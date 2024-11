Der BVB schafft gegen Leipzig einen Befreiungsschlag. Großen Anteil daran hat Maximilian Beier, der zur Freude von Nuri Sahin mit Tor und Vorlage glänzt. ran hat sich die Leistung des Neuzugangs angeschaut. Von Michal Swiderski Rund 30 Millionen Euro überwies Borussia Dortmund im Sommer für Maximilian Beier nach Hoffenheim. Trotz der Tatsache, dass der 22-Järige damit nur fünf Millionen billiger als Rekordneuzugang Ousmane Dembele war, versetzte die Verpflichtung die Schwarzgelben überwiegend in Euphorie. "Maxi war nach dem Abgang von Niclas Füllkrug unser absoluter Wunschspieler", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bei der Transferbekanntgabe. Neu-Trainer Nuri Sahin attestierte ihm ebenfalls "sehr, sehr viel Qualität". Sahin geriet allerdings früh in die Kritik, weil Beier kaum zum Einsatz kam und auch dann nicht an seine bisherigen Leistungen anknüpfen konnte. Generell schien die Entwicklung der Dortmunder zu stagnieren - der BVB rutschte in eine kleine Ergebniskrise.

Anzeige

Anzeige

Null Scorerpunkte! Beiers Stotterstart in Dortmund Während der DFB-Youngster bei der TSG in der vergangenen Saison nur ein Bundesligaspiel krankheitsbedingt verpasste und bis auf vier Partien stets in die Startelf stand, schmorrte er 2024/25 bis einschließlich Spieltag acht sechsmal zunächst auf der Bank, kam davon einmal sogar gar nicht zum Einsatz. In der Champions League dürfte Beier wohl auch auf mehr als 43 Minuten nach drei Duellen gehofft haben.

Anzeige

Anzeige

Noch ungeduldiger stimmte Fans und Medien ein Blick auf die Scorerliste. Keinen einzigen Punkt konnte der ehemalige Hannover-Leihspieler wettbewerbsübergreifend bis Ende Oktober vorweisen. Zum Vergleich: Nach acht Ligapartien waren es in seiner letzten Saison als Kraichgauer sieben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nuri Sahin nimmt Neuzugang wiederholt in Schutz Sahin mahnte zuletzt noch zur Geduld: "Wenn ich ihm die Zeit nicht zugestehen würde – das wäre menschlich und fachlich total falsch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er Top-Leistungen zeigen wird." Könnte es jetzt so weit sein? Am Samstag stieg Beier gegen Leipzig mit Premierentreffer und -vorlage zum Matchwinner auf. Die Kritiker verstummten vorerst, dafür konnte man dem Borussen-Coach die Erleichterung umso mehr anmerken. "Wie der vernichtet wurde, war Wahnsinn. Für ihn freut es mich extrem", kritisierte Sahin bei "Sky" die Medien. Das erste Tor für den Pott-Klub hätte Beier eigentlich schon früher erzielen können, doch das Sturm-Talent blieb zuvor vom Pech verfolgt. Beim bitteren Pokal-Aus in Wolfsburg verhinderte etwa der Pfosten schon in Spielminute 14 eine frühe Führung der Gäste.

Anderes Gesicht gegen RB: Beier wie ausgewechselt Nun hat es aber endlich geklappt. Für eine vernünftige Prognose ist es zwar noch zu früh, aber insbesondere Beiers Leistung seit der Blitz-Antwort auf die Führung durch Benjamin Sesko lässt die BVB-Fans träumen. Im Vergleich zur Pokal-Blamage (32) kam Beier gegen Leipzig mit 69 auf mehr als doppelt so viele Ballaktionen und das, obwohl er am Dienstag ganze 23 Minuten länger auf dem Feld gestanden war.

