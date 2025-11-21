Die große Frage lautete daher: Wird Neuer rechtzeitig für das Bundesliga -Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) fit?

Der 39-Jährige verpasste die Trainingseinheit am Donnerstag laut "Bild" aufgrund eines Magen-Darm-Infekts, mit dem sich der Torwart bereits seit Dienstag herumplagen soll.

Der FC Bayern bangte in den vergangenen Tagen um Kapitän Manuel Neuer .

Manuel Neuer verpasste das Training am Donnerstag wegen eines Magen-Darm-Infekts. Kann der Torwart gegen den SC Freiburg spielen?

Einsatz von Manuel Neuer offen - Gnabry fällt wohl aus

"Bei Manu müssen wir schauen, er war ein bisschen krank. Hoffentlich ist er heute ganz normal mit dabei", erklärte Bayern-Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mit Blick auf das Abschlusstraining.

Serge Gnabry droht hingegen der Ausfall. "Serge kam zurück von der Nationalmannschaft und hat noch etwas gespürt. Was genau, müssen wir mit der medizinischen Abteilung kommunizieren. Im Moment schauen wir, dass er nach dem Freiburg-Spiel wieder fit ist", sagte Kompany.

Joshua Kimmich, der das Training am Donnerstag ebenfalls verpasste, sollte derweil spielen.

Zudem verkündete der Belgier, dass Hiroki Ito nach monatelanger Verletzungspause in den Kader zurückkehren wird. Noch nicht so weit ist Alphonso Davies. "Wenn er dieses Jahr noch ein, zwei Spiele dabei sein kann, wäre das ein großer Erfolg für uns", so der Coach, der den Kanadier als "Wahnsinnsathlet" lobte.