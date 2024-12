Am Sonntag stieg die Jahreshauptversammlung des FC Bayern. ran war vor Ort. Die Entwicklungen zum Nachlesen. Von der Bayern-Jahreshauptversammlung berichtet Martin Volkmar Aus sportlicher Sicht gab es nach dem 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim bei der Jahreshauptversammlung (im Folgenden: JHV) des Rekordmeisters nicht viel zu meckern. Und auch sonst wurde es eine harmonische JHV. Was neben dem sportlichen Erfolg unter Vincent Kompany an den Rekordzahlen lag, die verkündet wurden: Erstmals überhaupt wurde beim Umsatz die Schallmauer von einer Milliarde Euro geknackt. Und der Gesamt-Gewinn von 43,1 Millionen Euro ist der zweithöchste der Vereinsgeschichte. Hinzu kam die Verkündung, dass als Würdigung des verstorbenen Klubidols Franz Beckenbauer dessen Rückennummer 5 nicht mehr vergeben werden soll. Kritik kam bei den Rednern daher nur bei der Frage nach der Farbe der Trikots auf. FC Bayern München: Musiala glänzt und lässt Zukunft weiter offen

ran war bei der Veranstaltung in der Rudi-Sedlmayer-Halle vor Ort und hat über die aktuellen Entwicklungen im Liveticker informiert. Die JHV gibt es für euch an dieser Stelle zum Nachlesen.

Die wichtigsten Infos der Jahreshauptversammlung: 11:10 Uhr: Bayern knackt Milliarden-Schallmauer beim Umsatz! 11:40 Uhr: Beckenbauers Rückennummer 5 wird nie mehr vergeben 11:45: Vize-Präsident Dieter Mayer verkündet Gewinn des e.V. 12:20 Uhr: Präsidium von Mitgliedern bei nur 10 Gegenstimmen entlastet 12:25 Uhr: Bayern-CEO Dreesen: "Nicht Finale dahoam, sondern Titel dahoam" 12:45 Uhr: Bayern-Finanzboss Diederich verkündet Millionen-Gewinn 13:20 Uhr: Nur bei der Trikotfarbe gibt es Kritik

+++ 8. Dezember, 14:26 Uhr: Zum Abschluss gibt es Freibier für alle +++ Der letzte Redner fordert, dass das Lied "Gute Freunde kann niemand trennen" dauerhaft in die Stadionregie bei Heimspielen integriert wird. "Eine sehr gute Anregung, wir werden darüber nachdenken", sagt Herbert Hainer und singt zusammen mit den Mitgliedern nochmal den Refrain des LIedes von Franz Beckenbauer. Und damit endet die sehr harmonische Versammlung nach nicht einmal 4 Stunden. Da Hansi Gerlein diesmal nicht anwesend sein und daher seine Forderung nach Freibier nicht persönlich stellen kann, macht dies Hainer im Namen Gerleins: "Und diesem Antrag wird natürlich stattgegeben!" Danach beendet der Präsident die Jahreshauptversammlung um exak 14:26 Uhr. Das war's.

+++ 8. Dezember, 14:10 Uhr: Es geht langsam auf die Zielgerade +++ Nach jeweils drei Rednern antwortet der Vorstand. Abgesehen von der Trikotfrage, wo der dafür zuständige Diederich offenbar einlenken will, gibt es aber weiter kaum Konfliktpotenzial. Da geht es unter anderem um besseren Winterdienst rund um die Arena und die zu lange Nachspielzeit. So langsam geht es Richtung Zielgerade. Das Wort haben jetzt die bekanntesten Mitglieder, die in den vergangenen Jahren schon regelmäßig gesprochen haben. Der drittletzte Redner weist nochmal auf das Trikot-Thema hin, worauf die verbliebenen Mitglieder den legendären Sammy-Kuffour-Song "Wir wollen rot-weiße Trikots" anstimmen.