Bundesliga-Transfergerüchte: Gladbach hat offenbar zwei alte Bekannte als Seoane-Nachfolger im Blick 1 / 19 © 2024 Getty Images Roger Schmidt (vereinslos)

Roger Schmidt ist offenbar einer von zwei Kandidaten für den Trainerposten bei Borussia Mönchengladbach. Das berichtet die "Bild". Demnach haben die Fohlen den früheren Coach von Bayer Leverkusen und Benfica Lissabon im Blick, sollte dem aktuellen Übungsleiter Gerardo Seoane nicht die Trendwende gelingen. Schmidt wurde Anfang September in Lissabon entlassen. © Steinsiek.ch Urs Fischer (vereinslos)

Der zweite Kandidat am Niederrhein ist dem Bericht zufolge der Schweizer Urs Fischer. Der ehemalige Erfolgstrainer von Union Berlin kennt wie Schmidt die Bundesliga, ist aktuell ohne Job und könnte damit sofort übernehmen. Laut "Bild" bekommt Seoane bis einschließlich des Spiels bei RB Leipzig am zehnten Spieltag Zeit, eine Wende herbeizuführen. © Team 2 Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)

Nachdem sich Xabi Alonso in der vergangenen Saison zu Bayer 04 Leverkusen bekannt hat, dürfte der Spanier für die Werkself kaum noch eine weitere Saison zu halten sein. Im Falle eines Abgangs haben die Leverkusener laut "kicker" eine klare Wunschlösung: Sebastian Hoeneß, Erfolgstrainer des VfB Stuttgart. Demnach besitzt er eine Ausstiegsklausel in mittlerer siebenstelliger Höhe. Diese dürfte für Bayer 04 im Fall der Fälle kein Hindernis darstellen. © IMAGO / RHR-Foto/SID/IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO Timo Baumgartl (FC Schalke 04)

Der bei Schalke aussortierte und nun vereinslose Timo Baumgartl könnte seine Karriere wohl in den USA fortsetzen. Laut "Sky" befindet sich der Verteidiger in Verhandlungen mit MLS-Klub St. Louis CITY SC. Im Gespräch sei ein Vertrag bis mindestens ins Jahr 2027. In Gelsenkirchen löste Baumgartl Ende August seinen Kontrakt vorzeitig auf, spielte dort zuvor schon länger keine Rolle mehr. © www.imago-images.de/SID/IMAGO/Michael Taeger Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

Die Topleistungen von Frankfurts Omar Marmoush sorgen wohl für immer weitere Interessenten am ägyptischen Stürmer. Laut "Teamtalk" soll es der 25-Jährige nun auch auf die Liste möglicher Neuzugänge beim FC Chelsea geschafft haben. Demnach dürften sich die "Blues" bereits im Umfeld des Nationalspielers über mögliche Transfermodalitäten erkundigt haben. Neben ... © Getty Images Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt)

... Chelsea wurde bereits zuvor über angebliches Interesse von Liverpool, Arsenal, Manchester United und West Ham United an Marmoush berichtet. Marmoush' Vertrag bei den Hessen läuft noch bis zum 30. Juni 2027. Mit neun Toren in den ersten sieben Spielen der Bundesliga-Saison 2024/25 legte Marmoush einen Topstart in die laufende Spielzeit hin. © IMAGO/HMB-Media Jamie Gittens (Borussia Dortmund)

Seit Jamie Gittens 2020 für 90.000 Euro Ausbildungsentschädigung von Manchester City zum BVB kam, ist sein Marktwert um ein Vielfaches gestiegen. Laut "CaughtOffside" ist der 20-Jährige bei den Klubs aus seiner britischen Heimat heiß begehrt. Demnach sollen sich zum FC Chelsea, FC Liverpool und Tottenham Hotspur auch noch Crystal Palace und Nottingham Forest als Interessenten gesellt haben. © IMAGO/Jan Huebner Jamie Gittens (Borussia Dortmund)

