Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister im mer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

Bundesliga 2024/2025 - 27. Spieltag 15:30 Bayern München Bayern 3:2 Beendet St. Pauli FC St. Pauli Bundesliga 2024/2025 - 28. Spieltag 20:30 FC Augsburg Augsburg -:- Bayern Bayern München Bundesliga 2024/2025 - 29. Spieltag 18:30 Bayern München Bayern -:- Dortmund Borussia Dortmund

+++ Update, 31. März, 09:30 Uhr: Hamann kritisiert Führung und Gehaltsstruktur beim FC Bayern +++ Dietmar Hamann hat die Führung und Gehaltsstruktur beim FC Bayern kritisiert. "Im Moment ist der Verein schwach. Der Aufsichtsrat und der Sportvorstand sind zu oft unterschiedlicher Meinung“, sagte Hamann bei "Sky". "Auf dem Rücken dieses Streits haben Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Alphonso Davies Gehälter bekommen, die astronomisch sind. Sie stehen in keinem Verhältnis zu dem, was die Spieler wert sind." Musiala sei laut Hamann sogar "der drittbestbezahlte Spieler der Welt - hinter Kylian Mbappé und Erling Haaland. Es sind Dinge durchgewunken worden, die man nicht hätte durchwinken dürfen". Auch Kimmich und der momentan verletzte Davies dürften Top-Gehälter kassieren. Dies würde Auswirkungen auf zukünftige Verträge haben. "Alle Berater sprechen ja untereinander", sagte Hamann. "Die wissen genau, was Davies oder Musiala mit ihren neuen Verträgen verdienen. Wie soll dann das Gehaltsgefüge zurückgefahren werden? Was eher passiert, ist, dass es eine vergiftete Stimmung gibt."

+++ Update, 30. März, 09:35 Uhr: Bayern-Abschied? Palhinha reagiert kämpferisch +++ In den vergangenen Tagen gab es vermehrt Gerüchte über einen möglichen Bayern-Abgang von Joao Palhinha. Nach dem 3:2-Sieg der Münchner gegen St. Pauli hat der Profi nun zu den Spekulationen Stellung bezogen. "Solche Gerüchte kümmern mich nicht sonderlich", erklärte er im "Sky"-Interview. "Ich konzentriere mich auf das, was ich beeinflussen kann: auf mich, auf meine Arbeit", so der Portugiese weiter. Im Sommer 2024 kam Palhinha für 50 Millionen Euro vom FC Fulham, bislang bekleidet er aber lediglich die Rolle des Ergänzungsspielers. Anfang März handelte er sich bei der Pleite gegen Bochum eine Rote Karte ein und sorgte so für die Wende des Spiels. Gegen St. Pauli ersetze er zur Halbzeit den angeschlagenen Leon Goretzka, kassierte für ein taktisches Foul in der Folge eine Gelbe Karte. "Das Feedback des Trainerteams ist positiv. Sie pushen mich und ich gebe alles, was ich habe", so der Mittelfeldspieler. "Unsere Mannschaft besteht ja nicht nur aus elf Spielern, wir haben auf allen Positionen sehr viel Qualität – und können trotz der Verletzungen unsere Ziele in dieser Saison erreichen. Ich bin hier, um Titel zu gewinnen!" Sein Vertrag in München läuft bis 2028.

+++ Update, 29. März, 19:20 Uhr: Kaufoption für Mathys Tel niedriger als gedacht +++ Kurz vor Ende des Winter-Transferfensters wechselte Mathys Tel per Leihe von Bayern München zu Tottenham Hotspur in die Premier League. Die Spurs sicherten sich dabei eine Kaufoption in Höhe von 60 Millionen Euro. Der FC Bayern wird diese Summe jedoch nicht vollständig erhalten – selbst wenn Tottenham die Klausel zieht. Wie die "Bild" berichtet, wird nämlich die Leihgebühr, die im Vertrag enthalten ist, von der Kaufsumme abgezogen. Dabei handelt es sich um bis zu 10 Millionen Euro. Ob die Spurs die Kaufoption tatsächlich nutzen, ist aktuell allerdings noch ungewiss. Tottenhams Saison läuft bisher alles andere als gut: Das Team von Trainer Ange Postecoglou steht derzeit nur auf Platz 14 in der Premier League. Auch Tel konnte bisher nicht richtig überzeugen: Der 19-Jährige stand bislang siebenmal auf dem Platz und erzielte dabei einen Treffer.

