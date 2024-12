Aller Voraussicht nach wird auch bis zum letzten Spiel vor der Winterpause gegen RB Leipzig (Freitag, 20. Dezember, live in SAT.1, auf Joyn und ran.de) nichts Spruchreifes feststehen.

Am kommenden Sonntag steht die jährliche Mitgliederversammlung des FC Bayern München an.

Das Wichtigste in Kürze

Andererseits weiß er um sein neues Standing im Klub und will auch seine private Situation berücksichtigen.

Und auch die mangelnde Unterstützung der Bayern in der Corona-Pandemie und bei den Spekulationen um ihn als ersten Verkaufskandidaten in der vergangenen Spielzeit hat der 29-Jährige nicht vergessen.

"Natürlich wollen wir verlängern, die Entscheidung wird aber nicht heute oder morgen fallen", erklärte Eberl am Samstag.

Und weiter: "Trotzdem ist es schwierig, jetzt eine reflektierte Entscheidung zu treffen bei so vielen Spielen. Da ist es gut, dann im Winter das ganz große Bild zu sehen. Die Vergangenheit spielt natürlich eine Rolle, aber viel, viel wichtiger ist die Zukunft."

"Natürlich ist es immer ein gutes Gefühl, wenn man Wertschätzung bekommt. Und natürlich ist es eine sehr wichtige Entscheidung. Ich weiß, was ich am FC Bayern habe und dass meine Familie sich hier sehr, sehr wohlfühlt", meinte der vierfache Vater nach der Partie beim BVB.

"Manu ist in einer Superverfassung, macht alle Spiele und ist fit. Das ist das Wichtigste. Und über das andere werden wir mit ihm reden", erklärte Sportdirektor Christoph Freund auf ran -Nachfrage.

Der potenzielle Nachfolger Alex Nübel ist passenderweise bis 2026 an den VfB Stuttgart ausgeliehen, Spitzenkeeper aus dem Ausland würden dagegen sehr teuer werden.

Von letzterem kann man ausgehen, da sich aktuell niemand aufdrängt, Neuer schon in der nächsten Spielzeit zu verdrängen.

"Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, das ist jetzt nicht das Ziel für mich", sagte Neuer aber am Samstag: "Es geht nur darum, ob es weitergeht oder nicht. Da gehören viele Faktoren dazu. Wie ich mich fühle, ob es Spaß macht und ob der Verein das auch möchte."

Der aktuelle Kapitän Manuel Neuer stellte in Dortmund eine weitere Bestmarke auf, ist nun mit 512 Bundesligaspielen gemeinsam mit Uli Stein Dritter der Bundesliga-Rekordtorhüter.

Zwar hatte Dietmar Hamann Neuer zuletzt kritisiert, der tatsächlich nicht mehr so viele "Unhaltbare" wie zu besten Zeiten hält und öfter als gewohnt den Ball nicht an den Mitspieler bringt.

Alphonso Davies

Die Zukunft von Alphonso Davies bleibt eine Hängepartie. Nachdem Davies‘ Berater Nedal Huoseh angeblich eine Verdoppelung des aktuellen Gehalts auf rund 20 Millionen Euro gefordert hatte, ist er zuletzt zurückgerudert und nannte die Bayern als ersten Ansprechpartner.

Was wohl auch am nachlassenden Interesse von Klubs wie Real Madrid oder Manchester United liegt, die zudem weniger bieten sollen als die vom FCB vorgelegten 14 Millionen Euro. Allerdings könnte der Kanadier als ablösefreier Profi im Sommer bei einem neuen Verein noch ein hohes Handgeld einstreichen und soll sich daher mindestens 16 Millionen Euro plus Boni vorstellen.

Die Alkoholfahrt des Linksverteidigers in der Nacht nach dem Champions-League-Spiel gegen PSG (1:0), die aufgrund von angeblich 0,6 Promille zu einem Führerscheinverlust führen dürfte, hat seine Position im Verein allerdings nicht gerade verbessert.