Billig wäre eine Verpflichtung aber mitnichten. Der Außenstürmer ist bis 2028 vertraglich an die Schwarz-Gelben gebunden. Dem Bericht zufolge müssten Intessenten mehr als 60 Millionen Euro bieten, damit die BVB-Verantwortlichen überhaupt über einen Wechsel nachdenken. © Beautiful Sports Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Xabi Alonso ist nach dem Meisterschaftscoup mit Bayer Leverkusen die wohl heißeste Trainer-Aktie auf dem Weltmarkt. Jetzt hat sich offenbar der nächste Welt-Klub im Buhlen um den Werkself-Coach eingeschaltet. Da Pep Guardiola kein klares Bekenntnis zu Manchester City abgeben will, bereitet sich der englische Meister auch auf den Fall eines Abgangs vor ... © PA Images Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

... dabei sei Xabi Alonso laut "Athletic" einer von zwei Kandidaten für eine potenzielle Nachfolge Guardiolas. Allerdings soll die Citizens-Führung dem Bericht zufolge zuversichtlich sein, Pep Guardiola von einer Verlängerung seines 2025 auslaufenden Vertrages zu überzeugen. Xabi Alonso sei dementsprechend nur ein Plan B - die heißeste Spur führt demnach wohl weiterhin zu Ex-Klub Real Madrid. © Pressefoto Baumann Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Auch wenn sein Vertrag noch bis 2028 läuft, könnte Enzo Millot den VfB schon nach dieser Saison verlassen. Wie "Sky" berichtet wäre der Franzose dann nämlich dank einer Ausstiegsklausel schon für 18 bis 20 Millionen Euro zu haben. Das wäre ein echtes Schnäppchen. © PanoramiC Enzo Millot (VfB Stuttgart)

Denn der Kapitän der französischen U21-Nationalmannschaft ist derzeit wesentlich mehr wert. Laut "transfermarkt.de" hat er seinen Marktwert im Verlauf des Jahres von 25 auf 42 Millionen steigern können. © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Bereits im Sommer hatte der FC Barcelona Angelo Stiller ins Visier genommen. Wie die "Bild" berichtet, sollen die Blaugrana nun erneut am Stuttgarter Mittelfeldspieler dran sein. Da Barca-Coach Flick von Stillers Entwicklung stark beeindruckt sei, wolle der Klub jetzt die Bemühungen um den 23-Jährigen intensivieren.... © Pressefoto Baumann Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Bereits im Sommer soll Suttgart allerdings wohl eine Ablöse von mehr als 50 Millionen Euro verlangt haben. Stillers Vertrag läuft noch bis 2027 - ein Verkauf im Winter scheint eher unwahrscheinlich. Wie und ob sich der finanziellen angeschlagene FC Barcelona die hohe Ablöse überhaupt leisten kann, ist auch fraglich. © IMAGO/Marco Canoniero Andrija Maksimovic (Roter Stern Belgrad)

Dortmund hat wohl das serbische Juwel Andrija Maksimovic ins Auge gefasst. Laut "Sky" soll der Bundesligist sich bereits bei Roter Stern Belgrad wegen möglicher Wechsel-Modalitäten rund um den 17-Jährigen erkundigt haben, der in der Heimat schon als "serbischer Messi" gefeiert wird. Die Dortmunder erwägen dem Bericht nach eine Verpflichtung im Sommer 2025 ... © Buzzi Andrija Maksimovic (Roter Stern Belgrad)

... Als mögliche Ablösesumme werden 15 Millionen Euro ins Spiel gebracht. Allerdings sollen auch Juventus Turin, Manchester City und der FC Liverpool den Mittelfeldspieler auf dem Zettel haben. Maksimovic' Vertrag läuft noch bis 2027, er soll sich jedoch reif für den nächsten Karriereschritt fühlen. Zuletzt wurde der Teenager durch seinen Einsatz beim 2:0-Sieg über die Schweiz zum jüngsten Nationalspieler der serbischen Geschichte. © 2024 Getty Images Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hat Jonathan Tah das Interesse von Inter Mailand geweckt. Es sei zwar ein langes Rennen um die Verpflichtung des Bayer-Innenverteidigers, allerdings sollen die "Nerazzurri" alle Mittel haben, um es für sich zu entscheiden. In der Vergangenheit wurde Tah auch mit dem FC Bayern, Real Madrid und dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. © 2024 Getty Images Benjamin Sesko (RB Leipzig)

