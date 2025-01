FC Bayern München: Einsatz von Jamal Musiala Borussia Mönchengladbach fraglich

Bayern München bangt vor dem Jahresauftakt in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach um den Einsatz von Superstar Jamal Musiala.

Wie der FC Bayern München am Donnerstag mitteilte, konnte der 21-Jährige wegen eines grippalen Infekts nicht am Mannschaftstraining der Münchner teilnehmen. Am Samstag sind die Bayern in bei Borussia Mönchengladbach zu Gast (ab 18:30 Uhr live im Ticker).

Musiala hatte zuletzt schon den einzigen Test der Vorbereitung bei Red Bull Salzburg (6:0) krankheitsbedingt verpasst, dort wurde er von Thomas Müller vertreten.

Der Nationalspieler, dessen Vertrag die Münchner unbedingt verlängern wollen, liefert in der laufenden Saison erneut Top-Leistungen ab. In bis dato 22 Pflichtspielen erzielte Musiala 14 Tore und legte sechs weitere Treffer auf.

Auch interessant: FC Bayern: Mega-Vertrag für Jamal Musiala? Neue Details bekannt