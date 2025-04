An einen Wechsel ins Ausland glaubt er derweil nicht. "Thomas wird seine Karriere beenden", sagte Maier: "Was soll er in Amerika oder Dubai? Thomas gehört nach München – hier hat er seine Familie, seine Frau, die Pferde und alles, was ihn glücklich macht."

Müller gewann mit den Bayern zweimal die Champions League, zwölfmal die Meisterschaft und sechsmal den DFB-Pokal. Mit seinen 742 Pflichtspielen (247 Tore) für die Münchner überflügelte er unter anderem auch Vereinslegende Maier (709 Einsätze).