Ist auch Bayern München im Rennen um Leipzig-Juwel Benjamin Sesko? Laut dem englischen Sportportal "TEAMTalk" habe der Rekordmeister den Stürmer ins Visier genommen. Allerdings sei die Konkurrenz anderer europäischer Top-Klubs sehr groß. So soll insbesondere Arsenal momentan offenbar die besten Chancen auf eine Verpflichtung des slowenischen Stürmers haben. © Jan Huebner Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Jeremie Frimpong könnte im Januar bei Real Madrid den verletzten Daniel Carvajal ersetzen. Das berichtet die "Sport Bild". Europameister Cravajal wird aufgrund eines Kreuzbandrisses die komplette verbleibende Saison verpassen. Im Frühjahr und Sommer gab es wohl bereits Kontakt zwischen Frimpong und Real, doch ein Transfer kam nicht zustande. Die Ausstiegsklausel von 40 Mio. Euro gilt nur im Sommer, nicht aber im Winter. Daher wäre die Ablöse verhandelbar.

Beide Auftritte trennen in puncto Zweikämpfe ebenfalls Welten. Acht gewonnene Bodenduelle von 13 stehen in dieser Statistik keinem einzigen erfolgreichen von fünf Zweikämpfen im Pokalspiel gegenüber. Außerdem fing er im Bundesliga-Topspiel zwei Bälle ab, notierte ein Tackle und wurde nicht ausgedribbelt - gegen Wolfsburg ist Letzteres einmal vorgekommen. "Ich habe nicht viel Schlaf bekommen, aber es fühlt sich immer noch sehr gut an", gestand Beier im Interview für die Klubmedien. Das Tor fiel anscheinend nicht ganz zufällig: "Es war schon geplant, dass ich da stehe, eigentlich erst den Torwart blocke und mich dann so freimache, dass ich zum Torschuss komme, wenn der Ball runterfällt."

Anzeige

Anzeige

Nmecha als neuer Dreh- und Angelpunkt beim BVB Ein weiterer Gewinner des 2:1-Erfolgs über RB ist Vorlagengeber Felix Nmecha. Der Ex-Wolfsburger hat womöglich ebenfalls seine beste Vorstellung im BVB-Dress gezeigt, spielt allerdings schon seine zweite Saison im Ruhrgebiet. Angesichts der Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro und seines nicht unumstrittenen Potenzials stand der gebürtige Hamburger wohl noch mehr unter Druck. Anders als bisher agierte Nmecha am Wochenende nicht als Sechs neben Emre Can oder Pascal Groß, sondern als alleiniger Mittelfeld-Dirigent. Marcel Sabitzer rückte dafür nach vorne neben Julian Brandt - im 4-1-4-1 mit Jamie Gittens und Beier auf den Flügeln knackten die Dortmunder die Roten Bullen.

Tuchel-Taktik? "Nochmal in die Unterlagen geguckt" Inspirieren ließ sich Sahin dabei laut eigener Aussage von einem alten Bekannten: "Als Thomas Tuchel unser Trainer war, hatten wir diesen Plan auch. [...] Mir ist das im Kopf geblieben. Ich hab nochmal in die Unterlagen geguckt", berichtete der 36-Jährige am "Sky"-Mikrofon. Das Ergebnis: Nmecha glänzte mit 80 Ballaktionen, drei wichtigen Pässen und sieben von neun angekommenen langen Pässen.

Anzeige

Anzeige

Roses kurioser Taktik-Einblick: "Kommt auf YouTube"

Diese Lösung dürfte einen weiteren Vorteil mit sich bringen: So kann Nmecha nicht nur seine Stärken am besten zur Geltung bringen, sondern seinen Teamkollegen ihre Lieblingspositionen überlassen. Unter anderem stellte Emre Can erneut unter Beweis, dass er in der Innenverteidigung besser aufgehoben ist.