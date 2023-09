Unter anderem wurden neben Mario Gomez zusätzlich in Mario Mandzukic und Claudio Pizarro zwei weitere Mittelstürmer geholt. Die Folge: Eine unglaubliche Offensivpower und ein Konkurrenzkampf, der alle besser machte – am Saisonende stand auch deshalb der Gewinn des Triples.

100 Millionen für Harry Kane gut angelegt

Nun sieht alles danach aus, dass die 100 Millionen Euro für Rekordmann Harry Kane gut angelegt sind. Nicht nur, weil der Torjäger aus England nach Belieben trifft und mit seinem Dreierpack beim 7:0 gegen Bochum bereits eine neue Vereins-Bestmarke aufstellte (sieben Tore in den ersten fünf Spielen).

Sondern, weil Kane offensichtlich die Bayern auch abseits seiner Tore besser macht. Denn der 30-Jährige ist eben kein Mittelstürmer, der nur vorne darauf wartet, dass ihm die Bälle serviert werden.

Vielmehr hat er bei den "Three Lions" und in Tottenham gezeigt, welchen positiven Einfluss er auf die Offensive hat, wenn er sich fallen lässt und die Mitspieler in Szene setzt. So wie gegen Bochum bei seiner herrlichen Vorlage von der Mittellinie auf den durchstartenden Torschützen Leroy Sane – so wie auch schon beim ersten Saisontor durch Sane in Bremen (4:0).

Wenn aber Kane immer wieder als verkappter Zehner agiert, braucht er Abnehmer ganz vorne. Und hier kommen seine Backups ins Spiel. Choupo-Moting, weil er ebenfalls hinter den Spitzen seine Stärken hat und seinem anfälligen Körper geringere Einsatzzeiten als im Vorjahr eher helfen.