+++ Update, 29. März, 17:30 Uhr: Bayern steigt offenbar aus Poker um Nico Williams aus +++ Wie "Sky" berichtet, zieht sich der FC Bayern offenbar aus dem Poker um Nico Williams zurück. Der Flügelspieler von Athletic Bilbao besitzt in seinem bis 2027 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel über 60 Millionen Euro, die Münchner sollen angesichts der hohen Ablöse aber von einem Transfer absehen. Demnach soll sich der Rekordmeister auf einen echten Top-Transfer konzentrieren wollen und versuchen, stattdessen bei Bayer Leverkusens Florian Wirtz All-In zu gehen. Hinzu kommt, dass auch die Zukunft von Leroy Sane oder auch Serge Gnabry noch nicht geklärt ist. Damit soll der Weg für den Europameister zum FC Barcelona frei sein, der bereits im vergangenen Sommer den Spieler verpflichten wollte. Der 22-Jährige wird daneben auch beim FC Arsenal, FC Chelsea und Manchester United gehandelt.

+++ Update, 29. März, 12:10 Uhr: Kevin Großkreutz äußert überraschendes Bayern-Lob +++ Der ehemalige BVB-Profi Kevin Großkreutz ist in der Vergangenheit nicht gerade als Bayern-Sympathisant aufgefallen. Nun findet der Weltmeister von 2014 aber lobende Worte für den deutschen Rekordmeister. In der aktuellen Folge seines Podcasts "Viertelstunde Fußball" hob der Ex-Borusse die Münchner Fans positiv hervor. Sein Lob galt dabei den Fans, die bei dem Beckenbauer-Cup in München vor Ort waren. Großkreutz, der als Teil des Legenden-Teams der Borussia an dem Turnier in München teilnahm, machte ausschließlich positive Erfahrungen mit den Zuschauern im SAP Garden. Im Podcast resümiert er: "Respekt an die Bayern-Fans. Ich wurde da trotz der Rivalität nicht einmal beleidigt. Nicht einmal wurde etwas gegen den BVB gesungen. Auch, als wir vor Beginn des Turniers zur Vorstellung rausgekommen sind, haben alle geklatscht." Schon in der Vergangenheit habe Großkreutz gute Erfahrungen mit den Bayern-Fans gemacht: "Die Bayern-Fans sind zu mir immer schon korrekt gewesen. Auch, wenn ich in München in der Stadt war. Das ist absoluter Wahnsinn! Wie viele Fans beim Beckenbauer-Cup zu mir gekommen sind – gefühlt jeder wollte ein Foto und ein Autogramm."

+++ Update, 27. März, 18:59 Uhr: Gehalt von Bayern-Trainer Vincent Kompany geleakt +++ Die französische Sportzeitung "L’Equipe" hat das angebliche Gehalt von Bayen-Trainer Vincent Kompany geleakt. Demnach soll der Belgier 750.000 Euro brutto im Monat kassieren, was ein Jahresgehalt von neun Millionen Euro bedeutet. Damit soll Kompany Spitzenverdiener unter den aktuellen Bundesliga-Trainern sein, hinter ihm auf Platz 2 liegt dem Bericht nach Leverkusens Meister-Coach Xabi Alonso mit 425.000 Euro monatlich (Jahresgehalt 5,1 Millionen Euro).

+++ Update, 27. März, 13:48 Uhr: Sven Ulreich steht wohl kurz der Vertragsverlängerung +++ Obwohl Sven Ulreich auch in Zukunft kaum Chancen auf Einsätze beim FC Bayern München haben dürfte, wird der Torwart seinen Vertrag aller Voraussicht nach noch einmal verlängern. Wie die "tz" berichtet, steht der 36-Jährige kurz vor der Einigung mit den Bayern. Bei den Münchnern wird Ulreich, der bislang immerhin auf 242 Bundesliga-Einsätze kam, auch in der kommenden Saison hinter Manuel Neuer und Jonas Urbig nur Torwart Nummer 3 sein. Es ist daher davon auszugehen, dass Ulreich mit seiner Erfahrung eher Urbig unterstützt als dass er selbst noch in vielen Spielen zwischen den Pfosten steht. Wie es für den vierten Keeper im Bunde, Daniel Peretz, weitergeht, ist indes noch völlig offen. Der Vertrag des Israelis läuft noch bis 2028.