+++ 8. Dezember, 13:20 Uhr: Nur bei der Trikotfarbe gibt es Kritik +++ Die meisten Redner kommen in Fan-Utensilien aufs Podium. Insgesamt gibt es nach den jüngsten Entwicklungen und den herauragenden Zahlen viel Lob, wenig Kritik und viele Geschenke für die FCB-Führung. "Nur Lob und Dank. Wenn sie gute Arbeit machen, ist es halt so", sagt ein Fanclub-Vorsitzender, der vom Pult aus "Gute Freunde kann niemand trennen" anstimmt. Zuvor lobt er den Vorstand für die Entscheidung für Vincent Kompany: "Danke, dass ihr diesen Mann ausgebuddelt habt. Der macht uns allen Freude!" Einzige Kontroverse scheint die Farbe des Trikots zu sein, die nach Ansicht der meisten Anhänger "rot-weiß" sein sollten. Diederich antwortet, man halte sich an die mit den Fans getroffene Vereinbarung von 2018, die Trikots würden weiterhin "rot-weiß enthalten". Trotzdem macht ein Redner das Thema nochmal unter dem Jubel der Anwesenden auf: "Gegen Freiburg hat sogar der Gegner in Rot gespielt. Für mich ist das ein No-Go. (...) Wir wollen ein rot-weißes Heimtrikot beim Finale dahoam 2025!" Diederichs Antwort: "Ich habe die Botschaft verstanden, da gelobe ich Besserung. Da könnt ihr mich beim Wort nehmen."

+++ 8. Dezember, 13.05 Uhr: Jetzt haben die Mitglieder das Wort +++ Beim Tagesordnungspunkt 6 wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 'Rein Hambrecht Singer GmbH' mit 1.531 Ja-Stimmen für das kommende Wirtschaftsjahr mit der Rechnungs- und Kassenprüfung beauftragt. Nun folgt der letzte Punkt "Verschiedenes", bei dem die Mitglieder sprechen dürfen. Das kann kritisch, lobhudelnd oder auch unfreiwillig komisch sein. Moderiert wird der Ablauf von Stadionsprecher Stephan Lehmann. Jeder Redner hat drei Minuten.

+++ 8. Dezember, 12:55 Uhr: Weitere wirtschaftliche Bestmarken +++ Diedrich wirft Zahlen um Zahlen an die Video-Leinwände. Die Kurz-Zusammenfassung: Alle Werte gehen weiter nach oben, was der Finanzchef entsprechend positiv bewertet: "Das Ergebnis nach Steuer erreichte 29 Millionen Euro (nur der Fußball AG, Anmerkung der Redaktion), was einer Steigerung von 26 Prozent entspricht und damit das stärkste Jahresergebnis seit fünf Jahren ist. Das Ergebnis vor Steuern konnten wir um 19 Prozent auf 42 Millionen Euro steigern. Zusammengefasst verzeichnen wir überall Rekordzahlen mit einem zweistelligen Wachstum in allen Bereichen.“ Das Eigenkapital ist mit 571 Millionen Euro auf Rekordniveau, die Eigenkapitalquote liegt bei 55 Prozent. "Auch dieses Jahr können wir voller Stolz mitteilen, dass wir keine Bankverbindlichkeiten haben. Dies ist in Europa einzigartig und garantiert uns eine finanzielle Unabhängigkeit, gibt uns Flexibilität und ist die Basis für die kommenden Jahre." Auch Diederich lobt den TV-Deal, weist aber wenig später daraufhin, dass internationale Spitzenklubs deutlich mehr aus den Fernsehrechten einnehmen. Dies werde aber durch die Vermarktungserlöse mehr als kompensiert, wo der FC Bayern euorpäischer Spitzenreiter ist.

