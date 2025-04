Somit steht die Entscheidung praktisch fest und wurde so auch an einige Medien lanciert - nur Müller wusste angeblich nichts davon und auch der momentan an einer schweren Erkältung erkrankte Eberl wurde kalt erwischt.

Matthäus: "Eberl und Hoeneß sprechen nicht alles ab"

"Ich glaube, Max Eberl und Uli Hoeneß sprechen nicht alles ab. Es sieht so aus, als würde die Chemie nicht ganz stimmen, als sei es nicht so harmonisch in der Führung, wie man es sich in einem Unternehmen, das der FC Bayern ja ist, wünscht", meinte Lothar Matthäus zur Causa Thomas Müller in der "Bild".

Schließlich hatte der Sportvorstand mehrfach öffentlich den Eindruck erweckt, Müller könne selbst über seine Zukunft entscheiden, dann sei eine Einigung nur Formsache.

"Er braucht ja nicht großartig verhandeln. Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, dann werden wir uns tief in die Augen schauen, schauen uns den Kader an und dann wird es weitergehen", hatte Eberl noch am 10. Januar erklärt.