+++ Update, 26. März, 23:28 Uhr: Bayern beobachtet wohl Sturm-Quartett +++ Der FC Bayern befindet sich im Endspurt um die Meisterschaft in der Bundesliga. Dennoch laufen die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Die Bayern sind auch auf der Suche nach einem Backup für Superstar Harry Kane. Gleich drei Spieler aus der Bundesliga sollen für die Position laut der "Sport Bild" auf dem Beobachtungszettel stehen. Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt) und Benjamin Sesko (RB Leipzig) zählen zum Kandidatenkreis. Bei beiden müsste Bayern allerdings wohl tief in die Tasche greifen. Bei Ekitike soll der Preis bei 80 Millionen Euro liegen, Sesko kann angeblich wechseln, wenn es im Sommer ein Angebot über 70 Millionen Euro gibt. Jonathan Burkardt steht wohl ebenfalls auf der Liste. Er wäre deutlich günstiger. Der 24-Jährige vom FSV Mainz soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag besitzen, die ihm angeblich einen Wechsel für 20 Millionen Euro ermöglicht. Außerdem nennt die "Sport Bild" den italienischen Nationalspieler Moise Kean als Kandidaten. Aktuell steht der 25-Jährige bei der AC Florenz unter Vertrag, kommt diese Saison auf 20 Tore in 34 Pflichtspielen.

+++ Update, 26. März, 8:26 Uhr: Waren Kompany und Freund wegen Barcola in Paris? +++ Vor anderthalb Wochen wurden Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund auf der Tribüne des Prinzenpark-Stadions von Paris Saint-Germain gesichtet. Seitdem wurde über den Grund des Stadionbesuchs spekuliert. Nun berichtet die "Sport Bild", dass sich das Bayern-Duo im Topspiel der Ligue 1 gegen Olympique Marseille PSG-Stürmer Bradley Barcola näher anschauen wollte. Offenbar gehört der 22 Jahre alte französische Nationalspieler zu den zahlreichen Stürmer-Kandidaten beim FC Bayern. Sollte Barcola wirklich der Grund für die Dienstreise gewesen sein, dürften Kompany und Freund allerdings nicht allzu viele Erkenntnisse gewonnen haben. Denn Barcola wurde von PSG-Trainer Luis Enrique erst in der 64. Minute eingewechselt und blieb beim 3:1-Heimsieg ohne nennenswerte Offensivaktion.

+++ Update, 25. März, 17:40 Uhr: Transferduell zwischen Bayern und ManCity um Shootingstar? +++ Der FC Bayern ist offenbar an Tyler Dibling vom FC Southampton interessiert, das vermeldet "Sky". Demnach beschäftigen sich die Verantwortlichen in München intensiv mit der Entwiclung des 19-jährigen Offensivspielers. Kontakt zu dem jungen Engländer sollen Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund aber noch nicht aufgenommen haben. Neben dem FCB soll auch Manchester City um Ex-Bayern-Coach Pep Gurdiola ein Auge auf den Youngster geworfen haben. Zudem gelten Tottenham Hotspur und RB Leipzig als weitere Interessenten. Dibling ist noch bis 2027 vertraglich an die Saints gebunden. In der laufenden Saison bringt es der Flügelstürmer wettbewerbsübergreifend in 30 Spielen auf vier Tore und zwei Assists.

+++ Update, 24. März, 21:00 Uhr: Irrer Eklat um Ex-Bayern-Talent +++ Wirbel um Grant-Leon Ranos. Das frühere Bayern-Talent, das aktuell von Borussia Mönchengladbach an den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen ist, hat Ärger in der armenischen Nationalmannschaft. Nationaltrainer John van‘t Schip lieferte auf einer Pressekonferenz die Hintergründe. "Ranos hat sich in einem Gespräch mit mir selbst aus dem Team genommen, indem er einen Platz in der Startelf forderte", sagte der Coach. Er habe in seiner Trainerkarriere "so etwas noch nie erlebt, dass ein Spieler damit droht, das Team zu verlassen, wenn ich ihn nicht für die Startelf nominiere." Deshalb habe Ranos "nun die Mannschaft verlassen. Wenn du so etwas tust, bist du kein Teamplayer. Ein Spieler, der nur 18 Minuten in der 2. Bundesliga gespielt hat in den letzten Monaten, fordert einen Platz in der Startelf." Überzogene Forderungen eines 21-Jährigen, der auch beim FCK nicht wirklich zum Zug kommt? Er stellt den Vorfall bei Instagram anders dar. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass es für mich die größtmögliche Ehre ist, für mein Land Armenien zu spielen", schrieb er. Er habe den Trainer wissen lassen wollen, "dass ich bereit war, mich gut gefühlt habe und total motiviert war, zu spielen und dem Team zu helfen". Ranos weiter: "Da Spielminuten für mich momentan besonders wichtig sind und ich keine Aussichten darauf hatte, diese zu erhalten, habe ich zugestimmt, zurück nach Kaiserslautern zu gehen und mich für die nächsten Spiele vorzubereiten. Darauf haben wir uns gemeinsam geeinigt."

