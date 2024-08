FC Bayern München: Bryan Zaragoza wohl vor Absprung nach Spanien zum CA Osasuna - News und Gerüchte

+++ 29. Juli, 19:03 Uhr: PSG klopft wohl bei Bayern wegen Kimmich an +++

+++ 7. August, 7:48 Uhr: Bleibt Goretzka doch in München? +++

+++ 7. August, 17:21 Uhr: Bryan Zaragoza wohl doch nicht nach Valencia +++

Bryan Zaragoza kam seit seinem Winterwechsel beim FC Bayern kaum auf Spielzeit, dementsprechend soll der Linksaußen ein Jahr in die Heimat zum FC Valencia verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln.

Doch jetzt wird es wohl anders kommen, das berichtet "Sky". Denn offenbar ist der CA Osasuna vor Abschluss des Deals noch dazwischengegrätscht und soll sich jetzt in der Pole Position für eine Ein-Jahres-Leihe befinden.

Der Deal hänge vor allem mit dem Gehalt des Spaniers zusammen. Im Gegensatz zu Valencia und anderen interessierten Vereinen ist Osasuna demnach bereit, den Großteil von Zaragozas Salär zu übernehmen.

An den FC Bayern, der Zaragoza im Winter vom FC Granada loseiste, ist der 22-Jährige noch bis 2029 gebunden.

In München hoffe man weiterhin, dass der Spanier in Zukunft zum Leistungsträger werden kann - um diesen Schritt zu machen, soll sich Zaragoza in seiner Heimat spielerisch weiterentwickeln.