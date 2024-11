Nuri Sahin kann vorerst durchatmen. Trotz großer Personalsorgen feiern die Borussen gegen den Tabellenzweiten ihren ersten Sieg nach wettbewerbsübergreifend drei Pleiten in Folge. Ein Sorgenkind steigt dabei zum Matchwinner auf.

Mit einem überzeugenden Sieg hat Borussia Dortmund die perfekte Antwort auf die jüngste Niederlagenserie gegeben und Trainer Nuri Sahin enorm gestärkt. Der personell arg dezimierte BVB rang RB Leipzig mit 2:1 (1:1) nieder und verdarb damit das Jubiläum seines früheren Coaches Marco Rose. Dieser kassierte in seinem 100. Pflichtspiel für RB die erste Saisonniederlage.

Für Sahin war der Triumph extrem wichtig. Nach drei Rückschlägen in der Champions League, der Liga und dem DFB-Pokal trafen Maximilian Beier (30.) und Serhou Guirassy (65.) zum erlösenden Sieg für den BVB, der das Fehlen von gleich zehn Spielern mit viel Einsatz und Leidenschaft kompensierte. Benjamin Sesko (27.) hatte die Gäste in Führung gebracht, dennoch endete für RB eine beeindruckende Serie in der Liga. 19 Spiele waren die Leipzig ungeschlagen gewesen, nun haben sie in der Tabelle drei Punkte Rückstand auf Bayern München.