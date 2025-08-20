Anzeige
Premier League

Kai Havertz erneut verletzt: Arsenal und DFB bangen um Stürmer

  • Veröffentlicht: 20.08.2025
  • 14:33 Uhr
  • Thomas Gallus

Kai Havertz hat sich erneut verletzt: Es droht ein längerer Ausfall.

Bitterer Rückschlag für Kai Havertz und den FC Arsenal: Der 26-Jährige hat sich eine Knieverletzung zugezogen und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen, berichtet "The Athletic".

Genauere Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

Arsenal prüft aber offenbar bereits den Transfermarkt, um die Offensive kurzfristig zu verstärken und den möglichen Ausfall von Havertz abzufangen.

Erst im Februar hatte Havertz eine schwere Oberschenkelverletzung erlitten, die ihn drei Monate außer Gefecht setzte.

Neben Arsenal: Auch DFB bangt um Havertz

Im Sommer hatte Arsenal-Coach Mikel Arteta noch vom Linksfuß geschwärmt: "Kai ist unglaublich wichtig für uns. Er ist so intelligent, kann auf vielen verschiedenen Positionen spielen. Ich liebe Kai", sagte er im Interview mit "Sport1".

Die Verletzung trifft nicht nur Arsenal: Auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann könnte der Ausfall schwer wiegen. Nachdem Havertz schon die Nations-League-Partien im Frühjahr verpasst hatte, ist nun auch sein Einsatz in den kommenden WM-Qualifikationsspielen fraglich.

