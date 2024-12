Bei einem Fanclub-Besuch gibt Bayern-Sportvorstand Max Eberl eine Anekdote rund um die Verpflichtung von Trainer Kompany zum Besten.

Seit dem 1. Juli 2024 leitet Vincent Kompany als Cheftrainer die Geschicke des FC Bayern München. Sportvorstand Max Eberl hat nun im Rahmen eines Fanclub-Besuchs eine Anekdote rund um die Verpflichtung des 38-Jährigen zum Besten gegeben, wie in einem "Sky"-Video zu sehen ist.

So war Eberl und Sportdirektor Christoph Freund nach den ersten Gesprächen schnell klar, dass sie "diesen Weg mit einem vermeintlich unerfahrenen Trainer" gehen wollen. Einem "tollen Menschen und einer großen Persönlichkeit, der auch weiß, wie er Fußball spielen möchte."

Eine enorm wichtige Komponente bei Trainern: "Was ist ihre Idee und kriegen sie es an die Mannschaft? Und dann ist die entscheidende Frage: Haben wir den Kader dafür, dass wir das spielen können?", so der Sportvorstand weiter.

"Diese Symbiose war da, dann gab es die Gespräche und dann hat Uli (Hoeneß, Anm.d.Red.) gesagt: 'Ok, Max, wenn du jetzt zu Vincent fliegst, verlässt du dieses Haus erst, wenn er unterschrieben hat.'"