+++ Update, 24. März, 06:30 Uhr: Verletzt raus! Bayern bangt um Davies +++ Der FC Bayern muss einen Ausfall von Alphonso Davies fürchten. Der Kapitän der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft verletzte sich im Spiel um Platz drei der CONCACAF-Nations-League gegen die USA, das sein Team auch ohne ihren Anführer in der Nacht auf Montag 2:1 (1:1) gewann. Davies ging früh im Spiel zu Boden und fasste sich ans rechte Bein. Er wurde in der zwölften Minute ausgewechselt und kam nach einer Behandlung an den Spielfeldrand zurück, allerdings mit einer Eispackung auf dem rechten Knie. Bereits im Halbfinale gegen Mexiko (0:2) hatte sich der Linksverteidiger eine kleinere Oberschenkelverletzung zugezogen, wurde aber rechtzeitig zum "kleinen Finale" für fit erklärt. Ohne den 24-Jährigen sicherten die Tore von Tani Oluwaseyi (27.) und Jonathan David (59.) den Kanadiern den prestigeträchtigen Erfolg über ihren Co-Gastgeber bei der WM 2026. Patrick Agyemang (35.) hatte für die USA zwischenzeitlich ausgeglichen.

+++ Update, 23. März, 16:10 Uhr: Bayern hat wohl Türkei-Talent auf dem Zettel +++ Der FC Bayern München scheint sich auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive auch in der Türkei umzuschauen. Wie die türkische Sportzeitung "Fanatik" berichtet, interessiert sich der Rekordmeister für Yusuf Akcicek von Fenerbahce Istanbul. Der 19-jährige Innenverteidiger kam in dieser Saison bereits zu fünf Einsätzen in der Süper Lig, drei im türkischen Pokal und sieben in der Europa League. Dabei gelangen ihm zwei Tore. Dem Bericht zufolge wollten die Bayern Akcicek zuletzt durch ein Team um Gürkan Karahan, den Koordinator Nachwuchsscouting, beobachten. Allerdings setzte Fenerbahce-Trainer Jose Mourinho das Talent beim 0:0 gegen Samsunspor nicht ein. Der gebürtige Istanbuler, in dieser Länderspielpause erstmals im Kader der A-Nationalmannschaft der Türkei dabei, steht noch bis 2028 bei "Fener" unter Vertrag. Auch Paris St. Germain, Manchester United, Tottenham Hotspur, OSC Lille und Olympique Marseille sollen sich für Akcicek interessieren.

+++ Update, 22. März, 17:05 Uhr: Neuer wohl noch wochenlang raus +++ Mindestens zwei Spiele wird der FC Bayern München noch ohne Stammkeeper Manuel Neuer auskommen müssen, wie die "Bild" berichtet. Demnach fehlt der Kapitän sicher gegen den FC St. Pauli und beim FC Augsburg, auch für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am 8. April werde intern mit einem Ausfall gerechnet. Für das Rückspiel in Italien acht Tage später bestehe noch Hoffnung. Dazwischen steht das Heimspiel gegen Borussia Dortmund an. Wahrscheinlich wird bis zur Rückkehr des 38-Jährigen der im Winter neu verpflichtete Jonas Urbig seine Chance erhalten. Der 21-Jährige laboriert jedoch selbst aktuell an einer Fußverletzung, musste deshalb der U21-Auswahl des DFB absagen. Hier wird mit einer Rückkehr in der kommenden Woche gerechnet.

+++ Update, 22. März, 10:20 Uhr: Rückschlag für Neuer +++ Hiobsbotschaft für den FC Bayern. Manuel Neuer muss erneut eine Trainingspause einlegen. Das vermeldet der Rekordmeister am Samstag auf seiner Homepage. "Eine Reaktion in der Muskulatur der Wade" sei der Grund dafür. Neuer befand sich zuletzt im Aufbautraining, nachdem er sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hatte. Eigentlich sah alles danach aus, als könne der Torhüter schon am 29. März gegen den FC St. Pauli wieder zwischen den Pfosten stehen. Da ist jetzt fraglich. Laut "Bild" soll Neuer länger ausfallen. Eine konkrete Dauer wird nicht genannt. Besonders problematisch für die Münchner: Neuer-Ersatz Jonas Urbig zog sich im Training mit der DFB-U21 ebenfalls eine Fußverletzung zu und musste vorzeitig abreisen.