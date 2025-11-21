FC Liverpool: Florian Wirtz fehlt nach DFB-Länderspielen verletzt

Schlechte Nachrichten für den FC Liverpool: Nach der Länderspielreise wird Florian Wirtz mindestens ein Spiel nicht zur Verfügung stehen.

Nationalspieler Florian Wirtz wird dem FC Liverpool nach dem Ende der Länderspielpause am Wochenende fehlen. Der 22-Jährige fällt aufgrund von muskulären Problemen aus und wird das Heimspiel der Reds gegen Nottingham Forest (Sa., ab 16 Uhr im Liveticker) verpassen.

Das bestätigte Teammanager Arne Slot am Freitag. "Das ist alles andere als optimal", sagte der Niederländer.

Wirtz war zuletzt mit der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation unterwegs. Bei den Partien in Luxemburg (2:0) und gegen die Slowakei (6:0) stand er jeweils in der DFB-Startelf, gegen die Slowaken bereitete er zwei Treffer vor.