Wohlwissend, dass es 2025 womöglich diesen einen ganz großen Transfer geben wird. So zogen die Münchner sich aus Verhandlungen rund um Xavi Simons ebenso heraus wie bei dem möglichen Transfer von Jonathan Tah . Bloß keine Million zu viel ausgeben.

Optimistisch gedacht wird das frühestens 2026 passieren. Doch wie lange wollen die Münchner damit warten, auf dem Transfermarkt so richtig zuzuschlagen?

Am Montag bekräftigte das Fachmagazin diese Meldung. Nur die Unterschrift fehle noch.

Irgendwo am Tegernsee könnte am Sonntag jemand kurz einen hochroten Kopf bekommen haben. Der "kicker" hatte vermeldet, dass Florian Wirtz kurz vor einer Verlängerung bei Bayer Leverkusen stehe.

Florian Wirtz wird wohl vorerst nicht zum FC Bayern München wechseln. Eine Verlängerung bei Bayer Leverkusen soll bevorstehen. Der FCB kann nun aus der Not eine Tugend machen. Ein Kommentar.

Keine Frage also: Gäbe es die Chance, Wirtz zu verpflichten, dann sollten die finanziellen Rahmenbedingungen nur eine Formsache sein. Es gibt deutlich mehr Gründe für einen solchen Deal, als es Gründe dagegen gibt.

Ja, Wirtz wäre ein absoluter Königstransfer. Eine Ansage an die internationale und nationale Konkurrenz. Der 21-Jährige wäre eine Sofortverstärkung für viele Jahre und würde vielleicht eines der größten Probleme beheben, das der FCB im Moment hat: Fehlende Konstanz in der Offensive.

FC Bayern: Große Baustellen im Kader

Innenverteidigung, Rechtsverteidigung, zentrales Mittelfeld, offensives Mittelfeld, Angriff – das sind die großen Baustellen des Feldspielerkaders.

Im defensiven Zentrum geht es darum, Breite in den Kader zu bekommen. Und zwar mit Spielern, die zur hohen Linie von Kompany passen.

Rechts hinten kann man sich noch die Zeit nehmen, zu beobachten, wie sich der nun abermals verletzte Sacha Boey entwickelt. Im Moment aber scheinen die Bayern dort mit dem Franzosen, Josip Stanisic und Konrad Laimer eher drei Spieler mit Backup-Qualitäten zu haben – und keinen mit Stammspieler-Qualität. Stanisic und Boey sind über die Maßen verletzungsanfällig, Laimer eher eine Notlösung.

Im zentralen Mittelfeld geht es wieder um die Breite. Fällt von Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic nur einer aus, fehlt es sofort an spielerischer Qualität. Hier braucht Kompany mindestens eine Option, um sein System durchzuziehen und Vielspieler Kimmich mal eine Zwangspause geben zu können.

Das offensive Mittelfeld ist die bereits angesprochene Baustelle, die man mit Wirtz schließen will. Die größte Frage ist hier: Will man weiter auf Flügelspieler setzen, oder sollen Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sane komplett ersetzt werden und man setzt wie das DFB-Team auf zwei bis drei Zehner in der Offensive? Je nach Entscheidung braucht es hier wohl mindestens zwei Neuzugänge.

Und dann wäre da noch das Sturmzentrum. Braucht es den Backup für Kane oder nicht? Eine Frage, die als Luxusproblem in der Prioritätenliste durchaus nach hinten geschoben werden kann, aber intern zwingend diskutiert werden muss.