Der FC Bayern sucht Verstärkungen in der Offensive. Nach dem geplatzten Woltemade-Transfer nimmt nun die Personalie Christopher Nkunku an Fahrt auf.

Der FC Bayern München hat seine Kaderplanungen vor allem in der Offensive noch nicht abgeschlossen. Der erhoffte Transfer von Nick Woltemade glückte nicht, was VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle im "Sky"-Interview vor dem Franz Beckenbauer Supercup deutlich machte.

"Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen", erstickte er auch die letzten noch verbliebenen Hoffnungen im Keim.

In einer anderen Personalie gibt es für die Bayern nun aber deutlich positivere Nachrichten. So berichtet Transferexperte Ben Jacobs, dass der Rekordmeister nach den positiven Gesprächen am Wochenende optimistisch sei, Christopher Nkunku zu verpflichten.