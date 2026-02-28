- Anzeige -
- Anzeige -
Premier League

Premier League: FC Liverpool hält nach Torfestival Anschluss - Niederlage für Newcastle

  • Aktualisiert: 28.02.2026
  • 18:09 Uhr
  • SID

Der FC Liverpool zeigt sich gegen West Ham United in Torlaune. Dagegen kassiert Newcastle United einen Rückschlag.

Der FC Liverpool hat in der Premier League ohne den angeschlagenen Nationalspieler Florian Wirtz Anschluss an die Champions-League-Plätze gehalten.

Der englische Meister holte durch ein 5:2 (3:0) gegen West Ham United den dritten Sieg in Folge und liegt vorerst unmittelbar hinter dem vierten Platz, der sicher zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.

Hugo Ekitiké (5.), Virgil van Dijk (24.), Alexis Mac Allister (43.), Cody Gakpo (70.) sowie ein Eigentor von Axel Disasi (82.) waren an der Anfield Road für die Tore der Gastgeber von Teammanager Arne Slot verantwortlich, Tomas Soucek (49.) und Taty Castellanos (75.) trafen für die Londoner.

Wirtz fehlte wie erwartet im Kader: Der ehemalige Leverkusener hatte beim 1:0-Erfolg der Reds in Nottingham in der Vorwoche beim Aufwärmen über Rückenbeschwerden geklagt und auch in den vergangenen Tagen kürzertreten müssen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Rückschlag für Newcastle und Woltemade

Für Nationalspieler Nick Woltemade und Newcastle United läuft es in der Liga dagegen weiter nicht wie gewünscht. Vier Tage nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League unterlagen die Magpies dem FC Everton vor eigenem Publikum denkbar bitter 2:3 (1:2) und finden sich nach der fünften Niederlage aus den vergangenen sieben Ligaspielen im Tabellen-Niemandsland wieder.

- Anzeige -
- Anzeige -

2. Liga - Wut-Explosion bei Darmstadt und Dresden: "Bodenlose Frechheit!"

Woltemade stand wie Malick Thiaw in der Startelf von Teammanager Eddie Howe. Die Gastgeber kamen dank Jacob Ramsey (32.) und Jacob Murphy (82.) zweimal zum Ausgleich, doch die Gäste mit ihren Torschützen Jarrad Branthwaite (19.), Beto (34.) und Thierno Barry (83.) hatten immer eine Antwort parat.

News und Videos zur Premier League
Declan Rice und Lauren Fryer
News

Mit Foto von Partnerin: Tottenham-Fan verspottet Arsenal-Star

  • 25.02.2026
  • 08:59 Uhr
Leny Yoro
News

An Schule vorbeigerast: United-Star verliert Führerschein

  • 24.02.2026
  • 10:26 Uhr
Fofana (r.) ist einer von vier angegriffenen Spielern
News

Polizei ermittelt: Online-Rassismus gegen mehrere England-Stars

  • 23.02.2026
  • 17:03 Uhr
imago images 1072291884
News

Doppelter Rückschlag für Arsenal

  • 12.02.2026
  • 23:56 Uhr
Florian Wirtz gegen Sunderland
News

Liverpool siegt - ManCity macht Druck auf Arsenal

  • 11.02.2026
  • 23:22 Uhr
Arsenal v Sunderland, Premier League Arsenal forward Kai Havertz (29) shoots at goal during the Premier League match between Arsenal and Sunderland at the Emirates Stadium, London, UK on 7 February...
News

Nächster Rückschlag? Havertz wohl erneut verletzt

  • 11.02.2026
  • 23:10 Uhr
Tottenham Hotspur Manager Thomas Frank Tottenham Hotspur v Newcastle United, Premier League, Football, Tottenham Hotspur Stadium, London, UK - 10 Feb 2026London Tottenham Hotspur Stadium United Kin...
News

Tottenham Hotspur trennen sich von Teammanager Frank

  • 11.02.2026
  • 11:57 Uhr
Manchester und West Ham lieferten sich ein enges Duell
News

Haare wachsen weiter: United verpasst erlösenden Sieg

  • 10.02.2026
  • 23:44 Uhr
Football - Carabao Cup - Semi Final (2nd Leg) - Manchester City v Newcastle United 4th February 2026 - Carabao Cup - Semi Final (2nd Leg) - Manchester City v Newcastle United - Manchester City mana...
News

City-Trainer Pep Guardiola vor dem Aus?

  • 06.02.2026
  • 11:08 Uhr
imago images 1072041630
News

City-Transferpolitik? Guardiola "traurig und verärgert"

  • 03.02.2026
  • 23:16 Uhr