FC Bayern: Fans fordern Rücknahme der Champions-League-Reform

Auf mehreren Bannern prangerten die Ultras in der Südkurve der Allianz Arena unter anderem die Anzahl der Spiele, das aus ihrer Sicht zu große finanzielle Ungleichgewicht und die "Ungerechtigkeit" des neuen Modus an. Auf dem größten Plakat war die Forderung zu lesen: "Zurück zu den Wurzeln: Neues Champions-League-Format rückgängig machen!"

"Warum entscheidet sich so ein Spieler, bei Bayern zu bleiben, obwohl ihm nahegelegt wird, den Verein doch besser zu verlassen?", hinterfragte Stefan Effenberg in seiner Kolumne bei "Sport1" kritisch, "der Junge ist doch erst 29 und hat doch wohl auch das Ziel, noch in der Nationalmannschaft auf den Quali-Zug aufzuspringen. Da dann bis zum Ende der Saison vielleicht nur ein, zweimal in der Startelf zu stehen - das ergibt doch überhaupt keinen Sinn".

Schon beim Spiel in Kiel war Boey in den letzten 25 Minuten durch Konrad laimer ersetzt worden. Spielt der Österreicher nun dauerhaft hinten rechts?

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern München. Wie der deutsche Rekordmeister in einer Mitteilung bekanntgab, hat sich Sacha Boey am Sonntag im Training einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen. Das habe eine Untersuchung durch die medizinische Abteilung ergeben.

Leon Goretzka hat beim FC Bayern München weiter einen schweren Stand. Obwohl mehrere Reservisten beim Auswärtsspiel bei Holstein Kiel eine Chance in der Startelf bekamen, schaffte es der Ex-Nationalspieler nicht einmal in den Spieltagskader.

Hansi Flick würde offenbar gerne den einen oder anderen Spieler, den er früher beim FC Bayern München trainierte, zum FC Barcelona holen. Laut der spanischen "Sport" hat Flick nicht nur Interesse an Joshua Kimmich, sondern auch an Leon Goretzka. Der Allrounder würde demzufolge gut in das System der Katalanen passen. Auch interessant - Urs Meier kritisiert Referee nach DFB-Spiel

Zudem wollte der HSV auch Linksverteidiger Frans Krätzig von der Isar an die Elbe holen. Hier durfte sich der HSV dem Bericht nach sogar berechtigte Hoffnungen machen, demnach soll der 21-Jährige offen für einen Wechsel zu den Hanseaten gewesen sein. Doch danach stieg Champions-League-Teilnehmer VfB Stuttgart in den Krätzig-Poker ein und so war der HSV auch bei dieser Personalie chancenlos.

Doch dem HSV wurde demnach schnell signalisiert, dass der 18-Jährige seinen nächsten Karriereschritt in der Bundesliga machen wolle. Letztlich ging es für den Mittelfeldspieler zum 1. FC Heidenheim. Dort überzeugt Wanner aktuell auf ganzer Linie. In vier Pflichtspielen traf er 4-mal und bereitete zwei weitere Tore vor.

Ganz anders hingegen äußert sich Hamann über Wirtz, der seine Spieler viel mehr in Szene setze. "Er macht seine Mitspieler besser, Musiala macht das nicht", so Hamann, der betont: "Wenn ich aus Bayern-Sicht Wirtz und Musiala tauschen könnte, würde ich es gleich morgen tun."

"Präsident Herbert Hainer sagt, Musiala sei das Gesicht des FC Bayern, um ihn wolle man eine Mannschaft bauen. Das ist auch okay", schrieb Hamann zwar, legte dann jedoch nach: "Aber dann musst du auch wissen, dass du mit Musiala fußballerisch, was den Spielfluss betrifft, auf höchstem Niveau nicht mithalten kannst."

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann arbeitet sich wieder einmal am FC Bayern ab, dieses Mal hat er sich Jamal Musiala als Ziel einer Verbalattacke ausgesucht. In seiner Kolumne für "Sky" äußerte der 51-Jährige erhebliche Zweifel daran, dass Musiala das Zeug habe, das neue Aushängeschild des Rekordmeisters zu werden.

+++ 11. September, 08:06 Uhr: Bayern-Geheimplan mit Musiala und Sane +++

Beim FC Bayern soll in der Zukunft auch weiterhin Jamal Musiala eines der Gesichter sein, laut "Bild" soll bis zum Sommer 2025 eine Entscheidung über einen möglichen neuen Vertrag des 21-Jährigen fallen. Ansonsten müssten die Münchner den Jungstar verkaufen, um ihn 2026 nicht ablösefrei zu verlieren. Besonders Manchester City soll Interesse an Musiala zeigen.

Sollte es dennoch zu einem Abgang von Musiala kommen, gelten Leverkusens Florian Wirtz und Leipzigs Leihspieler Xavi Simons als mögliche Nachfolger. Bereits in der Vergangenheit zeigte der Rekordmeister schon Interesse an dem Duo. So soll Uli Hoeneß bereits Wirtz' Eltern am Tegernsee empfangen haben, nachdem dieser von Köln nach Leverkusen gewechselt war.

Neben Musiala steht auch bei Bayern-Star Leroy Sane eine perspektivische Zukunftsentscheidung an. Der Flügelflitzer geht in sein letztes Vertragsjahr an der Säbener Straße, nun hat der Poker um einen möglichen neuen Kontrakt begonnen.

Die Bayern-Bosse um Max Eberl wollen sich aber nicht treiben lassen. Man werde "in den kommenden Monaten in aller Ruhe Gespräche über die Zukunft führen", kündigte der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters in der "Sport Bild" an. Laut Eberl sei Sane "ein Faktor, um Titel zu gewinnen".

Knifflig könnten sich die Gespräche möglicherweise in finanzieller Hinsicht gestalten. Dem Bericht nach verzichtete Sane bei seinem Wechsel inmitten der Corona-Krise im Sommer 2020 auf fünf Millionen Euro Jahresgehalt. Dennoch gehört er bei den Münchnern zu den Topverdienern.

Der Bayern-Plan laut "Sport Bild": Nach der Länderspielpause sollen erste Gespräche mit Sane und Musiala geführt werden. Musiala soll ein absoluter Top-Vertrag angeboten werden, der ihn zum Spitzenverdiener beim Rekordmeister machen könnte, Sanes Gehalt soll hingegen etwas gedrückt werden. Ausgang offen.