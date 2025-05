FC Bayern München: Jamal Musiala und Florian Wirtz - So können die DFB-Stars zusammen funktionieren

"Ich habe große Bedenken, ob sie in einer Mannschaft spielen können", sagte er beispielsweise im Dezember 2024 bei "Sky": "Wenn beide in einem Team spielen, würde einer darunter leiden. Wenn ich Florian Wirtz wäre, dann wäre mir das Risiko zu hoch, dass ich es bin."

"Es reizt mich auf jeden Fall, auch irgendwann meine Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zu erleben", sagte der 22-Jährige in der am Donnerstag erschienenen Ausgabe der "Sports Illustrated". Er kenne "die Fußballkabinen gut genug" und sei "überzeugt, dass ich überall schnell Anschluss finden würde."

Florian Wirtz ist womöglich einer der am meisten bei Google gesuchten deutschen Fußballer. Wechselt er zum FC Bayern München ? Was ist der aktuelle Stand? Viele Fans können die Antwort auf die Zukunftsfrage kaum erwarten – allen voran die des FCB.

Grund dafür: Beide sind im Zentrum am stärksten. Auch die Leistungen beim DFB-Team hätten ihn eher bestätigt als überzeugt, weil immer einer abgefallen sei. Julian Nagelsmann ist da selbstredend anderer Meinung. Wenn die beiden das zeigen, "was sie gut und stark gemacht hat", so der Bundestrainer im September 2024, "werden sie beide auf Nationalmannschaftsebene eine tragende Rolle zusammen spielen".

Interessant ist der Blick auf die Minuten, in denen sie ohne ihren kongenialen Partner auskommen mussten. Wirtz braucht dann 127 Minuten pro Torbeteiligung, Musiala sogar 228. Sind sie ohneeinander also weniger torgefährlich?

Hamann mag richtig damit liegen, dass sie in zentraleren Zonen besser aufgehoben sind, weil sie dort ihre Stärken in denen engen Räumen ausspielen können. Aber beide machen das mit unterschiedlichen Stärken. Musiala kommt eher über seine Dribblings und Körpertäuschungen, Wirtz über intelligentes Kombinationsspiel und klassische Spielmacherqualitäten.

Es gäbe auch noch mehr Zahlen, die zumindest statistisch nahelegen, dass die beiden sich gegenseitig keine Gefahr nehmen. Und auch taktisch hat Nagelsmann beim DFB eine charmante Möglichkeit gefunden, die beiden gleichzeitig in Räume zu bringen, in denen sie stark sind.

Im DFB-Team lief mindestens einer der beiden nominell auf dem Flügel auf, manchmal sogar rund um Ilkay Gündogan beide. Aber sowohl Musiala als auch Wirtz suchten dabei immer wieder den Weg ins Zentrum. Es war nicht ihre Aufgabe, am Flügel Breite zu geben, sondern die Kombinationsstärke im Zentrum zu erhöhen. Das kleinteilige Zusammenspiel im Zehnerraum und in der Halbspur ist ein großes Erfolgsrezept unter Nagelsmann – und die bisher sehr erfolgreiche Bilanz gibt ihm recht.

Grundsätzlich sind das zwei Profile, die sich in einer Offensive gut ergänzen können, weil sie die gegnerische Abwehr vor unterschiedliche Herausforderungen stellen. Zumal sich die Verteidiger nicht auf einen, sondern gleich zwei Schlüsselspieler konzentrieren müssen, was die Wahrscheinlichkeit auf Freiraum erhöht.

Jamal Musiala und Florian Wirtz: Geht das auch beim FC Bayern?

Die Königsfrage ist nun aber: Funktioniert das auch in München? Die Gegenfrage ist gleichzeitig die Antwort: Warum nicht? Außergewöhnliche Fußballer finden immer einen Weg, gemeinsam zu funktionieren. Sicherlich müsste Vincent Kompany beim FC Bayern an ein paar taktischen Stellschrauben drehen.

Eine Abkehr vom klassischen Flügelspiel wäre daher denkbar. Aber mit Alphonso Davies haben die Bayern auf der linken Seite bereits den optimalen Spieler, um für Breite in der Offensive zu sorgen. Auf der rechten Seite gibt es mit Michael Olise einen weiteren spielstarken Angreifer, der ähnlich wie Musiala und Wirtz nicht über Tempo, sondern eher über technische Fähigkeiten kommt.

Alle drei sind sehr torgefährlich und spielintelligent. Das könnte Bayerns Spiel technisch auf eine neue Stufe heben. Die größte Herausforderung könnte sein, die Tiefenläufe zu ersetzen, die Tempodribbler wie Serge Gnabry oder Leroy Sane normalerweise auszeichnen.

Aber wer zwei derart herausragende Fußballer wie Wirtz und Musiala in seinen Reihen weiß, der wird auch bereit sein, die Taktik entsprechend auf beide zuzuschneiden. Vermutlich kostet diese Phrase viel Geld, aber sie ist nun mal treffend: Zwei absolute Unterschiedspieler auf Weltklasseniveau sind besser als einer.

Im offensiven Mittelfeld hatten die Bayern in den letzten Jahren zu viele Spieler, die den Schritt nach ganz oben nicht gepackt haben. Musiala und Wirtz hätten aber das Potenzial, in München eine neue Ära zu prägen – und so auf Franck Ribery und Arjen Robben zu folgen. Nur eben in ganz anderer taktischer Rolle.