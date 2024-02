Thomas Tuchel steht aufgrund seiner taktischen Entscheidungen gegen Leverkusen massiv in der Kritik. Welchen Anteil an den Problemen hat der Trainer, welche Mitschuld tragen die Spieler, wie ist das Verhältnis zwischen Tuchel und Mannschaft und kommt im Sommer Xabi Alonso? ran beantwortet die wichtigsten Fragen.

FC Bayern München – Bayer Leverkusen: Hat sich Tuchel vercoacht?

Eindeutig, auch wenn der Coach selbst das so nicht eingestehen wollte. "Die Niederlage hat nichts mit Taktik zu tun", erklärte er und fügte sogar an: "Ich würde es wieder so tun."

Fakt ist aber, dass alle Experimente schief gingen. Die ungewohnte Dreier- bzw. Fünferkette sorgte für Verunsicherung statt für Stabilität, der dadurch fehlende Offensivspieler wurde schmerzlich vermisst, die Routine der Ersatzleute Thomas Müller, Joshua Kimmich oder Matthijs de Ligt ebenso.

So fand der Trainer an diesem Abend seinen Meister in Gegenüber Xabi Alonso, der mit ein paar geschickten Handgriffen reagierte und Bayern somit den Stecker zog, etwa Stanisic statt Frimpong gegen den überforderten Sacha Boey zu stellen, oder den flinken Nathan Tella anstelle des etatmäßigen Stammspielers Patrik Schick aufzubieten.

Trotzdem blieb Tuchel auf der Bank merkwürdig passiv und wechselte erst nach einer Stunde erstmals aus. Aber auch dann ging keine einzige Maßnahme auf.

Bemerkenswert war angesichts der Tuchel’schen Schönrednerei das Statement von Manuel Neuer, der eingestand, "dass wir die Leverkusener so nicht erwartet haben. Wir haben schon mit anderen Personalien gerechnet“.

