FC Bayern - Bastian Schweinsteiger über Thomas Müller: "Er ist alt genug"

Die große Karriere im Sommer beenden? Oder doch noch einmal ein Abenteuer im Ausland wagen, sollte der Vertrag tatsächlich nicht verlängert werden?

Bayern Münchens früherer Mittelfeldstratege Bastian Schweinsteiger (40) hält sich aus der Debatte um die Zukunft von Thomas Müller (35) heraus.

"Er ist alt genug, um selbst zu entscheiden, was richtig für ihn ist", sagte Schweinsteiger dem SID am Rande eines Pressetermins zum Start der Kings League in Deutschland: "Wir wissen alle, was er geleistet hat für Bayern und auch für die Nationalmannschaft. Für mich ist es nur wichtig, dass er das macht, worauf er Lust hat."

Noch ist die Zukunft von Müller, mit dem Schweinsteiger 2014 in Brasilien Weltmeister wurde und mit Bayern zahlreiche Titel gewann, in München ab Sommer offen.

Angeblich soll er beim FC Bayern nach 17 Profijahren und bislang 742 Pflichtspielen keinen neuen Vertrag mehr erhalten.