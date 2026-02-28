Premier League
Premier League: FC Liverpool hält nach Torfestival Anschluss - Niederlage für Newcastle
- Aktualisiert: 28.02.2026
- 18:09 Uhr
- SID
Der FC Liverpool zeigt sich gegen West Ham United in Torlaune. Dagegen kassiert Newcastle United einen Rückschlag.
Der FC Liverpool hat in der Premier League ohne den angeschlagenen Nationalspieler Florian Wirtz Anschluss an die Champions-League-Plätze gehalten.
Der englische Meister holte durch ein 5:2 (3:0) gegen West Ham United den dritten Sieg in Folge und liegt vorerst unmittelbar hinter dem vierten Platz, der sicher zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt.
Hugo Ekitiké (5.), Virgil van Dijk (24.), Alexis Mac Allister (43.), Cody Gakpo (70.) sowie ein Eigentor von Axel Disasi (82.) waren an der Anfield Road für die Tore der Gastgeber von Teammanager Arne Slot verantwortlich, Tomas Soucek (49.) und Taty Castellanos (75.) trafen für die Londoner.
Wirtz fehlte wie erwartet im Kader: Der ehemalige Leverkusener hatte beim 1:0-Erfolg der Reds in Nottingham in der Vorwoche beim Aufwärmen über Rückenbeschwerden geklagt und auch in den vergangenen Tagen kürzertreten müssen.
Rückschlag für Newcastle und Woltemade
Für Nationalspieler Nick Woltemade und Newcastle United läuft es in der Liga dagegen weiter nicht wie gewünscht. Vier Tage nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League unterlagen die Magpies dem FC Everton vor eigenem Publikum denkbar bitter 2:3 (1:2) und finden sich nach der fünften Niederlage aus den vergangenen sieben Ligaspielen im Tabellen-Niemandsland wieder.
2. Liga - Wut-Explosion bei Darmstadt und Dresden: "Bodenlose Frechheit!"
Woltemade stand wie Malick Thiaw in der Startelf von Teammanager Eddie Howe. Die Gastgeber kamen dank Jacob Ramsey (32.) und Jacob Murphy (82.) zweimal zum Ausgleich, doch die Gäste mit ihren Torschützen Jarrad Branthwaite (19.), Beto (34.) und Thierno Barry (83.) hatten immer eine Antwort parat.