Kai Havertz erneut verletzt: Arsenal und DFB bangen um Stürmer

Kai Havertz hat sich erneut verletzt: Es droht ein längerer Ausfall.

Bitterer Rückschlag für Kai Havertz und den FC Arsenal: Der 26-Jährige hat sich eine Knieverletzung zugezogen und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen, berichtet "The Athletic".

Genauere Untersuchungen sollen in den kommenden Tagen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

Arsenal prüft aber offenbar bereits den Transfermarkt, um die Offensive kurzfristig zu verstärken und den möglichen Ausfall von Havertz abzufangen.

Erst im Februar hatte Havertz eine schwere Oberschenkelverletzung erlitten, die ihn drei Monate außer Gefecht setzte.