritik an BVB-Trainer Nuri Sahin äußerte, schoss Sportdirektor Sebastian Kehl nun zurück: "Ich konnte nur mit dem Kopf schütteln, als ich diese Aussagen mitbekommen habe. Unangebracht, respektlos und auch einfach falsch", sagte der ehemalige Mittelfeldspieler über die Kritik Baslers. Zudem äußerte er Kritik an der Art und Weise, wie Basler Spieler und Trainer kritisiert. "Sachliche Kritik ist das eine, aber diese zunehmende Polemik geht mir gewaltig gegen den Strich." Basler hatte in der Talksendung behauptet, Sahin habe "seit seiner Ankunft alles verkehrt gemacht" und habe "null Ausstrahlung".

+++ Update, 13. Januar, 13:05 Uhr: Donyell Malen zu Aston Villa - das soll der BVB kassieren +++ Der Deal, der sich lange angedeutet hat, ist nun wohl fix: Donyell Malen verlässt Borussia Dortmund und schließt sich Aston Villa in der Premier League an. Laut "Sky Sport" hätten sich beide Vereine auf die Ablösemodalitäten geeinigt. Demnach kassieren die Dortmunder eine feste Sockel-Ablöse von 25 Millionen Euro. Fünf weitere Millionen können als leistungsbezogene Boni hinzukommen. Nur noch letzte Details seien zu klären. Malen wird aber bereits in Kiel nicht mehr zum BVB-Kader gehören.

Malen, der vor dreieinhalb Jahren für 30 Millionen von PSV Eindhoven nach Dortmund gekommen war, war zuletzt unter Nuri Sahin nicht mehr gesetzt. In dieser Spielzeit kam er wettbewerbsübergreifend in 21 Spielen zum Einsatz und steuerte fünf Tore und eine Vorlage bei.

+++ Update, 12. Januar, 19:55 Uhr: BVB wohl mit Chelsea-Talent Renato Veiga einig +++ Der BVB hat aktuell mit einer angespannten Personalsituation in der Defensive zu kämpfen. Verstärkung könnte nun aber aus England kommen: Laut Informationen von "Sky" hat Borussia Dortmund eine mündliche Einigung mit dem 21-jährigen Renato Veiga erzielt. Der Portugiese kann sowohl als Links- als auch als Innenverteidiger spielen und kam in dieser Saison 19-mal für den FC Chelsea zum Einsatz - stand allerdings in der Premier League nur ein einziges Mal in der Startelf. Laut dem Bericht laufen auch bereits Gespräche zwischen den Vereinen. Zur Diskussion steht offenbar eine Leihe mit Kaufoption, die von den Schwarz-Gelben angestrebt wird. Ob Chelsea mit dieser Option einverstanden ist, sei aber noch fraglich. Veiga spielte 2024 bereits in der Bundesliga, als der damalige Spieler vom FC Basel in der zweiten Saisonhälfte an den FC Augsburg ausgeliehen war. Im Sommer wechselte der Verteidiger dann für 14 Millionen Euro zum FC Chelsea.

+++ Update, 11. Januar, 17:39 Uhr: Dortmund wohl in Kontakt mit Sporting-Star Goncalo Inacio +++ Um sich in der Defensive noch breiter aufzustellen, könnte Borussia Dortmund noch im Winter einen weiteren Verteidiger verpflichten. Laut "Sky" soll der Bundesligist Interesse an Sporting Lissabons Goncalo Inacio haben. Ein erster Austausch mit dem Management des 23-Jährigen soll bereits stattgefunden haben. Ein Haken könnte allerdings die mögliche Ablösesumme sein, denn die Portugiesen verlangen für Inacio wohl 35 Millionen Euro. Eine Summe in diesem Bereich wäre für den BVB dem Bericht nach zu teuer. Inacios Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2027.

+++ Update, 11. Januar, 14:35 Uhr: BVB möchte offenbar Chukwuemeka ausleihen +++ Borussia Dortmund will sich in der Winterpause verstärken. Dabei denkt der BVB offenbar auch an das Mittelfeld und konkret an einen Achter. In dem Zusammenhang soll Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea inzwischen eine ernsthafte Option sein. Der 21-Jährige soll laut "Sky" ausgeliehen werden. Diese Option prüfe der Klub, so der Sender weiter, da die Ausstiegsklausel bei Chukwuemeka bei 40 bis 45 Millionen Euro liegen soll. Er kommt aber in dieser Saison bei den Blues kaum zum Zug, hat nur fünf Pflichtspiel-Einsätze absolviert. Daher komme für den FC Chelsea ein Leihgeschäft mit Kaufoption in Frage.

+++ Update, 10. Januar, 19:45 Uhr: Topspiel gegen Leverkusen beginnt verspätet +++ Kurioser könnte das Bundesliga-Jahr 2025 gar nicht starten. Das eigentlich für 20:30 Uhr angesetzte Kracher-Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen (19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) wird erst um 20:45 Uhr angepfiffen. Wie der BVB via X vermeldete, sorgt das hohe Verkehrsaufkommen dafür, dass die Partie erst 15 Minuten später als geplant gestartet wird. Das Chaos betrifft jedoch nicht nur die Fans, die nicht rechtzeitig zu ihren Plätzen kommen, sondern auch die BVB-Mannschaft, die erst gegen 19:50 Uhr am Signal Iduna Park angekommen ist.