+++ 8. Dezember, 12:45 Uhr: Bayern-Finanzboss Diederich verkündet Millionen-Gewinn +++ Nun kommt der Vortrag von Michael Diederich, dem "Herrn der Zahlen". Der Finanzvorstand ist nach wie vor kein mitreißender Redner, aber die Ergebnisse können sich natürlich auch diesmal sehen lassen. Diese hat der FC Bayern auch so eben per Pressemitteilung offiziell verkündet: "Die FC Bayern München AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr das zweitbeste Jahresergebnis der Clubgeschichte erzielt und mit 951,5 Millionen Euro erneut einen Rekord-Gesamtumsatz erreicht. Der Konzerngewinn vor Steuern (EBT) stieg um 15 Prozent auf 62,7 Millionen Euro. Der Gesamt-Jahresüberschuss steigerte sich um 21 Prozent auf 43,1 Millionen Euro. Inklusive der FC Bayern Basketball GmbH und des FC Bayern München eV beläuft sich der Umsatz 2023/24 des deutschen Rekordmeisters auf 1,017 Milliarden Euro." Nur einmal, im Jahr 2018/19, war der Überschuss (52 Millionen Euro), im Vorjahr waren es 35 Millionen Euro.

+++ 8. Dezember, 12:35 Uhr: Bayern-CEO Dreesen: "Nicht Finale dahoam, sondern Titel dahoam" +++ Es folgt ein Video mit einem Rückblick auf das verlorene "Finale dahoam" 2012 und der Ausblick auf die Neuauflage des Champions-League-Endspiels im eigenen Stadion im Mai 2025. Dreesen nimmt das bei der Forsetzung seiner Rede auf. "Das ist unser goßes Ziel. Wir wollen dabei sein. Es muss unser Anspruch sein als FC Bayern, im Finale der Champions League im eigenen Stadion dabei zu sein. Und diesmal nennen wir es nicht 'Finale dahoam', sondern 'Titel dahoam' - und mir ist natürlich klar, dass ich gewaltig auf die Nase bekomme, wenn es nicht klappt." Zur vergangenen Spielzeit: "Wir waren mit der letzten Saison nicht zufrieden. Wir haben die Ansprüche , die wir an uns haben und die ihr an uns habt, ncht erfüllt. Insgesamt war das zu wenig." Zur aktuellen Saison: "Wir sind stärker zurückgekommen. Wir sind wieder das Team, dass jeder schlagen will. Daran ändert auch die Niederlage im Pokal gegen Leverkusen nichts." Zum aktuellen Cheftrainer: "Vincent hat uns gezeigt, wie wichtig Leidenschaft und Akribie sind. Vom ersten Tag an hat er Identität und Mentalität verkörpert und seine klare Vision auf das Team übertragen. Vincent hat den Spaß zurückgebracht beim FC Bayern – auf dem Platz, in der Kabine und bei den Fans.“Wir hoffen natürlich, dass er hier noch viele Jahreshauptversammlungen erleben wird." Dreesen lobt die hervorragende Stimmung beim Spiel gegen Leverkusen, sagt aber auch: "Es wäre schon verdammt schön, wenn das öfter so wäre." "Vor uns liegt ein Sommer voller Möglichkeiten, wir können Geschichte schreiben. Nicht nur in der Champions League, sondern auch bei der Klub-WM. Wir wollen auch da weit kommen – wir können der erste echte Klub-Weltmeister im neuen Format werden. Ich erwarte allerdings auch von der FIFA, dass sie ihre Geschwindigkeit bei der Vermarktung weiter erhöht." Dreesen würdigt danach den neuen TV-Rechtedeal: "Wir stehen zur Solidarität, aber wir sind auch das Zugpferd der Liga. Wir fordern daher, dass das auch honoriert wird. Solidarität heißt Gerechtigkeit. Kein Bundesligist hat eine größere Strahlkraft als der FC Bayern - national und international." Zudem bekräftigt er unter großem Applaus: "Mit uns wird es keine Super League geben - auf keinen Fall!"