+++ Update, 10. Januar, 15:40 Uhr: Dortmund gehen Abwehrspieler aus +++ Wie "Bild", "Sky" und die "Ruhrnachchrichten" übereinstimmend berichten, droht dem BVB im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (19:50 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) ein Personal-Chaos in der Abwehr. BVB vs. Leverkusen - Freitag 19:50 Uhr live in SAT.1 und im Stream auf ran.de sowie auf Joyn Demnach sollen Ramy Bensebaini (29) und Waldemar Anton (28) am Freitagabend im Kracher zum Rückrundenstart wegen eines grippalen Infekts definitiv ausfallen. Doch es gibt noch mehr Hiobsbotschaften für Trainer Nuri Sahin. Im Team-Hotel fehlten außerdem Nico Schlotterbeck und Emre Can. Beide waren bereits unter der Woche erkältet ausgefallen. Ein Einsatz scheint daher eher unwahrscheinlich. Niklas Süle fehlt ebenfalls wochenlang. Damit hätte der BVB keinen einzigen gelernten Innenverteidiger zur Verfügung. Allrounder Pascal Groß fehlt wegen einer Rotsperre. Auf ran-Nachfrage wollte sich Borussia Dortmund nicht zu den Berichten äußern. Am Spieltag gebe der Verein keine Auskunft zum Kader.

+++ Update, 9. Januar, 15:31 Uhr: Fix! Sportdirektor Kehl verlängert bis 2027 +++ Borussia Dortmund setzt den Weg mit Sportdirektor Sebastian Kehl über das Saisonende hinaus langfristig fort. Der Bundesligist verlängerte den auslaufenden Vertrag mit dem 44-Jährigen bis 2027. Damit wird der BVB weiterhin von drei Ex-Profis geführt: Sowohl Sport-Geschäftsführer Lars Ricken als auch Trainer Nuri Sahin haben wie Kehl (2002 bis 2015) für Dortmund gespielt.

"Sebastian und ich kennen und vertrauen uns schon seit vielen Jahren", sagte Ricken, der im November bereits auf der Jahreshauptversammlung um die Unterschrift geworben hatte: "In den vergangenen Wochen haben wir intensive Gespräche über Inhalte, Strukturen sowie wirtschaftliche Themen geführt und diese nun zu einem positiven Abschluss gebracht." Ex-BVB-Profi Kehl wurde im Sommer 2022 Sportdirektor der Dortmunder, zuvor war er vier Jahre lang Leiter des Lizenzbereichs beim Bundesligisten.

+++ Update, 9. Januar, 09:51 Uhr: Nun wohl auch Tottenham an Malen interessiert +++ BVB-Star Donyell Malen zieht wohl noch mehr Interesse auf sich. Nachdem mit Aston Villa ein angeblicher Käufer für den Niederländer bereitstehen soll, gibt es nun wohl einen neuen Mitspieler im Poker um den Flügelflitzer. Laut "CaughtOffside" dürfte sich auch Aston Villas Ligarivale Tottenham Hotspur mit einer Verpflichtung des 25-Jährigen beschäftigen. Die Dortmunder fordern für Malen wohl eine Ablösesumme von 25 bis 30 Millionen Euro. Malens Vertrag beim BVB läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

+++ Update, 8. Januar, 10:05 Uhr: Gehalt zu hoch? Neuer Süle-Vertrag wohl nur unter Bedingung+++ Da Borussia Dortmund laut "Sportbild" künftig das Gehaltsniveau etwas nach unten fahren möchte, könnte dies durchaus prominente "Opfer" haben. Dem Bericht nach würde etwa Niklas Süle nur einen neuen Vertrag über den Sommer 2026 hinaus bekommen, sollte er zu Gehaltseinbußen von ungefähr 50 Prozent bereit sein. Aktuell soll der Innenverteidiger 14 Millionen Euro im Jahr kassieren. Süle gehört nach wie vor nicht zu den Leistungsträgern des BVB. Auch unter dem aktuellen Trainer Nuri Sahin konnte sich der 29-Jährige nicht nachhaltig durchsetzen, in der Vorsaison machte Süle zudem mit Fitnessproblemen negativ auf sich aufmerksam. In der aktuellen Saison hat er zudem mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, Süle fällt derzeit wegen eines Syndesmosebandrisses aus, bestritt in der laufenden Spielzeit nur sieben Bundesliga-Partien. Der gebürtige Frankfurter wechselte im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Bayern zum BVB.

+++ Update, 7. Januar, 13:22 Uhr: BVB angeblich mit Interesse an Marcus Rashford +++ Dieser Transfer wäre eine echte Hausnummer: Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung von Marcus Rashford von Manchester United haben. "Sowohl Borussia Dortmund als auch die AC Mailand haben nach den Konditionen des Deals gefragt", schrieb Romano auf "X". Weitere Kontakte seien geplant, so Romano weiter: "Galatasaray hat sich diese Woche ebenfalls an Rashford gewandt, doch er priorisiert derzeit andere Optionen in den Top-5-Ligen." Rashford hat unter dem neuen Trainer Ruben Amorim kaum noch eine Chance und kündigte an, eine neue Herausforderung zu suchen. Die "Red Devils" werden ihm dabei wohl keine Steine in den Weg legen. Ein Knackpunkt dürfte das Gehalt werden, denn der 27-Jährige soll rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Im Raum steht daher auch eine Leihe.