+++ 8. Dezember, 12:25 Uhr: Bayern-CEO Dreesen: "Haben nie unsere Seele verkauft" +++ Nun folgt die Rede von Jan-Christian Dreesen, dem Vorstandsvorsitzenden der FC Bayern AG. "Schön, dass wir wieder von der Tabellenspitze grüßen", beginnt Dreesen, dessen Vertrag kürzlich um zwei Jahre bis 2027 verlängert wurde. Der FCB sei und bleibe "ein starker Klub" - erfolgreich, sozial, traditionell und innovativ: "Den FC Bayern trägt man im Herzen - ein Leben lang!" Und weiter: "Wir haben nie unsere Seele verkauft. Und wir hatten immer einen stabilen Kompass und einen persönlichen Leitstern, der uns all die Jahre begleitet hat. Der Tod von Franz Beckenbauer ist ein unermesslicher Verlust." Er dankt dem anwesenden Münchner Oberbürgermeister und Bayern-Mitglied Dieter Reiter für die baldige Umbenennung des Platzes vor der Allianz Arena in Franz-Beckenbauer-Platz 5.

+++ 8. Dezember, 12:20 Uhr: Präsidium von Mitgliedern bei nur 10 Gegenstimmen entlastet +++ Tagesordnungspunkt drei umfasst den Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss Prüfer Karl Singer erklärt, dass die Buchhaltung ordnungsgemäß und übersichtlich geführt wird. Er empfiehlt daher die Entlastung des Präsidiums und beantragt sie auch gleich als Mitglied. Direkt danch kommt es zur Abstimmung darüber als Tagesordnungspunkt 4. Markus Preisinger aus dem Ehrenamt übernimmt die Organisation der Abstimmung per Stimmkarte und gibt zudem bekannt, dass insgesamt 1641 abstimmungsberechtigte Mitglieder anwesend sind. Das Ergebnis ist mehr als eindeutig: 1617 Mitglieder stimmen mit Ja, 10 mit Nein, hinzu kommen 14 Enthaltungen.

+++ 8. Dezember, 12:00 Uhr: Vize Walter Mennekes über Kegeln, Schach und Tischtennis +++ Es folgt der Bericht des zweiten Vize-Präsidenten Walter Mennekes, der über die sozialen Aktivitäten des Klubs und die sportlichen Erfolge der anderen Abteilungen berichtet - im Kegeln, Schach, Handball und Tischtennis. Auch im Junioren- und Senioren-Bereich wurden unter anderem im Basketball zahlreiche Titel geholt, die von den Anwesenden beklatscht werden. Zahlreiche Mitglieder gönnen sich derweil eine kurze Pause und verstärken sich an den Essens- und Getränkeständen im Umlauf der Rudi-Sedlmaier-Halle.

+++ 8. Dezember, 11:45: Vize-Präsident Dieter Mayer verkündet Gewinn des e.V. +++ Nun referiert er erste Vize-Präsident Professor Dieterr Mayer die Einnahmen und Ausgaben des eingetragenen Vereins. Insgesamt kommt der eingetragene Verein, der unter anderem die Kosten des Nachwuchscampus als größtem Ausgabeposten trägt, auf einen Gewinn von 4.646.322 Euro. Das Eigenkapital beträgt 142.828 Euro und die Eigenkapitalquote 99 Prozent. Zudem kündigt Mayer an, dass der Verein entschieden gegen Ticket-Missbrauch vorgehen will.

+++ 8. Dezember, 11:40 Uhr: Beckenbauers Rückennummer 5 wird nie mehr vergeben +++ Hainer verkündet auf der Bühne zusammen mit Franz Beckenbauers Witwe Heidi und dessen jüngstem Sohn Joel eine besondere Ehre für den "Kaiser": Seine Rückennummer 5 soll nie mehr vergeben werden. Die Mitglieder stimmen dieser Entscheidung per Akklamation, also mit großem Applaus, zu. In der aktuellen Profi-Mannschaft ist die Nummer 5 bereits nicht mehr vergeben.

+++ 8. Dezember, 11:25 Uhr: Standing Ovations für Franz Beckenbauer +++ Hainers Rede endet mit viel Applaus, was angesichts der neuen Rekordzahlen wenig verwundert. Dann läuft über die Video-Leinwände eine Würdigung für das im Janaur verstorbene Vereinsidol Franz Beckenbauer. Die Mitglieder erheben sich danach und klatschen minutenlang im Stehen. "Lieber Franz, die Geschichte des FC Bayern wäre ohne dich eine ganz andere gewesen", sagt Hainer: "Du hast den Verein zu dem gemacht, was er heute ist. Du hast dem Verein die Strahlkraft verliehen, die bis heute nachwirkt. In diesem Jahr hat der Verein seine größte Persönlichkeit verloren. Lieber Franz, du fehlst uns sehr. Aber was uns bleibt, ist die Erinnerung an ihn."

+++ 8. Dezember, 11:10 Uhr: Bayern knackt Milliarden-Schallmauer beim Umsatz! +++ Hainer lobt die Arbeit im Nachwuchs-Campus und nennt beispielhaft die Eigengewächse Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic und Jamal Musiala, der mit 16 Jahren zum FCB kam: "Sie sind Vorbilder und hier wächst die nächste Generation nach Thomas Müller. Und das ist der Weg des FC Bayern." Danach geht es um den finanziellen Gewinn. "Der FC Bayern steht auf drei Säulen. Das ist der sportlicher Erfolg, wirtschaftliche Solidität und die soziale Verantwortung", erklärt Hainer und nennt neue Rekordzahlen.

So ist der Gesamt-Umsatz des FC Bayern von 690 Millionen Euro (2022) über 882 Millionen Euro (2023) nun erstmals über die Milliarden-Grenze gegangen: eine Milliarde und 17 Millionen (1.017.000.000). "Mit solchen Zahlen kann die Zukunft kommen", sagt Hainer und ergänzt mit Blick auf die Mitglieder: "Ihr alle könnt sehr stolz sein, denn wir erreichen eine weitere Bestmarke." 382.000 Mitglieder hat der FC Bayern demnach, so viele wie nie zuvor. "Kein anderer Klub in dieser Welt kann damit mithalten. Und jetzt ist auch klar, unser Ziel fürs nächste Jahr muss die 400.000-Marke sein. Das wäre nach meinem Dafürhalten das perfekte Geburtstagsgeschenk zum 125. Vereinsjubiläum."

+++ 8. Dezember, 10:55 Uhr: Hainer: "Schauen nicht auf Real Madrid und Manchester City" +++ Herbert Hainer gibt seinen Bericht als Präsident ab und lobt zunächst einmal die Mitglieder und den gemeinsamen Zusammenhalt: "Ein Verein wie der FC Bayern ist mehr als Sport. Wir schauen nicht auf Real Madrid und Manchester City - wir schauen auf uns, wir schauen auf euch." Danach geht es um die Profi-Fußballer und die letzte Saison ohne Titel: "Nach der Serie ist vor der Serie. Diesen Rekord mit elf Meisterschaften in Folge kann einzig und allein der FC Bayern überbieten. (...) Das Pokal-Aus wird leider zur Routine, aber dieses Mal sah es ganz anders aus. Wir alle wissen, dass das Champions-League-Finale 2025 in München stattfindet. Aber wir alle wissen, dass wir vorher unsere Hausaufgaben machen müssen." Hainer lobt Kompany und den Vorstand. Und mit Blick auf Max Eberls Wutausbruch nach der Niederlage beim FC Barcelona sagt er: "Es schadet überhaupt nichts, einem Journalisten auch mal zu empfehlen, einen Tranerschein zu machen." Danach gibt es "ein ganz, ganz großes Lob" an die Fußballerinen, die 2024 zum sechsten Mal deutscher Meister wurden. Zudem würdigt er den Besuch des Teams in einer Justizvollzugsanstalt, der dort begeistert aufgenommen wurde. Ein speziellen Gruß schickt er an die an Krebs erkrankte Torhüterin Marla Grohs: "Wir alle stehen fest an Deiner Seite!" Dann folgt die Würdigung der Basketballer, die in der vergangenen Spielzeit das Double gewannen.

+++ 8. Dezember, 10:40 Uhr: Hainer eröffnet JHV +++ Fast zehn Minuten werden die Erfolge der vergangenen Saison - diesmal vor allem der Fußballerinnen und der Basketballer - unter dem Applaus der anwesenden Mitglieder auf den großen Bildschirmen im BMW Park gezeigt. Nun eröffnet Herbert Hainer die Veranstaltung und begrüßt alle Anwesenden sowie unter großem Beifall Ehrenpräsident Uli Hoeneß und weitere wichtige Funktionäre. Auch der Vorstand mit Jan-Christian Dreesen, Michael Diederich (beide werden später noch sprechen) und Max Eberl ist vor Ort, ebenso Sportdirektor Christoph Freund. Zudem gibt es eine Video-Nachricht von Trainer Vincent Kompany, der wegen des Trainings der Profis nicht anwesends sein kann. "Ihr seid die Basis von diesem einzigartigen Verein. Wir werden alles geben, das Jahr erfolgreich zu beenden und euch 2025 noch viel Freude zu bereiten", sagt der Belgier. Zudem sind auch die Verantwortlichen der Frauen-Mannschaft, Bianca Rech, der Basketballer mit Geschäftsführer Marko Pesic an der Spitze, und Holger Seitz, Coach der zweiten Mannschaft, anwesend, Lang anhaltend beklatscht werden zudem Heidi Beckenbauer und ihr Sohn Joel. Es folgt das Gedenken der verstorbenen Mitglieder, unter anderem Franz Beckenbauer und Andy Brehme.

+++ 8. Dezember, 10:25 Uhr: Gleich geht's los +++ Die meisten Bayern-Mitglieder haben ihre Plätze bereits eingenommen, auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Pünktlich soll es gleich losgehen. Hier die Tagesordnung: TOP 1 Bericht des Präsidenten TOP 2 Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten TOP 3 Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss TOP 4 Entlastung des Präsidiums TOP 5 Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG TOP 6 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss TOP 7 Verschiedenes

+++ 8. Dezember, 09:15 Uhr: Verlängert Musiala? +++ Der FC Bayern möchte mit Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Alphonso Davies verlängern, und eine Verkündung eines neuen Vertrags würde für Hochstimmung sorgen. Dass dies am Sonntag geschieht, gilt aber als unwahrscheinlich. "Es wird keine Bombe geben", sagte Sportvorstand Max Eberl am Samstag zum Thema.

+++ 8. Dezember, 09:10 Uhr: Finanzen und Franz im Mittelpunkt +++ Wie es heißt, wird Finanzvorstand Dr. Michael Diederich einen Rekordumsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023/24 verkünden. Hat der FC Bayern die Marke von 900 Millionen Euro geknackt? Außerdem wird der FC Bayern dem am 7. Januar im Alter von 78 Jahren verstorbenen Franz Beckenbauer gedenken.

+++ 8. Dezember, 09:05 Uhr: Team und Trainer nicht da +++ Wenn der FC Bayern zur Jahreshauptversammlung lädt, ist normalerweise auch die Mannschaft und der Trainer anwesend. Diesmal aber wird die JHV ohne Team und Trainer Vincent Kompany stattfinden. "Ich kann leider nicht dabei sein, weil wir uns schon auf das Spiel zwei Tage später vorbereiten. Wir haben da Training", sagte der Belgier mit Blick auf das Spiel in der Champions League gegen Schachtjor Donezk.

+++ 8. Dezember, 09:00 Uhr: ran berichtet im Liveticker +++ ran ist vor Ort in der Rudi-Sedlmayer-Halle. Dort beginnt die Veranstaltung um 10:30 Uhr. ran berichtet im Liveticker.